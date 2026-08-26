گەرمانيا اۋعانستان ازاماتتارىن جاپپاي دەپورتاتسيالاپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - گەرمانيا بيلىگى لەيپتسيگ/گاللە اۋەجايىنان كابۋلعا چارتەرلىك رەيسپەن اۋعانستاننىڭ 23 ازاماتىن دەپورتاتسيالادى. بۇل تۋرالى DW جازدى.
گەرمانيا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى مالىمەتىنشە، ەلدەن شىعارىلعانداردىڭ باسىم بولىگى اۋىر قىلمىستار، سونىڭ ىشىندە سەكسۋالدىق سيپاتتاعى زورلىق- زومبىلىق پەن دەنە جاراقاتىن سالعانى ءۇشىن سوتتالعان.
مينيسترلىك وكىلى AFP اگەنتتىگىنە قالعان دەپورتاتسيالانعان ازاماتتاردىڭ دا بۇعان دەيىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ نازارىنا ىلىككەنىن ايتتى. ەلدەن شىعارۋ ءراسىمى تولىعىمەن اياقتالعان.
25-تامىزداعى رەيستى ەسەپكە العاندا، قازىرگى گەرمانيا ۇكىمەتى تۇسىندا ەلدەن شىعارىلعان اۋعانستان ازاماتتارىنىڭ سانى 228 ادامعا جەتتى.
- قوعامىمىز قىلمىس جاساعان ادامداردىڭ ەلىمىزدەن كەتكەنىنە مۇددەلى. گەرمانيادا تۇرۋعا قۇقىعى جوق ءاربىر ادام ەلدەن كەتۋگە تۋرا كەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىنۋى كەرەك. ءبىز بۇل ساياساتتى دايەكتى تۇردە جۇرگىزىپ كەلەمىز، - دەدى گەرمانيا ىشكى ىستەر ءمينيسترى الەكساندەر دوبريندت.
دەپورتاتسيادان ءبىر كۇن بۇرىن لەيپتسيگ/گاللە اۋەجايىندا بۇل شاراعا قارسى اكتسيا وتكەن.
«دەپورتاتسياعا قارسى اليانس» وكىلى كاي اديل اۋعانستاننان گەرمانياعا پانا ىزدەپ كەلگەن ادامداردىڭ تاليبان بيلىگىنە قايتارىلىپ جاتقانىن سىنعا الدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەلگە قايتارىلعاندارعا وقشاۋلانۋ، ازاپتاۋ نەمەسە ءولىم قاۋپى ءتونۋى مۇمكىن.