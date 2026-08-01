نۇراي سەرىكباي ءىسى: سۋديا ايىپتالۋشىنىڭ جاۋاپتارىنداعى قايشىلىقتارعا توقتالدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە 21 جاستاعى نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت وتىرىسىندا سۋديا سامميدين تەمىراليەۆ ايىپتالۋشى شەرحان ايماحاننىڭ سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ كەزىندە ادۆوكاتىنىڭ قاتىسۋىمەن بەرگەن جاۋاپ الۋ حاتتامالارىن جاريا ەتىپ، ولاردىڭ سوتتاعى قازىرگى ايعاقتارىمەن سايكەس كەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
سوت وتىرىسىندا جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلى ايانحان وماروۆ ءبىرقاتار ماڭىزدى ءوتىنىشحاتتى وقىپ بەردى.
ءىس ماتەريالدارىن زەرتتەۋ بارىسىندا سۋديا ايىپتالۋشىنىڭ بۇرىنعى جاۋاپ الۋ حاتتامالارىنىڭ ءبىرىن جاريالادى. قۇجاتقا سايكەس، ايىپتالۋشى تەرگەۋ بارىسىندا وقيعا بولعان كۇنگى ارەكەتتەرىن ەگجەي-تەگجەيلى سيپاتتاعان. نۇرايدىڭ ۇيىنە قالاي كەلگەنىن، كولىگىنەن ۇزىندىعى شامامەن 25 سانتيمەتر بولاتىن پىشاقتى العانىن، دۇكەن ماڭىندا تۇرعان قىزدى كورىپ، سوڭىنان ەرىپ بارىپ، وعان پىشاقپەن بىرنەشە رەت جاراقات سالعانىن ايتقان.
ودان كەيىن العاشقى ايعاقتارىنا سايكەس، ول كولىگىنە وتىرىپ، سايرام اۋدانىنىڭ قاسىمبەك اۋىلىنا كەتكەن. سول جەردە پىشاقپەن ءوز قولىن جاراقاتتاۋعا ارەكەت جاساعان. بۇدان سوڭ حاتتامادا كورسەتىلگەندەي، ول اۋىل ماڭىنداعى سايدا بولعان، كەيىن سول جەردەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ۇستاعان.
سۋديا بۇل ايعاقتاردىڭ سوتتاعى قازىرگى نۇسقامەن مۇلدە سايكەس كەلمەيتىنىن ايتتى. سەبەبى سوتتا ايماحان وقيعانى ەسىنە تۇسىرە المايتىنىن، اففەكت كۇيىندە بولعانىن جانە العاشقى پىشاق جاراقاتىن وزىنە نۇرايدىڭ سالعانىن مالىمدەگەن.
- بۇرىنعى جاۋاپتارىڭىزدا وقيعانى باسىنان اياعىنا دەيىن انىق ەسكە العانسىز. سول كەزدەگى كيىمىڭىزدى، پىشاقتىڭ ۇزىندىعىن، ارەكەتتەرىڭىزدىڭ رەتىن، قايدا بارعانىڭىزدى، قارۋدى قايدا قالدىرعانىڭىزدى ايتقانسىز. ال بۇگىن ەشتەڭە ەسىمدە جوق دەيسىز. مۇنى قالاي تۇسىندىرەسىز؟ - دەپ سۇرادى سۋديا سامميدين تەمىراليەۆ.
ايماحان حاتتامانى تەرگەۋشى مەن پروكۋرور جازعانىن ايتىپ، تۇسىنىكسىز جاۋاپ بەرۋگە تىرىستى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە سۋديا جاۋاپ الۋ ادۆوكاتتىڭ قاتىسۋىمەن وتكەنىن، حاتتاماعا ادۆوكاتتىڭ قول قويعانىن جانە تەرگەۋ ارەكەتى بەينەجازباعا تۇسىرىلگەنىن ەسكە سالدى.
- ەگەر مۇنى تەرگەۋشى جازدى دەسەڭىز دە، جانىڭىزدا ادۆوكاتىڭىز بولعان. مۇندا ءبارى رەتىمەن جانە تولىق كورسەتىلگەن. قاي جاۋابىڭىز دۇرىس؟ - دەپ سۇرادى سۋديا.
ايىپتالۋشى تەك سوتتا بەرىپ وتىرعان قازىرگى ايعاقتارىن عانا شىنايى دەپ سانايتىنىن، ال جاريالانعان حاتتامانىڭ مازمۇنىن مويىندامايتىنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار سوت تاعى ءبىر قايشىلىققا نازار اۋداردى. حاتتامالاردىڭ بىرىندە ايماحان نۇرايدى الماتىدان الىپ كەلگەندە تۋىستارىنا ونىڭ كەلەتىنىن الدىن الا ايتىپ، دايىندالۋدى وتىنگەنىن كورسەتكەن.
ال باسقا جاۋابىندا ۇيگە كەلگەندە ەشقانداي دايىندىق بولماعانىن مالىمدەگەن.
- ءسىز جاقىندارىڭىزعا: «دايىندالىڭدار»، - دەگەنسىز، ءبىراق كەيىن ۇيدە ەشتەڭە دايىن بولماعانىن ايتاسىز. قاي جاۋابىڭىز دۇرىس؟ - دەپ سۇرادى سۋديا.
جابىرلەنۋشى تاراپ «ەكىنشى پىشاق» تۋرالى نۇسقانى جوققا شىعاردى
جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلى، ادۆوكات ايانحان وماروۆ سوتتا ايىپتالۋشىنىڭ نۇسقاسىنا، ساراپتامالارعا جانە دالەلدەمەلەرگە قاتىستى بىرنەشە ءوتىنىشحات بەردى.
العاشقى ءوتىنىشحات ايماحاننىڭ العاشقى پىشاق جاراقاتىن وزىنە نۇراي سالدى دەگەن سوزىنە قاتىستى بولدى. ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل نۇسقا مەديتسينالىق قۇجاتتارمەن تولىقتاي جوققا شىعارىلادى.
2026 -جىلعى 16-قاڭتارداعى سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما قورىتىندىسىندا ايىپتالۋشى قولىنداعى جانە ءىش تۇسىنداعى جاراقاتتاردى وزىنە ادەيى سالعانىن تۇسىندىرگەن. وسىنداي مالىمەتتەر شىمكەنت قالالىق № 1-كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ مەديتسينالىق قۇجاتتارىندا دا كورسەتىلگەن.
- ەگەر نۇراي شىنىمەن ايىپتالۋشىعا پىشاقپەن شابۋىل جاساعان بولسا، بۇل العاشقى مەديتسينالىق قۇجاتتاردا، ساراپتاما قورىتىندىسىندا جانە ونىڭ باستاپقى جاۋاپتارىندا مىندەتتى تۇردە كورسەتىلەر ەدى، ءبىراق ءىس ماتەريالدارىندا مۇنداي دەرەكتەر جوق، - دەدى جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلى.
ادۆوكات سوتتان ايماحاننىڭ قازىرگى ايعاقتارىن مەديتسينالىق قۇجاتتارمەن سالىستىرىپ، انىقتالعان قايشىلىقتارعا قۇقىقتىق باعا بەرۋدى جانە دالەلدەنبەگەن مالىمدەمەلەردىڭ مارقۇمنىڭ ار-نامىسىنا نۇقسان كەلتىرۋ قۇرالىنا اينالۋىنا جول بەرمەۋدى سۇرادى.
- نۇراي سەرىكباي بۇل سوتتا ءوزىن قورعاي المايدى. ءىس ماتەريالدارىنداعى وبەكتيۆتى دالەلدەر، كۋاگەرلەردىڭ ايعاقتارى، ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىلارى جانە باسقا دا پروتسەستىك قۇجاتتار بۇل جايتتاردى راستايدى، - دەدى ايانحان وماروۆ.
اناتوميالىق مانەكەندى پايدالانۋ ۇسىنىلدى
كەلەسى ءوتىنىشحات سوت-مەديتسينالىق ساراپتاماعا قاتىستى بولدى. ساراپتاماعا سايكەس، نۇرايدىڭ دەنەسىنەن 35 كەسىلگەن جانە سۇعىلعان جاراقات انىقتالعان.
جابىرلەنۋشى تاراپ ساراپتامانى جۇرگىزگەن سوت-مەديتسينالىق ساراپشى ج. پەرنەبەكوۆتى سوتقا شاقىرىپ، ولىمگە سەبەپ بولعان جاراقاتتاردىڭ ورنالاسۋىن، باعىتىن جانە تەرەڭدىگىن ەگجەي-تەگجەيلى ءتۇسىندىرۋدى سۇرادى.
سونىمەن قاتار جابىرلەنۋشى تاراپ سوت وتىرىسىندا مارقۇمنىڭ دەنەسىنىڭ فوتوسۋرەتتەرى مەن بەينەجازبالارىن كورسەتپەۋدى سۇرادى. ونىڭ ورنىنا ادۆوكات اناتوميالىق مانەكەندى پايدالانىپ، ساراپشىعا بارلىق جاراقاتتاردىڭ ورنالاسۋىن قارا ماركەرمەن بەلگىلەپ كورسەتۋىن ۇسىندى. مارقۇمنىڭ وتباسى مانەكەندى ءوز قاراجاتىنا ساتىپ الىپ، سوتقا ۇسىنۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
- بۇل سوتقا ساراپتاما قورىتىندىسىن كورنەكى تۇردە زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى جانە مارقۇمنىڭ قادىر-قاسيەتىن ساقتاپ، ونىڭ اتا-اناسى مەن جاقىندارىنىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىن ەسكەرۋگە ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن ءوتىنىشحاتتا.
«اففەكت» ماسەلەسى بويىنشا ساراپشىلاردى سوتقا شاقىرۋ سۇرالدى
جەكە ءوتىنىشحات الماتى قالاسىنداعى سوت ساراپتامالارى ينستيتۋتىنىڭ ماماندارى جۇرگىزگەن № 5849-كەشەندى پسيحولوگيالىق-پسيحياتريالىق ساراپتاماعا قاتىستى بولدى.
ايانحان وماروۆ سوتتان پسيحياترلار مەن پسيحولوگتاردى (ج. زاگيتوۆا، ا. سۋبحانبەردينا، ن. گرينيەۆا، ت. سەيتەك جانە ك. قوجامجاروۆا) سوتقا شاقىرىپ، ءوز قورىتىندىلارىن سوتتا ءتۇسىندىرۋدى سۇرادى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، ساراپشىلارعا ايماحان قىلمىس جاساعان ساتتە اففەكت كۇيىندە بولدى ما دەگەن سۇراق قويىلعان. كوميسسيا ونىڭ فيزيولوگيالىق اففەكت كۇيىندە بولماعانىن، ءوز ارەكەتتەرىنىڭ سيپاتى مەن قاۋىپتىلىگىن تولىق تۇسىنگەنىن جانە ولاردى باسقارۋ قابىلەتىن ساقتاعانىن كورسەتكەن.
جابىرلەنۋشى تاراپ ساراپشىلاردىڭ سوتقا اففەكت كۇيىن انىقتايتىن عىلىمي ولشەمدەردى جانە ايىپتالۋشىنىڭ ارەكەتتەرى (پىشاقتى الدىن الا الىپ ءجۇرۋى، ماقساتتى تۇردە كەلۋى، كوپتەگەن سوققى جاساۋى جانە وقيعا ورنىنان قاشۋى) مۇنداي كۇيمەن نەگە ۇيلەسپەيتىنىن ءتۇسىندىرىپ بەرۋىن سۇرادى.
قىلمىس قۇرالىنا قاتىستى ءوتىنىشحات
تاعى ءبىر ءوتىنىشحات قىلمىس قۇرالى رەتىندە تانىلعان «كورشۋن-2» ماركالى، «كيزليار» زاۋىتىندا شىعارىلعان پىشاققا قاتىستى بولدى.
جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلى شىمكەنت قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كريميناليسى گ. جۇماعۇلوۆتى سوتقا شاقىرۋدى سۇرادى. ول پىشاققا زەرتتەۋ جۇرگىزگەن مامان رەتىندە ونىڭ تەحنيكالىق جانە كونسترۋكتسيالىق ەرەكشەلىكتەرىن، نەگىزگى ماقساتىن، جاسىرىن الىپ ءجۇرۋ مۇمكىندىگىن، سونداي-اق ساراپتامادا كورسەتىلگەن 35 اۋىر جاراقاتتى سالۋ قابىلەتىن تۇسىندىرۋگە ءتيىس.
ءوتىنىشحاتتار بويىنشا پروتسەسسۋالدىق شەشىم كەلەسى سوت وتىرىسىندا قابىلدانادى.
ءىستى قاراۋ جالعاسىپ جاتىر. كەلەسى كەزەڭدە سوت نۇرايدىڭ جاقىن قۇربىسى ءاليا سەرىك پەن تۋىسى داۋرەن جارىلقاسىننىڭ ايعاقتارىن زەرتتەۋگە كوشەدى.
31-شىلدەدە سوتتا وقيعا كۋاگەرى، سونداي-اق قازا تاپقان 21 جاستاعى نۇراي سەرىكبايدىڭ اعالارى جاۋاپ بەرگەن ەدى.
ەسكە سالساق، 11-قاڭتار كۇنى شىمكەنتتە 21 جاستاعى ستۋدەنت نۇراي سەرىكباي قازا تاپتى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، ايىپتالۋشى قىزعا 35 رەت پىشاق جاراقاتىن سالعان.
شەرحان ايماحانعا نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ، ستالكينگ جانە اسا قاتىگەزدىكپەن ادام ءولتىرۋ باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلعان. ايىپتار دالەلدەنگەن جاعدايدا، وعان ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالۋى مۇمكىن.
اۆتور
ءسابيت تاستانبەك