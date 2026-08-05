نۇراي سەرىكباي ءىسى: سوتتا زاتتاي دالەلدەر مەن بەينەماتەريالدار كورسەتىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوتى 21 جاستاعى نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس ماتەريالدارىن زەرتتەۋگە كىرىستى. سوت وتىرىسىندا 19 تومنان تۇراتىن ءىستىڭ العاشقى ءۇش تومى قارالدى.
سوت پروتسەسىندە تاراپتارعا ۇلكەن ەكران ارقىلى زاتتاي دالەلدەر، فوتوكەستەلەر، ارحيۆتىك حات- حابارلار جانە تەرگەۋ بارىسىندا تۇسىرىلگەن بەينەماتەريالدار كورسەتىلدى.
سوت ايىپتالۋشىنىڭ جاۋاپتارىنداعى قاراما-قايشىلىقتارعا ەرەكشە نازار اۋداردى. تەرگەۋ بارىسىندا ايماحان جۇرگەن باعىتتارىن، جاساعان ارەكەتتەرىن جانە وقيعانىڭ ءمان-جايىن ەگجەي-تەگجەيلى بايانداعان بولسا، سوتتا نۇرايعا ولىمگە اكەلگەن پىشاق جاراقاتتارىن سالعان ءساتتى ەسىنە تۇسىرە المايتىنىن بىرنەشە رەت ايتتى. ءتوراعالىق ەتۋشى سۋديا ساميدين تەمىراليەۆ ءىس ماتەريالدارىن زەرتتەۋ كەزىندە وسى قايشىلىقتارعا بىرنەشە رەت توقتالدى.
پىشاقتار، كورپەشە جانە كۇمان تۋدىرعان بەينەجازبا
الدىمەن سوت قىلمىس قۇرالى رەتىندە تانىلعان ەكى پىشاقتىڭ فوتوماتەريالدارىن زەرتتەدى. ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، ولاردىڭ ءبىرىنىڭ ۇزىندىعى 20 سانتيمەتردەن، ەكىنشىسىنىڭ ۇزىندىعى 25 سانتيمەتردەن اسادى. مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، پىشاقتاردىڭ ۇزىندىعى ادامنىڭ ومىرلىك ماڭىزدى اعزالارىنا زاقىم كەلتىرەتىن اۋىر جاراقاتتار سالۋعا جەتكىلىكتى بولعان.
سونداي-اق سوتتا ايىپتالۋشىنىڭ كيىمدەرى مەن كورپەشەسى دە زاتتاي دالەل رەتىندە زەرتتەلدى. تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، ايماحان نۇرايدى ءۇيىنىڭ ماڭىندا اڭدىعان كەزدە كولىگىندە وسى كورپەشەنى پايدالانىپ تۇنەگەن، ال قىلمىستان كەيىن ول قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنان جاسىرىنۋ ءۇشىن دالادا جاتقان.
بۇدان كەيىن «الىپ قاشۋ» ءساتى تۇسىرىلگەن بەينەجازبالار قارالدى. ءبىر بەينەماتەريالدا نۇرايدىڭ شەرحان ايماحاننىڭ وتباسى تۇراتىن ۇيگە جەتكىزىلگەنى كورىنەدى. كەيىن پوليتسيا بولىمىندە تۇسىرىلگەن تاعى ءبىر بەينەجازبا كورسەتىلدى. وندا نۇراي وزىنە ەشقانداي شاعىمى جوق ەكەنىن جانە شەرحانمەن قارىم-قاتىناسىن توقتاتۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتقان.
جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلدەرى ەكىنشى بەينەجازبانىڭ كۇمان تۋدىراتىنىن مالىمدەدى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، پوليتسيا قىزمەتكەرى نۇرايعا ايتىلاتىن سوزدەردى سىبىرلاپ نۇسقاپ، قىز سول ءماتىندى قايتالاعان.
- ول جاتتاپ العان سوزدەردى جانە كۇندەردى «2025 -جىلى 5-قازان» دەپ سەناري بويىنشا ايتىپ تۇر. كادىمگى ومىردە ادامدار كۇندى بۇلاي ايتپايدى. سوڭىندا تەرگەۋشى ۇمىتىپ قالعان جەرىندە وعان ءوزى ايتىپ كومەكتەسەدى. ايماحاننىڭ ۇيىندە تۇسىرىلگەن بەينەنى دە قويىلىم دەپ ەسەپتەيمىز. نۇراي ەكى تاۋلىك بويى ۇيىقتاماعان، تاماق ىشپەگەن، ابدەن السىرەپ، قاتتى شارشاعان كۇيدە بولعان. ەگەر ول شىنىمەن ءوز ەركىمەن تۇرمىسقا شىعۋعا كەلىسكەن بولسا، ۇيدەگى سپورتتىق كيىممەن كەلمەس ەدى جانە وزىمەن بىرگە جەكە باس گيگيەناسىنا قاجەتتى زاتتارىن الار ەدى، - دەدى جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى ايانحان وماروۆ.
ايىپتالۋشىنىڭ جاۋابى: ەشتەڭە ەسىمدە جوق
سوت وتىرىسىندا وقيعا ورنىندا جاۋاپتاردى تەكسەرۋ كەزىندە تۇسىرىلگەن بەينەجازبا جانە ايماحاننىڭ پوليتسيادا ادۆوكاتىنىڭ قاتىسۋىمەن بەرگەن جاۋابى كورسەتىلدى. وندا ايىپتالۋشى مەكەنجايلاردى، جۇرگەن باعىتتارىن، كولىكتىڭ ماركاسى مەن مەملەكەتتىك ءنومىرىن، سونداي-اق تەلەفون نومىرلەرىن ناقتى ايتىپ بەرگەن.
سوت زالىندا ايماحان نۇرايدى الىپ قاشۋ فاكتىسىن جانە ونىڭ iPhone 15 تەلەفونىن تارتىپ العانىن جوققا شىعارۋعا تىرىستى. ول قىزدىڭ پوليتسياعا بەرگەن ارىزى شىندىققا سايكەس كەلمەيدى دەپ مالىمدەدى. ال تەرگەۋ كەزىندە بەرگەن العاشقى جاۋاپتارىن وزگەرتۋىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قىسىمىمەن ءتۇسىندىردى. ايىپتالۋشى نۇرايعا 35 رەت پىشاق جاراقاتىن سالعان ءسات تۋرالى جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتىپ، سول وقيعا بارىسى ەسىندە جوق ەكەنىن ايتتى.
- ول كەزدەسۋلەردىڭ، قارىم-قاتىناستىڭ، جۇمساعان اقشاسىنىڭ، جۇرگەن جولدارىنىڭ بارلىق ۇساق-تۇيەگىن ەسىندە ساقتاعان، ءبىراق ءدال پىشاق سالعان ءساتتى ۇمىتتىم دەيدى. ءبىز بۇل قورعانۋ ۇستانىمىن مۇلدە نەگىزسىز ءارى قيسىنسىز دەپ سانايمىز، - دەدى جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى.
ءتورت كۇندىك اڭدۋ جانە «ءوزىن قورعادىم» دەگەن ءۋاجدىڭ تەرىسكە شىعارىلۋى
سوتتاعى ەڭ ماڭىزدى زەرتتەلگەن ماتەريالداردىڭ ءبىرى - 2026 -جىلعى 11-قاڭتاردا تۇسىرىلگەن قالالىق بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارى بولدى. وندا ايماحاننىڭ قىلمىس بولعان كۇنى نۇراي سەرىكبايدىڭ ءۇيىنىڭ ماڭىندا جۇرگەنى جانە ونىڭ قوزعالىستارى كورىنەدى.
بەينەجازبالار قورعاۋشى تاراپتىڭ «كەزدەيسوق كەزدەسۋ» نەمەسە «اففەكت جاعدايىندا بولعان» دەگەن ۋاجدەرىن جوققا شىعاردى. كامەرالار ايىپتالۋشىنىڭ نۇرايدىڭ ءۇيىنىڭ ماڭىندا ءتورت كۇن بويى ادەيى كەزەكشىلىك جاساعانىن راستادى.
- 8، 9، 10 جانە 11-قاڭتار كۇندەرى ول ءبىزدىڭ ءۇيدىڭ الدىندا بولعان. مۇنى كورشىلەر دە راستاي الادى. مەن تەرگەۋشىلەردەن ولاردان جاۋاپ الۋدى سۇراعان ەدىم. ءبىراق ستالكينگ بويىنشا ايىپ تاعىلعاندىقتان، وعان قاجەتتىلىك جوق دەپ جاۋاپ بەردى. نۇرايدى اڭدۋ بارىسىندا ول شابۋىل جوسپارىن ۇساق- تۇيەگىنە دەيىن ويلاستىرعان. بەينەتىركەگىشتەردىڭ قاي جەردە تۇرعانىن، قاي جاقتان جاقىنداعان ىڭعايلى ەكەنىن الدىن الا ەسەپتەگەن، - دەدى مارقۇمنىڭ اكەسى باۋىرجان ساعىنبەك.
ايماحان ءۇي ماڭىندا ۇزاق ءجۇرۋىن باسقا ءبىر قىزعا كەلگەنىمەن تۇسىندىرۋگە تىرىستى، ءبىراق ونىڭ ەسىمىن سوتتا اتاۋدان باس تارتتى. بۇعان دەيىنگى جاۋاپتارىندا مۇنداي نۇسقا مۇلدە بولماعان.
- ول كەزدەسۋگە گۇل ەمەس، پىشاق الىپ كەلگەن. بۇل ارەكەتتىڭ الدىن الا ويلاستىرىلعانىن جانە قىلمىستىڭ قاساقانا جاسالعانىن كورسەتەدى. اففەكت جاعدايىنداعى ادام مۇنداي جوسپار قۇرىپ، بارلىق مالىمەتتەرد ەستە ساقتاي المايدى، - دەدى ادۆوكات.
سوتتا ايىپتالۋشىنىڭ نۇراي ءبىرىنشى بولىپ شابۋىل جاسادى دەگەن مالىمدەمەسى دە قارالدى. جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى ايىپتالۋشىنى كۋالاندىرۋ كەزىندە جاسالعان سوت-مەديتسينالىق ساراپتامانىڭ (№609/146، 9-توم) قورىتىندىسىن وقىپ بەردى. ساراپشىلار ايماحاننىڭ قولى مەن ىشىندەگى جاراقاتتاردى ءوزى سالعانىن انىقتاعان.
19 تومنىڭ ۇشەۋى زەرتتەلدى
قىلمىستىق ءىس بارلىعى 19 تومنان تۇرادى. سوت قىلمىستىق ءىستىڭ العاشقى ءۇش تومىن زەرتتەدى. ولاردىڭ ىشىندە نۇرايدىڭ ارىزدارى، مەديتسينالىق قۇجاتتار، زاتتاي دالەلدەمەلەردىڭ فوتوسۋرەتتەرى، حات- حابارلار، تەرگەۋ ارەكەتتەرىنىڭ حاتتامالارى جانە بەينەماتەريالدار بار.
كەلەسى سوت وتىرىسى 7-تامىز كۇنى ساعات 10:00 گە بەلگىلەندى. پروتسەسس بارىسىندا قالعان 16 توم ماتەريال زەرتتەلىپ، كەيىن سوت جارىسسوزىنە كوشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، 4-تامىزداعى سوت وتىرىسىنىڭ ءبىرىنشى بولىگىندە قاراتاۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى تەرگەۋشىسى ءابىلعازى ارتىقباي جاۋاپ بەردى. ول 2025 -جىلعى قازان ايىندا نۇراي سەرىكبايدى الىپ قاشۋ دەرەگى بويىنشا تۇسكەن حابارلاماعا بايلانىستى بارعانىن ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، سول كەزدە نۇراي پوليتسياعا ءوز ەركىمەن كەلگەنىن جانە شەرحان ايماحانعا ەشقانداي شاعىمى جوق ەكەنىن ايتقان.
سونداي-اق سوتتا ايىپتالۋشىنىڭ اكەسى، اناسى، باۋىرلارى مەن اپكەلەرى جاۋاپ بەردى. ولاردىڭ سوزدەرى نۇراي سەرىكبايدىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى، ويتكەنى ولار ايماحاننىڭ تۋىستارىنان كەشىرىم دە، وكىنىش تە ەستىمەگەندەرىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 21 جاستاعى نۇراي سەرىكباي 2026 -جىلعى 11-قاڭتاردا قازا تاپتى.
شەرحان ايماحان بۇعان دەيىن قىزدى «الىپ قاشۋ» ءداستۇرى ارقىلى نەكەگە ماجبۇرلەۋگە ارەكەت جاساعان. قايعىلى وقيعا بولعان كۇنى ول نۇرايدى ءۇيىنىڭ ماڭىندا كۇتىپ الىپ، وعان 35 رەت پىشاق جاراقاتىن سالعان.
وسىدان كەيىن كۇدىكتى وقيعا ورنىنان قاشىپ، ەكى تاۋلىكتەن كەيىن ۇستالدى.
وعان ادام ءولتىرۋ جانە نەكەگە ماجبۇرلەۋ سياقتى ءۇش باپ بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
تەرگەۋ كەزىندە شەرحان ايماحان سوت-پسيحياتريالىق ساراپتامادان وتكەن. نۇراي سەرىكبايدى ءولتىردى دەگەن كۇدىكتى ءماجبۇرلى پسيحياتريالىق ەمدەۋگە جىبەرىلدى.
ساراپتاما قورىتىندىسى بويىنشا ول ەسى دۇرىس دەپ تانىلعان.