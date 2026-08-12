نۇراي سەرىكباي ءىسى: شەرحان ايماحان ۇكىم الدىندا سوڭعى ءسوزىن ايتتى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا 21 جاستاعى نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا سوتتالۋشى شەرحان ايماحان سوڭعى ءسوزىن ايتتى.
سوتتالۋشى مارقۇمنىڭ وتباسىنان كەشىرىم سۇراپ، ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىسىمەن كەلىسپەيتىنىن تاعى دا مالىمدەدى. سونداي-اق ول بەينەجازبادا تىركەلگەن ۋاقىت ارالىعىندا 35 پىشاق جاراقاتىن قىسقا ۋاقىت ىشىندە سالۋدى «فيزيكالىق تۇرعىدان مۇمكىن ەمەس» دەپ سانايتىنىن ايتتى.
ايماحان ءسوزىن نۇرايدىڭ اتا-اناسى مەن اعالارىنا كوڭىل ايتۋدان باستادى. ول قىزدى جاقسى كورگەنىن جانە بولعان جاعدايعا وكىنەتىنىن جەتكىزدى.
فوتو: Kazinform
- مەن نۇرايدى قاتتى جاقسى كوردىم، وعان دەگەن سەزىمىم شىنايى بولدى. ونىڭ اتا-اناسىنا كوڭىل ايتامىن جانە شىن جۇرەگىممەن وكىنەمىن. نۇرايدىڭ اكەسى، اناسى جانە ەكى اعاسىنان كەشىرىم سۇرايمىن، - دەدى شەرحان ايماحان.
سوتتالۋشى جابىرلەنۋشى تاراپ تالاپ ەتكەن 15 ميلليون 739 مىڭ 65 تەڭگە كولەمىندەگى ماتەريالدىق شىعىندى وتەۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى. ال 10 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى مورالدىق وتەماقى تولەۋ تالابىمەن كەلىسپەدى.
- ماتەريالدىق شىعىندى تولىق موينىما الامىن جانە بولاشاقتا جۇمىس ىستەپ، ونى وتەۋگە دايىنمىن. ال 10 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى مورالدىق وتەماقىنى مويىندامايمىن. بولعان جاعدايعا قاتتى وكىنەمىن جانە بۇل وكىنىش مەنىمەن ءومىر بويى بىرگە بولادى، - دەدى ايماحان.
سوتتالۋشى سوڭعى ءسوزىنىڭ باسىم بولىگىن نۇرايمەن تراگەدياعا دەيىنگى قارىم-قاتىناسىنا ارنادى. شەرحان ايماحان ولاردىڭ اراسىندا ءوزارا سەزىم بولعانىن، ۇنەمى كەزدەسىپ تۇرعانىن، وتباسىن قۇرۋ تۋرالى سويلەسكەنىن جانە قىز الماتىعا وقۋعا كەتكەننەن كەيىن دە بايلانىستا بولعانىن تاعى دا ايتتى.
ايماحان سونداي-اق 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا نۇرايدىڭ الماتىدان شىمكەنتكە ونىمەن بىرگە ءوز ەركىمەن بارۋعا كەلىسكەنىن العا تارتتى. ول ءوز نۇسقاسىنا دالەل رەتىندە جول بويىنداعى ايالدامالاردى، قىزدىڭ تەلەفونىن پايدالانا العانىن جانە كومەك سۇراۋ مۇمكىندىگى بولعانىن كەلتىردى.
بۇل نۇسقانى بۇعان دەيىن جابىرلەنۋشى تاراپ پەن ايىپتاۋ تاراپى جوققا شىعارعان. سوتتا نۇرايدىڭ مالىمدەمەلەرى، حات الماسۋلارى، بەينەجازبالار جانە 2025 -جىلدىڭ قازان ايىنداعى وقيعالارعا قاتىستى باسقا دا ماتەريالدار زەرتتەلدى.
نۇرايمەن قوشتاسۋ ءۇشىن بارعانمىن - سوتتالۋشى
11-قاڭتارداعى وقيعالار تۋرالى ايتا كەلە، ايماحان نۇرايمەن كەزدەسۋدى سوڭعى رەت جۇزدەسۋ رەتىندە جوسپارلاعانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ول قىزعا وزىندە قالعان ساقينانى قايتارىپ، قارىم-قاتىناستى ءبىرجولا توقتاتقىسى كەلگەن.
- مەن نۇرايعا قوشتاسۋ ءۇشىن باردىم. ونى ءولتىرۋ تۋرالى ەشقانداي نيەتىم بولعان جوق، - دەدى سوتتالۋشى.
ايماحان پىشاقتىڭ وزىندە قالاي پايدا بولعانى تۋرالى ءوز نۇسقاسىن تاعى قايتالادى. ونىڭ ايتۋىنشا، كەزدەسۋگە از ۋاقىت قالعاندا كولىكتەن پىشاقتى تاۋىپ الىپ، وعان ءمان بەرمەستەن قالتاسىنا سالىپ قويعان.
ول ودان كەيىنگى وقيعالاردىڭ كوپ بولىگىن ەسىنە تۇسىرە المايتىنىن ايتتى. سوتتالۋشى جانجالدان كەيىن بولعان جايتتاردىڭ تەك جەكەلەگەن ساتتەرىن عانا ەسىندە ساقتاعانىن، كەيىن باسقا جەردە ەسىن جيعانىن جەتكىزدى.
ول سونداي-اق تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالعان سوققى سانىنا كۇمان كەلتىرىپ، شابۋىلدىڭ بەينەجازبادا قىسقا ۋاقىتقا سوزىلعانىنا توقتالدى.
- بەينەجازبادا جاراقات سالۋ ءساتىنىڭ ءوزى، مەنىڭشە، شامامەن 9-10 سەكۋندقا سوزىلادى. ال 35 جاراقات سالىنعانى ايتىلىپ وتىر. مەنىڭ ويىمشا، بۇعان دا نازار اۋدارۋ قاجەت، - دەدى ايماحان.
بۇعان دەيىن سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما نۇراي سەرىكبايدىڭ دەنەسىندە 35 پىشاق جاراقاتى بولعانىن انىقتاعان. الدىڭعى سوت وتىرىسىندا ساراپشى جانبولات پەرنەبەكوۆ ولاردىڭ ورنالاسۋىن اناتوميالىق مانەكەن ارقىلى كورسەتكەن.
سوڭعى سوزىندە ايماحان سوت-پسيحولوگيالىق-پسيحياتريالىق ساراپتامانىڭ قورىتىندىسىنا دا تاعى دا قارسىلىق ءبىلدىردى.
ول قىسقا ۋاقىت ىشىندە 35 رەت پىشاق جاراقاتىن سالۋدى «فيزيكالىق تۇرعىدان مۇمكىن ەمەس» دەپ مالىمدەدى. سونىمەن قاتار ول قىلمىستان بىرنەشە اي وتكەن سوڭ جۇرگىزىلگەن پسيحولوگيالىق-پسيحياتريالىق زەرتتەۋ وقيعا كەزىندەگى پسيحيكالىق جاعدايىن ناقتى باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى دەپ سانايتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن سوت-پسيحياترى سوتتالۋشىدا انىقتالعان پسيحيكالىق بۇزىلىس ونىڭ ءوز ارەكەتىنىڭ ءمانى مەن قوعامدىق قاۋىپتىلىگىن ءتۇسىنۋ، سونداي-اق ونى باسقارۋ قابىلەتىنە اسەر ەتپەگەنىن ايتقان. ال سوت پسيحولوگى فيزيولوگيالىق اففەكتىنى راستايتىن بەلگىلەر انىقتالماعانىن مالىمدەگەن.
ايماحان بۇل قورىتىندىلارمەن كەلىسپەيتىنىن ايتتى. ء سوزىنىڭ سوڭىندا ول تاعى دا مارقۇمنىڭ وتباسىنا ءۇن قاتتى.
- بولعان جاعدايعا شىن جۇرەگىممەن وكىنەمىن. نۇرايدىڭ اكەسى، اناسى جانە ەكى اعاسىنان كەشىرىم سۇرايمىن. ەڭ الدىمەن نۇرايدىڭ وزىنەن، ول قازىر ارامىزدا بولماسا دا، كەشىرىم سۇرايمىن. مەن ونى قاتتى جاقسى كوردىم جانە شىن جۇرەگىممەن وكىنەمىن، - دەدى سوتتالۋشى.
سوڭعى سوزدەن كەيىن سوت ءتوراعاسى سامميدين تەمىراليەۆ ءىس بويىنشا ۇكىم بەيسەنبى كۇنى، ياعني 13-تامىزدا جاريالاناتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، 11-تامىزدا نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنە قاتىستى التىنشى سوت وتىرىسى اياقتالعان بولاتىن. سول كۇنى سوت سوت-پسيحياترى مەن پسيحولوگتى ونلاين رەجيمدە جاۋاپقا تارتتى، قورعاۋ تاراپىنىڭ وتىنىشتەرىن قارادى جانە تاراپتاردىڭ جارىس ءسوزىن اياقتادى.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى شەرحان ايماحاندى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى.
ءدال وسىنداي جازا تاعايىنداۋدى جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلدەرى مەن نۇرايدىڭ اكەسى دە تالاپ ەتتى. قورعاۋ تاراپى تاعىلعان ايىپتىڭ ءبىر بولىگىمەن كەلىسپەي، سوتتالۋشى مەن مارقۇمنىڭ اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا قاتىستى ءوز نۇسقاسىن ۇسىندى.
21 جاستاعى نۇراي سەرىكباي 2026 -جىلدىڭ 11-قاڭتارىندا قازا تاپقان. بۇعان دەيىن سوتتالۋشى شەرحان ايماحان قىزدى نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەپ، الىپ قاشقان. نۇرايدىڭ قارسىلىعىنان كەيىن ونى قۋدالاۋىن جالعاستىرعان. تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا قايعىلى وقيعا بولعان كۇنى ول نۇرايعا 35 رەت پىشاق جاراقاتىن سالعان.
ودان كەيىن اسا اۋىر قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن ايماحان وقيعا ورنىنان بوي تاسالاپ، ەكى كۇننەن كەيىن ۇستالدى.
ايماحانعا نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ، ستالكينگ جانە اسا قاتىگەزدىكپەن ادام ءولتىرۋ باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلعان.
تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتى سوت-پسيحياتريالىق ساراپتاماعا جىبەرىلگەن. ساراپتاما ونى اقىل-ەسى دۇرىس دەپ تانىعان.