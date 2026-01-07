پراۆوسلاۆيەلىك قازاقستاندىقتار روجدەستۆو مەرەكەسىن تويلاپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 7- قاڭتاردا بۇكىل الەمدەگى، سونىڭ ىشىندە قازاقستانداعى پراۆوسلاۆيە حريستياندارى نەگىزگى ءدىني مەرەكەلەردىڭ ءبىرى - ءماسىحتىڭ تۋعان كۇنىن اتاپ وتەدى.
روجدەستۆو - الەمنىڭ 100 دەن استام ەلىندەگى اتالىپ وتەتىن ەڭ ماڭىزدى حريستيان مەرەكەلەرىنىڭ ءبىرى. بۇل كۇن يسا ءماسىحتىڭ تۋعانىن ەسكە الادى جانە ادامنىڭ قۇدايمەن بايلانىسىن بىلدىرەدى.
شىركەۋ ىلىمىنە سايكەس، روجدەستۆو ءماسىحتىڭ قۇتقارۋ ءىسىن جانە ادام تابيعاتىنىڭ جاڭارۋىن بەينەلەيدى.
6-7 -قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى قازاقستاننىڭ بارلىق پراۆوسلاۆيە حرامدارىندا روجدەستۆولىق قىزمەت وتەدى. ەجەلگى ءداستۇر بويىنشا مەرەكەلىك قۇداي ليتۋرگياسى تۇندە جاسالادى جانە 40 كۇندىك ورازانىڭ سوڭعى ساعاتتارىمەن سايكەس كەلەدى. 7 -قاڭتاردا سەنۋشىلەر مەرەكەلىك داستارقانعا وتىرادى، سول كۇنى تاڭەرتەڭ عيباداتحانالاردا مەرەكەلىك عيبادات ورىندالادى.
روجدەستۆو مەرەكەسىنىڭ نەگىزگى ورنى - الماتىداعى ۆوزنەسەنسك كافەدرالى شىركەۋى. ەلدىڭ باس شىركەۋى استاناداعى ۋسپەن كافەدرالدى سوبورىندا مەرەكەلىك قىزمەتتى قاسكەلەڭ ەپيسكوپى، ميتروپوليتتىك وكرۋگتىڭ ۆيكاريى جانە قازاقستان پراۆوسلاۆيە شىركەۋىنىڭ اكىمشىسى گەننادي مەرەكەلىك قىزمەتى جۇرگىزەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان پراۆوسلاۆيە شىركەۋىنىڭ باسشىسى، استانا جانە قازاقستان ميتروپوليتى الەكساندر سەنۋشىلەردى روجدەستۆو قۋانىشىن كورشىلەرىمەن، سونداي-اق قولداۋ مەن جۇبانىشقا مۇقتاج جاندارمەن بولىسۋگە شاقىرعان بولاتىن.
- وسى روجدەستۆو مەرەكەسىن بارشامىز ءۇشىن يگى ىستەر، جۇباتۋ مەن جىگەرلەندىرۋ سوزدەرى، جاناشىرلىق پەن مەيىرىمدىلىك ارقىلى شىنىمەن دە جارقىن جانە سالتاناتتى ەتۋگە تىرىسايىق - . قايعىرعاندارعا كومەك قولىن سوزايىق، كوڭىلسىزدەردى قولدايىق، ناۋقاستارعا بارىپ، جالعىزباستىلاردى ەسكە الايىق. كيەلى جازبالاردا ايتىلعانداي، «قايىرىمدىلىق جۇماق سياقتى باتاعا تولى، ال ساداقا ماڭگىلىككە قالادى» ، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ روجدەستۆو مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.