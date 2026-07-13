گرانت كونكۋرسىنا ءوتىنىش قابىلداۋ باستالدى
استانا. قازاقپارات – 13-مەن 20-شىلدە ارالىعىندا تالاپكەرلەردەن گرانتتار كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىش قابىلدانادى.
قۇجاتتاردى جوعارى وقۋ ورىندارىنداعى قابىلداۋ ورتالىقتارى ارقىلى وفلاين (ۆيرتۋالدى قابىلداۋ كوميسسيالارى ارقىلى ونلاين) نەمەسە eGov ارقىلى ونلاين تاپسىرۋعا بولادى.
گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن تالاپكەرلەر جەكە كۋالىك، ۇ ب ت سەرتيفيكاتىن، 3*4 كولەمىندەگى فوتو، ورتا ءبىلىم تۋرالى اتتەستات (تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ تۇلەكتەرى ءۇشىن ديپلوم) تاپسىرۋ كەرەك. سونداي-اق بار بولعان جاعدايدا جەڭىلدەتىلگەن سانات بويىنشا كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن راستايتىن قۇجاتتار ۇسىنىلادى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنا قاتىسۋ جانە اقىلى نەگىزدە وقۋعا ءتۇسۋ ءۇشىن ۇ ب ت ناتيجەلەرى بويىنشا كەلەسى شەكتى بالدار بەلگىلەنگەن:
✔ «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» جانە «قۇقىق» باعىتتارى بويىنشا - كەمىندە 75 بالل؛
✔ «دەنساۋلىق ساقتاۋ» باعىتى بويىنشا - كەمىندە 70 بالل؛
✔ «اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بيورەسۋرستار» مەن «ۆەتەريناريا» باعىتتارى بويىنشا - كەمىندە 50 بالل؛
✔ ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ ءۇشىن - كەمىندە 65 بالل؛
✔ باسقا جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ ءۇشىن - كەمىندە 50 بالل.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، جوعارى وقۋ ورىندارى ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ جانە اقىلى نەگىزدە وقۋعا قابىلداۋ ءۇشىن ءوز شەكتى بالدارىن وزدەرى بەلگىلەۋگە قۇقىلى.
اۋىلدىق جەرلەردەن شىققان جانە الەۋمەتتىك وسال توپتارعا جاتاتىن تالاپكەرلەردى قولداۋ ماقساتىندا قابىلداۋ ناۋقانى اياسىندا ارنايى شارالار قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، گرانتتار كونكۋرسىنا قاتىسۋ بارىسىندا مەملەكەت بەكىتكەن كۆوتالار بار.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلى «سيفرلىق ۋنيۆەرسيتەت» قاعيداتىن جۇزەگە اسىرۋ جالعاسادى: ۇدەرىستەردىڭ باسىم بولىگى اۆتوماتتاندىرىلعان، بۇل كونكۋرستىق ىرىكتەۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرادى.
ءبىلىم بەرۋ گرانتى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى 10-تامىزعا دەيىن جاريالانادى.
قازاقستان جىل سايىن جوعارى ءبىلىمى بار ماماندار دايارلاۋعا ونداعان ميلليارد تەڭگە بولەدى. سەگىز جىلدا مەملەكەتتىك گرانت سانى 51 مىڭنان 78 مىڭعا ءوستى. دەگەنمەن، بۇدان ەكونوميكاعا قاجەت ماماندار شىعىپ جاتىر دەي الامىز با؟ Kazinform ءتىلشىسى سۇراقتىڭ جاۋابىن ىزدەپ كوردى.