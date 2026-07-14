فرانسيانىڭ باس باپكەرى يسپانيامەن ماتچ الدىندا مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ديدە دەشام 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىندا يسپانياعا قارسى وتەتىن ماتچ قارساڭىندا ءوز پىكىرىن ءبىلدىردى.
«يسپانيا دوپتى باقىلاۋدا ۇستاعاندى جاقسى كورەدى. ولار وسى ۋاقىتقا دەيىن نەبارى ءبىر عانا گول جىبەرىپ الدى، ويتكەنى قارسىلاستارعا دوپتى تارتىپ الۋ وتە قيىن. ءبىز دە ويىندى باقىلاعاندى ۇناتامىز، سوندىقتان ەكى ءتۇرلى فۋتبول فيلوسوفياسىنىڭ تارتىسىن كورەمىز. بۇرىنعى كەزدەسۋلەردىڭ بۇل ماتچقا ەش قاتىسى جوق. ەشقانداي كەك الۋ تۋرالى اڭگىمە جوق. بۇل - جارتىلاي فينال، ال باسكە فينال جولداماسى تىگىلگەن. الدىڭعى ەكى ويىندى ۇمىتقان جوقپىن، ءبىراق قازىر ءبىزدىڭ جالعىز ماقساتىمىز - فينالعا شىعۋ»، - دەدى دەشام.
يسپانيا مەن فرانسيا اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالدىق كەزدەسۋى 15-شىلدەدە قازاقستان ۋاقىتىمەن 00:00 دە باستالادى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا ءوتىپ جاتىر. تۋرنيردىڭ فينالى 19-شىلدەدە بولادى.