فرانسيانىڭ ادىلەت ءمينيسترى ميگراتسيانى ءۇش جىلعا توقتاتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ءمينيستردىڭ سوزىنشە، ەلگە كوشى-قون اعىنىن توقتاتىپ، ەلدەن شىعارىلۋى ءتيىس ازاماتتاردى دەپورتاتسيالاۋ قاجەت، دەپ حابارلايدى DW.
جەرالد دارمانەن فرانسياعا ميگراتسيانى ءۇش جىلعا شەكتەۋدى ۇسىندى. ونىڭ ايتۋىنشا، فرانسيا شەتەل ازاماتتارىن ينتەگراتسيالاۋ مەن اسسيميلياتسيالاۋ بويىنشا «ءوز مۇمكىندىگىنىڭ شەگىنە جەتكەن».
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، ەلگە كوشى-قون اعىنىن توقتاتىپ، ەلدەن شىعارىلۋى ءتيىس ازاماتتاردى دەپورتاتسيالاۋ قاجەت. سونىمەن قاتار ول ۆيزا بەرۋ ماسەلەسىن شەتەل ازاماتتارىنىڭ فرانتسيا اۋماعىنان شىعۋ تۋرالى تالاپتاردى ورىنداۋىمەن بايلانىستىرۋدى ۇسىندى.
سونداي-اق جەرالد دارمانەن ەڭبەك نەگىزىندە تۇرۋعا رۇقسات العان ازاماتتاردىڭ تۋىستارىنا وتباسىمەن قوسىلۋ ءتارتىبى ارقىلى ىقتيارحات بەرۋدى توقتاتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
مينيستر فرانسيا كونستيتۋتسياسىنا وزگەرىستەر ەنگىزىپ، بيلىككە ميگراتسيالىق كۆوتالاردى شەكتەۋ، ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ سانى، شىققان ەلى مەن بىلىكتىلىگىن تالقىلاۋ قۇقىعىن بەرۋدى دە ۇسىندى.
فرانسيا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، 2025-جىلى ەلدە رەكوردتىق 4,5 ميلليون ىقتيارحات بەرىلگەن. ونىڭ ءاربىر ءۇشىنشىسى وتباسىمەن قوسىلۋ نەگىزىندە راسىمدەلگەن.
قازىر فرانسيادا زاڭدى تۇردە تۇرىپ جاتقان شەتەلدىكتەر ەرەسەك حالىقتىڭ 8 پايىزدان استامىن قۇرايدى.