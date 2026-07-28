فرانسياداعى ورمان ورتتەرى قاۋىپتى «وت بۇلتتارىنىڭ» تۋىنداۋىنا سەبەپ بولدى
استانا. KAZINFORM - فرانسياداعى الاپات ورمان ورتتەرىمەن كۇرەسىپ جاتقان ماماندار جاڭا قاۋىپ-قاتەرگە تاپ بولدى.
ءورت سالدارىنان الىپ «وت بۇلتتارى» پايدا بولىپ، ولار وزدىگىنەن اۋا اعىندارىن قالىپتاستىرىپ، ءتىپتى جاڭا ءورت وشاقتارىنىڭ شىعۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن نايزاعاي تۋدىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى France 24 تەلەارناسى.
«وت بۇلتتارى» ءورت وشاعىنىڭ ۇستىندەگى اۋانىڭ قاتتى قىزۋىنان پايدا بولادى. سونىڭ سالدارىنان ولار قۋاتتى نايزاعايلى بۇلتتارعا اينالادى.
مۇنداي بۇلتتار كۇشتى جەل مەن تومەن باعىتتالعان اۋا اعىندارىن قالىپتاستىرادى. بۇل ءوز كەزەگىندە ءورتتىڭ ودان ءارى تەز تارالۋىنا ىقپال ەتەدى.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي قۇبىلىس - ادام ارەكەتىنەن تۋىنداعان كليماتتىڭ وزگەرۋىنىڭ كەزەكتى سالدارىنىڭ ءبىرى.
فرانسيا پرەمەر-ءمينيسترى سەباستيان لەكورنيۋ دە وسىنداي پىكىر ءبىلدىرىپ، ورمان ورتتەرىنىڭ 10 ىنىڭ توعىزى ادامنىڭ ءىس-ارەكەتىنەن ورىن الاتىنىن، بۇل رەتتە ولاردىڭ كوپشىلىگى نەمقۇرايلىلىق، مىسالى، تاستالعان تەمەكى تۇقىلدارى، مانگالدار نەمەسە ءتيىستى قاۋىپسىزدىك شارالارىنسىز جۇرگىزىلگەن قۇرىلىس جۇمىستارى سالدارىنان بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
لەكورنيۋدىڭ ايتۋىنشا، 6-شىلدەدەن بەرى فرانسيادا ورمان ورتەدى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن 162 ادام قاماۋعا الىندى.
- ەلىمىز بۇرىن-سوڭدى بولماعان ءورت ماۋسىمىن باستان كەشىپ وتىر: 116085 گەكتار جەر ورتەنىپ كەتتى، قاڭتاردان بەرى 13566 ءورت تىركەلدى. ءبىز ورتتەن رەكورد ورناتقان 2022-جىلدى باسىپ وزدىق،-دەپ جازدى پرەمەر- مينيستر X جەلىسىندە.
وسى ارادا فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون فرانتسيانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى ءورت ءسوندىرۋ بويىنشا اۋقىمدى وپەراتسيانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنا باردى.
- ءبىز بۇرىن-سوڭدى بولماعان ورتپەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىرمىز، - دەدى ماكرون.
ول بۇل جاعدايدى فرانسياداعى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىنەن بەرى ەڭ اۋىر ءورت داعدارىسى دەپ اتادى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، پاريجدەن ءتورت ەسە ۇلكەن اۋماقتى شارپىعان ءورت بولجانبايتىن بولىپ شىقتى جانە شامامەن 220 مىڭ ادامدى ەۆاكۋاتسيالاۋعا ءماجبۇر ەتتى.
- الداعى اپتالار قيىن بولادى. ءتوزىم تانىتۋىمىز كەرەك،-دەدى ماكرون.
يسپانياداعى جاعداي دا كۇردەلى بولدى. مادريدتەن باتىسقا قاراي ورمان ورتتەرى باقىلاۋدان شىعىپ، 100 مىڭنان استام ادامدى ۇيلەرىنەن كەتۋگە ءماجبۇر ەتتى.
يسپانيانىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق قىزمەتى وسىنداي كۇن رايى «كەم دەگەندە» جەكسەنبىگە دەيىن جالعاساتىنىن بولجاپ، ءورت سوندىرۋشىلەر ەل تاريحىنداعى ەڭ ءىرى ورتتەرمەن كۇرەسۋدى جالعاستىرىپ جاتقاندىقتان «ەكسترەمالدى» ءورت قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى.
سوڭعى اپتادا ورمان ورتتەرى ەۋروپالىق بىرنەشە ەلدى شارپىدى، ەڭ اۋىر جاعداي فرانسيا مەن يسپانيادا بايقالعان. قاۋىپتى ايماقتاردان بارلىعى 300 مىڭنان استام ادام ەۆاكۋاتسيالاندى.