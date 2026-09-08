فرانسياداعى مۇراجايدان 9 ميلليون ەۋروعا باعالانعان كارتينالار ۇرلاندى
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى كان-سيۋر-مەر قالاسىندا ورنالاسقان پەر وگيۋست رەنۋار مۇراجايىنان ەكى ادام 4 كارتينانى ۇرلاپ كەتكەن.
قالالىق مەر برايان ماسسوننىڭ ايتۋىنشا، دابىل جۇيەسى 8-قىركۇيەك كۇنى تاڭعى ساعات 05:48 دە ىسكە قوسىلعان.
TF1 تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇرىلار كارتينالاردى جاقتاۋلارىنان كەسىپ العان.
قىلمىسكەرلەر بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنا ءتۇسىپ قالعانىن بايقاپ، قاشۋعا شەشىم قابىلداعان. قاشىپ بارا جاتىپ، ۇرلانعان كارتينالاردىڭ ءبىرىن تاستاپ كەتكەن. بيلىك ازىرگە ناقتى قانداي تۋىندىلاردىڭ ۇرلانعانىن رەسمي تۇردە حابارلاعان جوق.
سونداي-اق ولاردىڭ رەنۋاردىڭ ءوز جۇمىستارى نەمەسە باسقا سۋرەتشىلەردىڭ كارتينالارى ەكەنى ازىرگە بەلگىسىز. كەلتىرىلگەن شىعىن شامامەن 9 ميلليون ەۋروعا باعالانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، لۋۆر مۋزەيىندەگى اتىشۋلى ۇرلىق تۋرالى فيلم تۇسىرىلەدى.