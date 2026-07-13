فرانسيادا ورماندى قاساقانا ورتەدى دەگەن كۇدىكپەن 32 ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيادا ورمان ءورتىن قاساقانا تۇتاتتى دەگەن كۇدىكپەن 32 ادام ۇستالدى. ەلدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە اپتاپ ىستىق ساقتالىپ، ورمان ورتتەرى ءالى دە جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.
فرانسيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى لوران نۋنەس ۇلتتىق جاندارمەريا ورمان ورتتەرىن ءسوندىرۋ جۇمىستارىنا جۇمىلدىرىلعانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، 22 دەپارتامەنتتە ورمانعا قاساقانا ءورت قويعان دەگەن كۇدىكپەن 32 ادام ۇستالعان.
- ءورتتىڭ قايعىلى سالدارىنا اكەلىپ، ءورت سوندىرۋشىلەردىڭ ومىرىنە قاۋىپ توندىرگەن بۇل ارەكەتتەر ءۇشىن ەندى سوت الدىندا جاۋاپ بەرەدى، - دەدى مينيستر.
Meteo-France اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اپتاپ ىستىققا بايلانىستى 24 دەپارتامەنتتە ەڭ جوعارى - «قىزىل»، ال 59 دەپارتامەنتتە «قىزعىلت سارى» قاۋىپ دەڭگەيى جاريالانعان. كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 39 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى دەپ بولجانىپ وتىر.
فرانسيا ءورت سوندىرۋشىلەر فەدەراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى جان-پول بوسلاندتىڭ ايتۋىنشا، ەلدە قازىر شامامەن 20 ورمان ءورتى ءالى دە سوندىرىلمەگەن. ول تۇرعىنداردى ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرىپ، ەڭ كىشكەنتاي ۇشقىننىڭ ءوزى ءىرى ورتكە سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
جاز باستالعالى فرانسيا ءۇشىنشى رەت اپتاپ ىستىققا تاپ بولدى. سوعان بايلانىستى پاريجدى قوسا العاندا ءبىرقاتار قالادا كەيبىر سپورتتىق جانە مادەني ءىس-شارالار توقتاتىلدى.
سونىمەن قاتار ەلدىڭ سپورت ءمينيسترى مارينا فەرراري 19-ماۋسىمنان بەرى فرانسيادا سۋعا كەتىپ 131 ادامنىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قايعىلى وقيعالاردىڭ 55 پايىزى سۋعا تۇسۋگە تىيىم سالىنعان جانە باقىلاۋسىز ورىنداردا بولعان.
وسىعان بايلانىستى مينيستر تۇرعىنداردى ساق بولۋعا شاقىردى.
19-شىلدەدە فرانسيا ۇكىمەتى العاش رەت اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ORSEC توتەنشە شارالار جوسپارىن ىسكە قوستى. جوسپار اياسىندا قارتتار مەن ءۇيسىز ادامدار سياقتى وسال توپتاردى قورعاۋ جانە ولاردى قاۋىپسىز ورىندارعا ورنالاستىرۋ كوزدەلگەن.
ەسكە سالا كەتسەك، اپتاپ ىستىقتان فرانسياداعى تۋريستىك نىسانداردىڭ جۇمىس ۋاقىتى قىسقاردى.