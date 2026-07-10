فرانسيادان جەڭىلگەن ماروككو جانكۇيەرلەرى ەۋروپادا شۋ شىعاردى
فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا فرانسيادان جەڭىلىپ قالعاننان كەيىن ماروككو جانكۇيەرلەرى جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر جاسادى.
The Mirror باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، 9-شىلدەدە فرانسيا-ماروككو ماتچى اياقتالعاننان كەيىن جانكۇيەرلەر لوندونداعى ەدجەر-روۋد مەترو بەكەتىنىڭ الدىنا جينالعان. ماروككولىقتار جولدى بوگەپ، كوشەدەگى قوقىس جاشىكتەرىن توگىپ، وتشاشۋ اتقان. ولاردى ءتارتىپ ساقشىلارى توقتاتپاق بولعاندا قاقتىعىس بولىپ، ءبىر پوليتسەي جارالانعان. ونىڭ باسىنا شىنى بوتەلكە ءتيدى دەگەن بولجام بار. جاپپاي تارتىپسىزدىكتەرگە قاتىسى بار دەگەن 4 ادام ۇستالدى.
ءدال سونداي تارتىپسىزدىكتەر نيدەرلاندى استاناسى امستەردامدا دا بولدى. قالاداعى عيماراتتارعا ءورت قويىپ، پوليسياعا پيروتەحنيكا لاقتىرعان 8 ادام قاماۋعا الىندى. ال گااگادا ءتارتىپ ساقشىلارىنا شىنى بوتەلكە لاقتىرعان 4 ادام ۇستالدى.
پاريجدە افريكا ەلىنىڭ جانكۇيەرلەرى دۇكەندەردىڭ اينەگىن شاعىپ، قوقىستاردى ورتەپ جىبەردى. دەگەنمەن پاريج بيلىگى بۇزاقىلاردى تويتارۋعا 20 مىڭنان استام پوليتسەي جىبەردى. قالا اكىمدىگى تەز ارەكەت ەتىپ ۇلگەرگەندىكتەن دە مۇنداعى تارتىپسىزدىكتەر دەڭگەيى الدەقايدا تومەن بولدى.
9 نان 10 نا قاراعان ءتۇنى 2:0 ەسەبىمەن فرانتسيا ماروككونى جەڭىپ، جارتىلاي فينالعا شىقتى. وسىلايشا فرانتسيا قۇراماسى جارتىلاي فينالعا جولداما العان العاشقى ۇجىمداردىڭ ءبىرى اتاندى.