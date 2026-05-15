فرانسيادا «ماس» بۇعىلار جۇرگىزۋشىلەرگە قاۋىپ ءتوندىرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - فرانسيانىڭ شىعىس ايماقتارىندا پوليسيا تۇرعىندارعا ەرەكشە ەسكەرتۋ جاسادى. جەرگىلىكتى بيلىك اشىپ كەتكەن جەمىستەردى جەپ قويعان بۇعىلاردىڭ جولدا قاۋىپتى ارەكەت جاساپ جۇرگەنىن حابارلادى، دەپ حابارلايدى Life.
مالىمەتكە سايكەس، جانۋارلار ورماندا اشىعان جەمىستەردى جەپ، «ماس» كۇيگە تۇسكەن. سونىڭ سالدارىنان ولار اۆتوكولىكتىڭ الدىنا جۇگىرىپ شىعىپ، جول قوزعالىسىنا قاۋىپ ءتوندىرىپ جاتىر.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇعىلار كەيدە ەگىستىك القاپتارىندا باقىلاۋسىز جۇگىرىپ، وعاش قيمىلدار جاسايدى. پوليسيا جۇرگىزۋشىلەردى اسىرەسە تۇنگى ۋاقىتتا اباي بولۋعا شاقىرعان.
مۇنداي جاعدايلار الەمنىڭ باسقا ەلدەرىندە دە كەزدەسىپ تۇرادى. ماسەلەن، 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ا ق ش-تا جانات دۇكەنگە كىرىپ، الكوگول ءىشىپ قويعانى تۋرالى وقيعا تاراعان ەدى.