فرانسيادا 15 جاسقا دەيىنگى بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىنى پايدالانۋعا تىيىم سالىندى
استانا. kazinform - فرانسيا ەۋروپادا العاش بولىپ 15 جاسقا تولماعان بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا تىيىم سالدى. ەلدىڭ پارلامەنتى تىيىم سالاتىن زاڭدى تۇپكىلىكتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى DW.
جاڭا ەرەجە 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
وسىلايشا فرانسيا ەۋروپادا مۇنداي تىيىمدى ەنگىزگەن العاشقى مەملەكەت اتاندى. بيلىك بۇل شەشىمنىڭ ماقساتى كامەلەتكە تولماعانداردى بارىنشا قورعاۋ جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا بايلانىستى قاۋىپ-قاتەردى ازايتۋ ەكەنىن مالىمدەدى.
جاساندى ينتەللەكت ماسەلەلەرى جونىندەگى مينيستر انن لە ەنانففتىڭ ايتۋىنشا، ەل ەۋروپادا العاش بولىپ «سيفرلىق كامەلەتكە تولۋ جاسىن» ەنگىزىپ وتىر. بۇعان دەيىن وسىنداي شەكتەۋ اۆستراليادا قابىلدانىپ، وندا 16 جاسقا تولماعاندارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا تىيىم سالىنعان بولاتىن.
زاڭعا سايكەس، 1-قىركۇيەكتەن باستاپ 15 جاسقا تولماعان بالالار الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاڭا اككاۋنت اشا المايدى. ال بۇعان دەيىن تىركەلگەن اككاۋنتتاردى پلاتفورمالار زاڭ كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن 4 اي ىشىندە جويۋعا مىندەتتى.
سونداي-اق قۇجات الەۋمەتتىك جەلىلەردى فرانسيانىڭ دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ جونىندەگى رەتتەۋشى ورگانىنىڭ تالاپتارىنا ساي كەلەتىن جاستى تەكسەرۋ جۇيەسىن ەنگىزۋگە مىندەتتەيدى. بۇعان دەيىن پلاتفورمالار مۇنداي شەكتەۋلەردى سىنعا العانىمەن، ۇلتتىق زاڭناما تالاپتارىن ورىندايتىندارىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ازەربايجاندا 16 جاسقا تولماعان بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋگە تىيىم سالىنعان بولاتىن.