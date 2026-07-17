فرانسيا زيدانعا قاتىستى تۇبەگەيلى شەشىم قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا قۇراماسىنا باس باپكەر بولىپ كەلگەلى وتىرعان زينەدين زيداننىڭ كەلىسىمشارتىنا قاتىستى جاڭا مالىمەت بەلگىلى بولدى، - دەپ حابارلايدى Vesti.kz.
2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنان كەيىن فرانسيا فۋتبول فەدەراتسياسى اڭىزعا اينالعان مامانمەن كەلىسىمنىڭ بارلىق شارتىن كەلىسىپ قويعان.
RMC Sport مالىمەتىنشە، زيداننىڭ فرانسيا قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى بولىپ تاعايىندالعانى كەلەسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن رەسمي تۇردە جاريالانادى.
فرانسيا فۋتبول فەدەراتسياسى كەلىسىمشارتقا 21-شىلدەدەن كەشىكتىرمەي قول قويۋدى جوسپارلاپ وتىر. دەرەككوز اقپاراتىنا سۇيەنسەك، كەلىسىمنىڭ بارلىق تالابى كەلىسىلگەن، ەندى تەك قۇجاتتارعا رەسمي تۇردە قول قويۋ قالدى.
اقپاراتقا سايكەس زيداننىڭ فرانسيا قۇراماسىنداعى نەگىزگى ايلىعى - بونۋسسىز 300 مىڭ ەۋرو. ال كەلىسىمدە قاراستىرىلعان سىياقىلاردى قوسا ەسەپتەگەندە، ونىڭ اي سايىنعى تابىسى 450 مىڭ ەۋروعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
زيدان ۇلتتىق قۇرامادا اۋقىمدى باپكەرلەر شتابىن جاساقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. ونىڭ قۇرامىنا 25 مامان كىرەدى.