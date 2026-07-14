فرانسيا-يسپانيا: الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىنداعى الىپ تارتىس
استانا. KAZINFORM - فرانسيا مەن يسپانيا قاتارىنان ەكىنشى ءىرى تۋرنيردە كەزدەسىپ وتىر. تاعى دا جارتىلاي فينالدا. بۇگىن تۇندە ولار فينالعا اپاراتىن جولدامانى ساراپقا سالادى. ويىن استانا ۋاقىتىمەن ساعات 23:50 دە باستالادى.
ەۋرو-2024 تە يسپاندار تۋرنيردىڭ باستى جاڭالىعى بولىپ، جارقىن، باتىل ءارى شابىتتى ويىنىمەن تاڭعالدىردى. اسىرەسە لامين يامال مەن نيكو ۋيليامس باستاعان قاناتتاعى ويىندارى ەرەكشە اسەر قالدىردى. ال فرانسۋزدار، كەرىسىنشە، بارىنشا پراگماتيكالىق فۋتبول كورسەتتى. باسقاشا ايتقاندا - كورەرمەنگە قىزىقسىز ويىن. سول ءۇشىن ديدە دەشام كوپ سىنعا ۇشىرادى. بۇل سىننان قۇتقاراتىن جالعىز نارسە چەمپيوندىق اتاق ەدى.
ناتيجەسىندە يسپانيا 2:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. لامين يامال الىستان كەرەمەت گول سوقتى. ءتىپتى شيرەك فينالدا قىزىل قاعاز الىپ، ويىننان شەتتەتىلگەن داني كارۆاحالدىڭ جوقتىعى دا كەدەرگى بولعان جوق. ونىڭ ورنىنا كيليان مباپپەگە قارسى تاجىريبەلى حەسۋس ناۆاس شىقتى. ەكىنشى تايمدا ونى نومينالدى ورتالىق قورعاۋشى داني ۆيۆيان الماستىردى. قيىن بولدى، ءبىراق ولار تاپسىرمانى ورىندادى.
كەيىن، 2025-جىلى، فرانسيا مەن يسپانيا تاعى ءبىر جارتىلاي فينالدا كەزدەستى - ۇلتتار ليگاسىندا. بۇل جولى يسپاندار ناعىز شابۋىل مەرەكەسىن ۇيىمداستىرىپ، 5:4 ەسەبىمەن جەڭدى. ەسەپكە قاراساڭ، فرانسۋزدار دا بۇل گولدار فەستيۆالىنەن قالىس قالماعانداي كورىنەدى. الايدا ءىس جۇزىندە ولار يسپانيانىڭ كومبيناتسيالىق ويىنىنا ىلەسە المادى. لۋيس دە لا فۋەنتەنىڭ كومانداسى 4:0، كەيىن 5:1 ەسەبىمەن الدا بولدى. تەك سوڭىندا تىم بوساڭسىپ، فرانسياعا ايىرمانى قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەردى. ءبىراق بۇل تەك ەسەپ تاقتاسىنداعى كورىنىس ەدى. نەگىزىندە يسپانيا الدەقايدا مىقتى ويناپ، ءىرى ەسەپپەن جەڭۋگە لايىق بولدى.
ال قازىرگى الەم چەمپيوناتىندا كوماندالاردىڭ ستيلدەرى وزگەرگەن. يسپانيا بۇرىنعىداي جارقىن ەمەس. ال فرانسيا، كەرىسىنشە، دەشام داۋىرىندەگى ەڭ اسەرلى فۋتبولىن كورسەتىپ ءجۇر.
ۇلتتار ليگاسىنداعى يسپانياعا قارسى ويىندا مايكل وليسە ۇلتتىق قۇرامادا بولعانىمەن، ول كەزدە ەندى عانا نەگىزگى قۇرامعا ەنىپ جاتقان ەدى. «باۆارياداعى» العاشقى ماۋسىمىن اياقتاپ، ۇلكەن جۇلدىز رەتىندەگى جولىن ەندى باستاعان.
قازىر بولسا، وليسە - فرانسيانىڭ «مەسسيسى». توپتىق كەزەڭدەگى سەنەگالعا قارسى ماتچتىڭ ۇزىلىسىندە دەشام ونى وڭ قاناتتان ورتالىققا اۋىستىردى، سودان كەيىن فرانسۋزداردىڭ ويىنى مۇلدە وزگەردى. الدا - مباپپە، ءبىر قاناتتا - ۋسمان دەمبەلە، ەكىنشىسىندە - دەزيرە دۋە نەمەسە برەدلي باركوليا، ال ەركىن رولدەگى «وندىق» - وليسە.
مۇنداي قۋاتتى فرانسيا قۇراماسى زينەدين زيدان زامانىنان بەرى بولماعان شىعار. بۇل تەك ويىن ساپاسىنا عانا ەمەس، قۇرامىنىڭ كۇشىنە دە قاتىستى. قازىرگى قۇرام، بالكىم، فرانسيا تاريحىنداعى ەڭ مىقتىسى شىعار. بۇرىن فرانتسۋزدار قارسىلاسىن ناتيجەمەن عانا جەڭەتىن بولسا، ەندى ولار مۇنى وتە ادەمى فۋتبول ارقىلى جۇزەگە اسىرىپ ءجۇر.
ءتىپتى قازىردىڭ وزىندە كەيبىرەۋلەر قازىرگى فرانسيانى فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ كۇشتى قۇراما دەپ اتاي باستادى. مۇنداي پىكىر ايتۋعا ازىرگە ەرتە. ۇلىلىقتى دالەلدەۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە چەمپيوندىق قاجەت. ءبىراق تيتۋلدان باسقا، ولاردىڭ ۇلىلىققا تالاسۋىنا قاجەتتى بارلىق قاسيەتتەر بار. ال كۋبوك تا الىس ەمەس - وعان دەيىن ەكى-اق قادام قالدى.
جارتىلاي فينالدا فرانتسيانى ەۋرو-2024 پەن 2025-جىلعى ۇلتتار ليگاسىنىڭ فينالدىق كەزەڭىندەگى يسپانيادان ءسال باسەڭدەۋ كوماندا كۇتىپ تۇر. بۇرىن ولار جارقىراعان مەتال سەكىلدى بولسا، قازىر سابىرلى ءارى ۇستامدى كورىنەدى. نيكو ۋيليامس الەم چەمپيوناتىنا جاراقاتپەن كەلدى. ونىڭ ۇستىنە «اتلەتيكتەگى» ماۋسىمى دا ءساتسىز ءوتتى. سوندىقتان ەۋروداعىداي ويناي المايدى. ال ءدال سونداي قاسيەتتەرى بار باسقا قانات ويىنشىسى دە لا فۋەنتەدە جوق. لامين يامال دا تۋرنير الدىندا جاراقات الىپ، قازىر بىرتىندەپ بابىنا كەلىپ جاتىر.
ەۋرودا يسپانيانىڭ باستى قارۋى - قاناتتار بولاتىن. ويىن ورتالىقتان قۇرىلىپ، قاناتتار وعان جىلدامدىق پەن وتكىرلىك قوساتىن. يامال قازىر دە وسى مىندەتتى اتقارۋعا تىرىسادى. ال ۋيليامستىڭ ورنىندا الەكس باەنا ويناپ ءجۇر. ول جىلدامدىق پەن دريبلينگكە ەمەس، كومبيناتسيالىق ويىنعا جاقىن فۋتبولشى. دوپتى جاقسى جۇرگىزەدى، ءبىراق جارىلعىش شابۋىل جاساي المايدى.
قازىرگى يسپانيا قۇراماسى ويىن مانەرى جاعىنان 2010 جانە 2012-جىلدارداعى كوماندانى ەسكە سالادى. اڭگىمە قۇرام ساپاسى تۋرالى ەمەس، ويىن فيلوسوفياسى جايىندا بولىپ وتىر. ۆيسەنتە دەل بوسكە كەزىندەگىدەي، دە لا فۋەنتەنىڭ كومانداسى قارسىلاسىن دوپتى باقىلاۋ ارقىلى تۇنشىقتىرادى جانە ەشقايدا اسىقپايدى. ەگەر قورعانىستى بۇزا الماسا، سابىرمەن بوس كەڭىستىكتىڭ اشىلۋىن كۇتەدى. بۇل ءتاسىلدىڭ ءوز فيلوسوفياسى بار.
يسپانيا قازىر بۇرىنعىداي جارقىن فۋتبول كورسەتپەيدى. ساۋد ارابياسىن 4:0، اۆستريانى 3:0 ەسەبىمەن جەڭدى. ءبىراق قارسىلاستار دەڭگەيىن دە ەسكەرۋ كەرەك. اۆستريا ساۋديالىقتاردان الدەقايدا مىقتى بولعانىمەن، سول كۇنى رالف رانگنيكتىڭ كومانداسى ءوز ويىنىن كورسەتە المادى. ال يسپانيا كەرىسىنشە، وتە جاقسى فورمادا بولدى.
سونىمەن بىرگە يسپاندار كابو-ۆەردەمەن 0:0 ويناپ، ۋرۋگۆايدى، پورتۋگاليانى جانە بەلگيانى نەبارى ءبىر گول ايىرماسىمەن ۇتتى. تىعىز قورعانىستى بۇزۋدا قيىندىقتارى بار. ءبىراق بۇكىل تۋرنيردە نەبارى ءبىر گول عانا وتكىزىپ، قاقپاشى ۋناي سيمون رەكوردتىق «قۇرعاق» سەريا جاساپ كەلەدى. وسى ارالىقتا وعان بار بولعانى بەس سەيۆ جاساۋعا تۋرا كەلدى. بۇل يسپانيانىڭ قارسىلاسىنا قارسى شابۋىل جاساۋعا مۇمكىندىك بەرمەگەنىن كورسەتەدى.
دەگەنمەن بەلگيامەن ماتچتىڭ ەكىنشى تايمىندا يسپاندارعا كەيدە اسىعىس قورعانۋعا تۋرا كەلدى. ونداي ساتتەر كوپ بولعان جوق، ءبىراق ءارقايسىسىندا كوماندا ءوزىن جايسىز سەزىندى. ەگەر بەلگيالىقتار ءسال ساتتىرەك بولعاندا، قارسى شابۋىلداردىڭ ءبىرىن گولعا اينالدىرار ەدى. وندا فرانسيانىڭ جارتىلاي فينالداعى قارسىلاسى باسقا بولۋى مۇمكىن ەدى.
يسپانيانىڭ قالاي وينايتىنى تۇسىنىكتى: دوپتى باقىلاۋ، تاعى دا باقىلاۋ جانە تاعى دا باقىلاۋ. قارسىلاستىڭ كىم ەكەنى ولار ءۇشىن ماڭىزدى ەمەس. ءوز فيلوسوفياسىنان اينىمايدى. ال فرانتسيانىڭ قانداي تاكتيكا تاڭدايتىنى - سۇراق. ولار كەز كەلگەن ستيلدە ويناي الادى. قالاسا، دوپتى وزدەرى باقىلاۋعا تىرىسادى. ءبىراق ەڭ ىقتيمال سەناري - دوپ يسپانيادا بولادى، ال مباپپە، وليسە، دەمبەلە جانە دۋە نەمەسە باركولا ءار مۇمكىندىكتە نايزاعايداي قارسى شابۋىلعا شىعادى.
وسىنداي دەڭگەيدەگى شابۋىلشىلارمەن، اسىرەسە قارسى شابۋىلداعى الەۋەتى مۇنشالىقتى جوعارى قارسىلاسپەن يسپانيا بۇل الەم چەمپيوناتىندا ءالى كەزدەسكەن جوق. يسپاندار قانشا جەردەن دوپتى ۇزاق ۇستاسا دا، ءبىر ساتتە ءبارىبىر ايىرىلىپ قالادى. سول مەزەت - فرانسيانىڭ مۇمكىندىگى. ال ولاردىڭ العى شەبىندەگى شەبەرلەرگە ماتچ تاعدىرىن شەشۋ ءۇشىن از عانا مۇمكىندىك جەتكىلىكتى.
ءبىراق فرانتسيا دا بۇعان دەيىن ءدال وسىنداي ءتارتىپتى، سابىرلى ءارى ءوز ستيلىنەن باس تارتپايتىن قارسىلاسپەن كەزدەسپەگەن. تاعى دا قايتالاپ ايتساق، يسپانيا ءۇشىن قارسىلاستىڭ كىم ەكەنى ماڭىزدى ەمەس. ولار ءوز ويىنىن عانا وينايدى. ءبىر جاعىنان، بۇل فرانسيا ءۇشىن ءتيىمدى - نە كۇتەتىنىن بىلەدى. ەكىنشى جاعىنان، يسپاندار ءوز ستيلىنەن باس تارتپايدى، ويتكەنى ءدال وسى ستيل ولاردى تابىسقا جەتكىزىپ كەلەدى. بارلىعى يسپانيانىڭ قالاي وينايتىنىن بىلەدى، ءبىراق ازىرگە ەشكىم ولاردى جەڭە العان جوق. التى ماتچتا ءبىر عانا گول وتكىزۋ - وتە مىقتى كورسەتكىش.
ايتپاقشى، فرانسۋزدار دا ەكى-اق گول جىبەردى. ءبىرى - سەنەگالمەن كەزدەسۋدىڭ سوڭىندا، ەكىنشىسى - نورۆەگياعا قارسى، ەكى كوماندا دا پلەي-وففقا جولدامانى الدىن الا قامتاماسىز ەتكەن ماتچتا.
بۇل كەزدەسۋدىڭ باستى ينتريگاسى - العاشقى گولدى كىم سوعادى؟ كەز كەلگەن ماتچتا بۇل ماڭىزدى. ءبىراق دەڭگەيى تەڭ ەكى قۇراما الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىندا كەزدەسكەندە، ءاربىر ۇساق دەتالدىڭ ماڭىزى بىرنەشە ەسە ارتادى. مۇنداي ويىنداردا ۇساق-تۇيەك بولمايدى.
فرانسيا قۇراماسىندا ازىرگە گولداردى تەك شابۋىلشىلار سوعىپ ءجۇر. ونىڭ ىشىندە تەك كەرەمەت ويناپ جۇرگەن وليسە عانا ەسەپ اشا العان جوق. ال يسپانيادا گول اۆتورلارىنىڭ تاڭداۋى كەڭىرەك. ونىڭ ۇستىنە قوسالقى قۇرامنان شىعىپ، سوڭعى مينۋتتاردا ويىندى وزگەرتە الاتىن ميكەل مەرينو بار. بۇل ءتاسىل ەكى رەت ناتيجە بەردى.
مەرينو مۇنى العاش رەت ءدال ەۋرو-2024 تە گەرمانياعا قارسى شيرەك فينالدا جاساعان ەدى. سول جەڭىستەن كەيىن يسپانيا فرانسيانى دا جەڭىپ، كەيىن ەۋروپا چەمپيونى اتاندى.
ءبىراق قازىر - باسقا وقيعا. تاعى دا جارتىلاي فينال، الايدا باسقا تۋرنير، باسقا يسپانيا جانە باسقا فرانسيا. سوندىقتان ەشتەڭەنى الدىن الا بولجاۋدىڭ قاجەتى جوق. ەڭ دۇرىسى - وسى كەرەمەت ماتچتان ءلاززات الۋ.