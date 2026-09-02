فرانسيا تۇرمەلەرىندەگى جازاسىن وتەۋشىلەر تىعىزدىعى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ تۇرمە جۇيەسى تۇتقىندار سانى بويىنشا جاڭا رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى.
2026-جىلدىڭ 1-تامىزىنداعى جاعداي بويىنشا ەلدىڭ تۇزەۋ مەكەمەلەرىندە 63303 وپەراتسيالىق ورىنعا 89668 تۇتقىن ورنالاستىرىلعان.
Le Figaro گازەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، تۇتقىندار سانى سوڭعى ءبىر جىلدا 6,5 پايىزعا وسكەن. جالپى تىعىزدىق دەڭگەيى 141,6 پايىزعا جەتتى. تەرگەۋ يزولياتورلارىندا جانە قىسقا مەرزىمدى جازاسىن وتەپ جاتقاندارعا نەمەسە سوتىن كۇتىپ وتىرعاندارعا ارنالعان مەكەمەلەردەگى تىعىزدىق 175 پايىزعا جەتتى.
توسەكتەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە بايلانىستى كامەرا ەدەندەرىنە 7956 ماتراتس قويىلدى. بۇل سان سوڭعى ءبىر جىلدا 43,5 پايىزعا ءوستى.
2026-جىلدىڭ باسىندا ەۋروپا كەڭەسى فرانسيا تۇرمەلەرىنىڭ جاعدايىن سىنعا الىپ، ولاردىڭ «ادام قويماسىنا» اينالۋ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى. ۇيىم ەسەبىندە انتيسانيتاريالىق جاعدايلار مەن زورلىق-زومبىلىقتىڭ جوعارى دەڭگەيدە ەكەنى ايتىلعان.
شىلدە ايىندا جاريالانعان ەسەبىندە تۇرمەلەردىڭ باس باقىلاۋشىسى دومينيك سيموننو بۇكىل ەل بويىنشا شارا قابىلدانباي وتىرعانىنا شاعىمداندى.
فرانسيا ادىلەت مينيسترلىگى مودۋلدىك تۇرمەلەردە قوسىمشا 3000 ورىن قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر، ولاردىڭ جارتىسى 2027-جىلعا قاراي پايدالانۋعا بەرىلۋى ءتيىس.
جاڭا ناساندار سالۋ تۇرمە تۇرعىندارىنىڭ ءوسۋ قارقىنىن شەشۋگە كومەكتەسپەيدى. جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن فرانسيا التى اپتا سايىن ءبىر تۇزەتۋ مەكەمەسىن اشۋ قاجەت دەپ سانايدى.
فرانسيا تۇركيامەن قاتار تۇرمەدەگى تۇتقىندارىنىڭ تىعىزدىعى ەڭ جوعارى ەلدەردىڭ قاتارىنا كىرەدى.
بۇعان دەيىن بەلگيا ميگرانت تۇتقىنداردىڭ كوپ بولۋىنا بايلانىستى ەستونيا تۇرمەلەرىن جالعا الاتىنى حابارلانعان.