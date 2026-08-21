فرانسيا تاريحىندا ەكىنشى ەڭ ۇزاق اپتاپ ىستىق تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى شىلدە ايى ەل تاريحىنداعى ەڭ قۇرعاقشىلىعى باسىم اي رەتىندە ءۇشىنشى ورىنعا شىقتى. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
قازىرگى ۋاقىتتا فرانسيادا جالعاسىپ جاتقان اپتاپ ىستىق تولقىنى 22 كۇنگە سوزىلىپ، تەمپەراتۋرا ۇزدىكسىز جوعارىلاپ بارادى. بۇل - 1947-جىلدان بەرگى مەتەورولوگيالىق باقىلاۋلار تاريحىنداعى ۇزاقتىعى بويىنشا ەكىنشى اپتاپ ىستىق كورىنەدى.
فرانسيانىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق قىزمەتى Météo-France مالىمەتىنشە، ەكسترەمالدى ىستىق 28-شىلدەدە باستالعان. ۇزاقتىعى جاعىنان بۇل 1983 -جىلعى اپتاپتان كەيىنگى ەكىنشى كورسەتكىش. ول كەزدە ىستىق تولقىنى 23 كۇنگە سوزىلسا كەرەك.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى ەكىنشى ەڭ ۇزاق اپتاپ ىستىق 29-شىلدە، 12-جانە 14-تامىز كۇندەرى شارىقتاۋ شەگىنە جەتىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى رەكوردتىق دەڭگەيگە كوتەرىلگەن.
بيىل فرانسيادا 1990-جىلدان بەرى تەمپەراتۋرانى جۇيەلى تۇردە تىركەۋ باستالعالى ەڭ ىستىق شىلدە بولدى. ايداعى ورتاشا تەمپەراتۋرا 24,9°C- قا جەتكەن.
سونىمەن قاتار، 2026-جىلعى شىلدە مەتەورولوگيالىق باقىلاۋلار تاريحىنداعى ەڭ قۇرعاق شىلدەلەردىڭ اراسىندا ءۇشىنشى ورىنعا جايعاستى. جاۋىن-شاشىن تاپشىلىعى %70 دى قۇراعان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، رەكوردتىق جوعارى تەمپەراتۋرا مەن جاۋىن-شاشىننىڭ ازدىعى ورمان ورتتەرىنىڭ تارالۋ ءقاۋپىن ايتارلىقتاي ارتتىرادى.
قازىر فرانسيا تاريحىنداعى ەڭ اۋقىمدى ءورت قاۋپى جوعارى ماۋسىمداردىڭ ءبىرىن باستان وتكەرىپ جاتىر. بيىل ەل اۋماعىندا 117 مىڭ گەكتاردان استام جەر ورتەنىپ كەتكەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن فرانسيادا اپتاپ ىستىق پەن قۇرعاقشىلىق ساقتالىپ، ورمان ءورتىنىڭ قاۋپى ايتارلىقتاي ارتقانىن جازعان ەدىك. ەلدىڭ 50 دەپارتامەنتىندە قىزعىلت سارى قاۋىپ دەڭگەيى جاريالانعان بولاتىن.