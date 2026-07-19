فرانسيا قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ديدە دەشام قىزمەتىنەن كەتتى
استانا. kazinform - ديدە دەشام فرانتسيا ۇلتتىق فۋتبول قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىنەن كەتتى. بۇل تۋرالى فرانسيا فۋتبول فەدەراتسياسى حابارلادى، دەپ جازادى Report.
دەشام ۇلتتىق قۇرامانى 2012-جىلدان بەرى جاتتىقتىردى. ونىڭ جەتەكشىلىگىمەن فرانسيا 2018-جىلى الەم چەمپيونى اتانىپ، 2022-جىلى ۋەفا ۇلتتار ليگاسىن جەڭىپ الدى. سونداي-اق كوماندا 2016-جىلعى ەۋروپا چەمپيوناتى مەن 2022-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى بولدى.
فرانسيا قۇراماسى 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا قولا جۇلدە ءۇشىن وتكەن كەزدەسۋدە انگليادان جەڭىلىپ، ءتۋرنيردى ءتورتىنشى ورىنمەن اياقتادى.
انگليا قۇراماسى فرانتسيادان 6:4 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتاندى.