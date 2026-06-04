فرانسيا عالىمدارى مازاسىزدىق تۋدىراتىن تاعامداردى اتادى
استانا. قازاقپارات - فرانسياداعى ۇلتتىق اۋىل شارۋاشىلىعى، ازىق-تۇلىك جانە قورشاعان ورتا زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى ارتىق فرۋكتوزا ميدىڭ قابىنۋىن كۇشەيتىپ، مازاسىزدىق دەڭگەيىن ارتتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Brain, Behavior and Immunity عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ادامزات تاريحىنىڭ باسىم بولىگىندە ادامدار تاۋلىگىنە 5 گرامنان از فرۋكتوزا تۇتىنعان. قازىرگى تاڭدا بۇل كورسەتكىش كەيبىر ادامداردا 80 گرامعا دەيىن جەتەدى. فرۋكتوزانى ءسىڭىرۋ ءۇشىن اعزا اشى ىشەكتەگى ارنايى تاسىمالداۋشى اقۋىزدى پايدالانادى. الايدا ونىڭ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بولعاندىقتان، ارتىق فرۋكتوزا تولىق قورىتىلماي، ىشەكتىڭ تومەنگى بولىمدەرىنە وتەدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا 55 ساۋ ەر ادام قاتىسىپ، ءبىر اپتا بويى تۇتىنعان تاعامدارىن تىركەگەن. ناتيجەسىندە قاتىسۋشىلاردىڭ ورتاشا تاۋلىكتىك فرۋكتوزا تۇتىنۋى شامامەن 30 گرامدى قۇراعان. ال ولاردىڭ 40 پايىزى قوسىلعان قانتتىڭ ۇسىنىلعان مولشەرىنەن اسىپ كەتكەن.
تىنىس الۋ سىناقتارى قاتىسۋشىلاردىڭ 60 پايىزىندا فرۋكتوزانىڭ دۇرىس سىڭىرىلمەيتىنىن كورسەتتى. بۇل قۇبىلىس فرۋكتوزا مالابسوربتسياسى دەپ اتالادى.
عالىمدار جۇرگىزگەن تاجىريبەلەردە فرۋكتوزانى ناشار سىڭىرەتىن تىشقانداردىڭ ميىنداعى يممۋندىق جاسۋشالاردا قابىنۋ بەلگىلەرى بايقالعان. بۇل ىشەكتەگى وزگەرىستەردىڭ مي قىزمەتىنە دە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، ارتىق فرۋكتوزا ىشەك ميكروفلوراسىنىڭ تەپە-تەڭدىگىن بۇزىپ، سونىڭ سالدارىنان ميدا قابىنۋ پروتسەستەرىن كۇشەيتۋى مۇمكىن. ال بۇل ءوز كەزەگىندە ادامنىڭ كوڭىل كۇيى مەن مازاسىزدىق دەڭگەيىنە ىقپال ەتەدى.
عالىمدار الداعى ۋاقىتتا فرۋكتوزانى شەكتەۋدىڭ مي ساۋلىعى مەن پسيحولوگيالىق جاعدايعا اسەرىن كەڭ اۋقىمدا زەرتتەۋدى جوسپارلاپ وتىر.