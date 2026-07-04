فرانسيا، بەلگيا جانە نيدەرلاندىدا اپتاپ ىستىقتان 3,7 مىڭ ادام قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - ماۋسىم ايىنداعى اپتاپ ىستىق كەزىندە فرانسيا، بەلگيا جانە نيدەرلاندىدا كەمىندە 3,7 مىڭ ارتىق ءولىم جاعدايى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
اگەنتتىك تاراتقان مالىمەتكە سايكەس، ەڭ جوعارى كورسەتكىش فرانسيادا بايقالدى. ەلدە 22-28-ماۋسىم ارالىعىندا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى 2025 ادام قازا تاپقان.
بەلگيادا 18-29-ماۋسىم ارالىعىندا شامامەن 1,2 مىڭ ءولىم تىركەلسە، نيدەرلاندىدا اپتاپ ىستىق سالدارىنان 480 گە جۋىق ادام كوز جۇمعان. ءۇش ەلدە دە قايتىس بولعانداردىڭ باسىم بولىگىن ەگدە جاستاعى ادامدار قۇرايدى.
ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا باتىس ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلىن، اسىرەسە فرانسيا، يسپانيا، يتاليا جانە گەرمانيانى انومالدى ىستىق جايلادى.
فرانسيادا 24-ماۋسىم كۇنى پالليۋو كوممۋناسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 43,8 گرادۋسقا جەتىپ، ەلدەگى مەتەوباقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق كۇن رەتىندە تىركەلدى.
ايتا كەتەيىك، شقو تۇرعىندارى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى دارىگەرلەرگە جيى جۇگىنە باستاعانىن جازدىق.
ال ا ق ش- تا اپتاپ ىستىق سالدارىنان شامامەن 162 ميلليون ادامنىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇر.
سونداي-اق مي قايناتار ىستىقتىڭ سالدارىنان فرانسيانىڭ وڭتۇستىگىندە ورمان ءورتى ءورشىدى.