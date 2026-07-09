فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى: فرانسيامەن ماروككو تاعى دا كەزدەسەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ شيرەك فينالى بۇگىن فرانسيا مەن ماروككو قۇرامالارىنىڭ كەزدەسۋىمەن باستالادى. ماتچ 10-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى استانا ۋاقىتىمەن 01:00 دە وتەدى.
بۇل جۇپتىڭ جەڭىمپازى جارتىلاي فينالدا يسپانيا مەن بەلگيا اراسىنداعى كەزدەسۋدىڭ ۇزدىك كومانداسىمەن وينايدى.
فرانسيا سەنىمدى كەلەدى
ديدە دەشام شاكىرتتەرى پلەي-وفف كەزەڭىن سەنىمدى وتكىزۋدە. 1/16 فينالدا شۆەتسيانى 3:0 ەسەبىمەن ۇتقان فرانسۋزدار ساپىندا كيليان مباپپە دۋبل اۆتورى اتانسا، تاعى ءبىر گولدى برەدلي باركوليا سوقتى.
ال 1/8 فينالدا پاراگۆاي قارسىلىق كورسەتكەنىمەن، مباپپەنىڭ پەنالتيدەن سوققان جالعىز دوبى فرانسيانى كەلەسى كەزەڭگە شىعاردى.
ماروككو تاعى دا توسىنسىي جاساۋعا دايىن
2022-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا جارتىلاي فينالعا دەيىن جەتكەن ماروككو بۇل جولى دا ءوز الەۋەتىن دالەلدەپ كەلەدى.
العاشقى پلەي-وفف ماتچىندا ولار نيدەرلاندىنى پەنالتي سەرياسىندا جەڭسە، كەيىن كانادانى 3:0 ەسەبىمەن ويسىراتا ۇتتى. سول كەزدەسۋدە اززەدين ۋناي ەكى گول سوعىپ، سۋفيان راحيمي جەڭىستى قورىتىندىلاعان بولاتىن.
فرانسيا قۇراماسىندا باستى ءۇمىت بۇرىنعىداي كيليان مباپپەگە ارتىلىپ وتىر. ول تەك گول سوعۋشى عانا ەمەس، كوماندا شابۋىلىنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى سانالادى.
سونىمەن قاتار مايكل وليسە، ۋسمان دەمبەلە جانە برەدلي باركوليانىڭ قاپتالداعى جىلدامدىعى ماروككو قورعانىسىن جيى قىسپاققا الۋى مۇمكىن.
ال ماروككو ساپىندا اززەدين ۋناي مەن اشراف حاكيميگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. ۋناي سوڭعى ماتچتاردا شابۋىلدى ناتيجەلى اياقتاي الاتىنىن كورسەتسە، حاكيمي وڭ قاپتالداعى قاۋىپتى شابۋىلدارىمەن تانىمال.
افريكالىق قۇرامانىڭ ماڭىزدى ويىنشىلارىنىڭ ءبىرى يسماەل سايباري جاراقاتىنا بايلانىستى بۇل كەزدەسۋگە قاتىسا المايدى.
ونىڭ جوقتىعىندا شابۋىلداعى جاۋاپكەرشىلىك سۋفيان راحيمي، برايم دياس جانە بيلال ەل-حاننۋستىڭ موينىنا تۇسەدى.
قاقپاشىلار مەن تورەشى دە نازاردا
ماروككونىڭ تاجىريبەلى قاقپاشىسى ياسسين بۋنۋ تاعى دا كوماندانىڭ باستى تىرەكتەرىنىڭ ءبىرى بولماق. بۇعان دەيىن ول بىرنەشە كەزدەسۋدە ماڭىزدى سەيۆتەرىمەن كوزگە تۇسكەن.
ماتچ الدىنداعى تاعى ءبىر تالقىلانعان ماسەلە - تورەشىلەر تاعايىندالۋى. FIFA بۇل ويىندى ارگەنتينالىق فاكۋندو تەلو باستاعان تورەشىلەر بريگاداسىنا سەنىپ تاپسىردى. بۇل شەشىم الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىرعانىمەن، فرانسيا قۇراماسى وعان ءمان بەرمەيتىنىن مالىمدەدى.
2022-جىلعى جارتىلاي فينالدىڭ قايتالانۋى
بۇل كەزدەسۋ ءتورت جىل بۇرىنعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىن ەسكە سالادى. ول كەزدە فرانسيا ماروككونى جەڭىپ، فينالعا جولداما العان ەدى.
ەندى ماروككو تاريحي ريەۆانش الۋعا مۇمكىندىك السا، فرانسيا تۋرنير فاۆوريتى مارتەبەسىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەۋگە تىرىسادى. سوندىقتان بۇل شيرەك فينال الەم چەمپيوناتىنداعى ەڭ تارتىستى ماتچتاردىڭ ءبىرى بولادى دەپ كۇتىلۋدە.