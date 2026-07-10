فرانسيا الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ¼ فينالىندا فرانسيا - ماروككو كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا فرانسيالىق فۋتبولشىلار بەلسەندىلىك كورسەتتى. افريكا قۇرلىعىنى وكىلدەرى نەگىزىنەن قورعانىسقا كوبىرەك كوڭىل ءبولدى. وسىنداي ساتتەردىڭ بىرىندە ماروككولىق قورعاۋشىلار ءوزىنىڭ ايىپ الاڭىندا فرانسيا شابۋىلشىسى كيليان مباپپەنى شالىپ جىققان ەدى. باس تورەشى بەلگىلەگەن پەنالتيدى ورىنداۋعا ونىڭ ءوزى شىقتى. شابۋىلشىنىڭ تەپكەن دوبىنا افريكالىق قاقپاشى تويتارىس بەردى. سالدارىنان كيليان مباپپە بيىلعى الەم چەمپيوناتىنداعى ءوزىنىڭ سەگىزىنشى گولىن سوعۋدان تىس قالىپ قويدى.
ەكىنشى كەزەڭدە دە فرانسيا كوبىرەك شابۋىلدادى. ويىننىڭ 60-مينۋتىندا كيليان مباپپە گول سوقسا 66-مينۋتتا ۋسمان دەمبەلە مەرگەندىك تانىتتى.
وسىلايشا فرانسيا قۇراماسى قارسىلاسىنان 2:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، جارتىلاي فينالعا جولداما.
توپتىق كەزەڭدە فرانسيا قۇراماسى J توبىندا بارلىق كەزدەسۋدە جەڭىسكە جەتتى. ولار سەنەگالدى 3:1، يراكتى 3:0، نورۆەگيانى 4:1 ەسەبىمەن سۇرىندىرسە، 1/16 فينالدا شۆەتسيانى 3:0، 1/8 فينالدا پاراگۆايدى 1:0 ەسەبىمەن قاپى قالدىردى.
ال ماروككو س توبىندا برازيليامەن 1:1 ەسەبىمەن تەڭ تۇسسە، شوتلانديانى 1:0، گايتيدى 4:2 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىردى. ودان كەيىن 1/16 فينالدا نيدەرلاند (1:1، پەنالتيدەن 3:2) جانە كانادا (3:0) قۇرامالارىنان باسىم ءتۇستى.
ەكى قۇراما قازىرگە دەيىن 5 مارتە كەزدەستى. ونىڭ ۇشەۋىندە فرانسيالىق قۇراما باسىم تۇسسە، ەكەۋىندە تەڭ ناتيجە تىركەلدى.
سونداي- اق ¼ فينالدا يسپانيا — بەلگيا، نورۆەگيا — انگليا، ارگەنتينا — شۆەيتساريا شەبەرلىك بايقاسادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن تارتىسقا تولى ويىندا ارگەنتينا مىسىردى جەڭىپ، شيرەك فينالعا شىقتى.