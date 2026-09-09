رەنۋار مۋزەيىنە ۇرى ءتۇستى: 9 ميلليون ەۋرولىق كارتينالار قولدى بولدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ كان- سيۋر-مەر قالاسىنداعى پەر وگيۋست رەنۋار مۋزەيىنەن ەكى كارتينا ۇرلاندى. قالالىق بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، مۋزەيگە ەكى قىلمىسكەر باسىپ كىرگەن. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
باستاپقىدا ءتورت كارتينا ۇرلاندى دەگەن اقپارات تاراعان. الايدا كەيىن ەكى تۋىندىنى قىلمىسكەرلەر قاشىپ بارا جاتقان كەزدە مۋزەيدىڭ باقشاسىنا تاستاپ كەتكەنى انىقتالدى.
Nice-Matin باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇرلانعان ءتورت كارتينانىڭ بارلىعىن رەنۋاردىڭ ءوزى سالعان. ولاردىڭ قاتارىندا 1905-جىلعى «كوكو كىتاپ وقىپ وتىر»، 1910-جىلعى «كولوننا رومانو حانىمنىڭ پورترەتى»، 1895 -جىلعى «ستيۆەن پيشون حانىمنىڭ پورترەتى» جانە 1886-جىلعى «قۇدىق باسىنداعى قىز» تۋىندىلارى بار.
كەيىن كان-سيۋر-مەر بيلىگى قىلمىسكەرلەردىڭ وزدەرىمەن بىرگە ەكى كارتينانى الىپ كەتكەنىن ناقتىلادى. ولار - «كولوننا رومانو حانىمنىڭ پورترەتى» مەن «قۇدىق باسىنداعى قىز».
مۋزەيدەگى دابىل جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 5:48 دە ىسكە قوسىلعان. بەينەباقىلاۋ كامەرالارى عيمارات ىشىندە ەكى بوگدە ادامنىڭ جۇرگەنىن تىركەگەن. پوليتسيا دابىلدان بەس مينۋت وتكەن سوڭ مۋزەيگە جەتكەنىمەن، كۇدىكتىلەر بۇل ۋاقىتتا وقيعا ورنىنان قاشىپ ۇلگەرگەن.
كان-سيۋر-مەر ءمەرى بريان ماسسوننىڭ ايتۋىنشا، قىلمىسكەرلەر مۋزەي اۋماعىنا سىم قورشاۋدى كەسۋ ارقىلى كىرگەن. پوليتسيا سيرەنالارى مەن دابىلدىڭ ىسكە قوسىلۋى ولاردى قاشۋعا ءماجبۇر ەتكەن.
قازىر قىلمىسكەرلەردى ىزدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءىستى نيتستساداعى ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس ءبولىمى تەرگەپ جاتىر.
مەردىڭ ايتۋىنشا، باستاپقى ەسەپ بويىنشا ۇرلانعان كارتينالاردىڭ جالپى قۇنى شامامەن 9 ميلليون ەۋرونى (10,5 ميلليون دوللار).
رەنۋار مۋزەيى تۋرالى
رەنۋار مۋزەيى فرانتسيانىڭ لازۋر جاعالاۋىنداعى كان-سيۋر-مەر قالاسىندا، نيتستسادان بىرنەشە مينۋتتىق جەردە ورنالاسقان. مۋزەي 1960-جىلى اشىلعان جانە سۋرەتشى ءومىرىنىڭ سوڭعى 11 جىلىن وتكىزگەن بۇرىنعى جەكە ۇيىندە ورنالاسقان.
ءۇي جەرورتا تەڭىزىنە قارايتىن توبەدە تۇر. عيماراتتىڭ اينالاسىندا ءزايتۇن جانە تسيترۋس اعاشتارى وسەتىن شاعىن باق بار.
مۋزەي قورىندا رەنۋاردىڭ 12 كارتيناسى مەن ونداعان ءمۇسىنى ساقتالعان. سونىمەن قاتار مۇندا پەر بوننار مەن راۋل ديۋفي سەكىلدى باسقا دا سۋرەتشىلەردىڭ تۋىندىلارى قويىلعان.