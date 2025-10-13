راقىمشىلىق زاڭى: قىزىلوردادا 150 گە جۋىق ادام جازاسىن وتەۋدەن بوساتىلدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنە قاراستى تۇزەۋ مەكەمەلەرىندە 1466 ادام جازاسىن وتەپ جاتىر. سونىڭ 971 ءى جۇمىسقا جارامدى.
وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، قاۋىپسىزدىگى بارىنشا تومەن مەكەمەلەر مەن تەرگەۋ يزولياتورىندا سوتتالعاندار تۇگەل جۇمىسپەن قامتىلعان. ال قاۋىپسىزدىگى ارالاس مەكەمەدە بۇل كورسەتكىش - %52. سوتتالعانداردىڭ جۇمىسپەن قامتىلۋ كورسەتكىشى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەن (%54) جوعارى - %75.
- جۇيەلى جۇمىس ناتيجەسىندە 60-تۇزەۋ مەكەمەسىندە ەسەپتى مەرزىمدە قوسىمشا 5 جەكە كاسىپكەر جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشتى. جەرگىلىكتى بيۋجەت قارجىسىنا قوسىمشا مودۋلدى جاڭا عيماراتى سالىنىپ جاتىر. سوتتالعاندارعا ارنالعان كۇندىزگى ستاتسيونار جۇمىسىن باستادى. تەلەمەديتسينا ىسكە قوسىلىپ، جازاسىن وتەۋشىلەر تۇگەل سكرينينگتەن ءوتتى. 68-مەكەمەنىڭ مەديتسينالىق بولىگىندەگى كۇردەلى جوندەۋ جۇمىسى قاراشادا اياقتالادى. راقىمشىلىق قولدانىلۋى ءتيىس 616 ادامنىڭ 541 نە بۇل جەڭىلدىك قولدانىلدى. 147 ءسى جازاسىن وتەۋدەن بوساتىلسا، 394 ءنىڭ جازا مەرزىمى قىسقارتىلدى. 75 قۇجات سوتتىڭ قاراۋىندا، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
پروباتسيا ەسەبىندەگى 80 ادامعا ەلەكتروندى باقىلاۋ قۇرالدارى قولدانىلىپ، 8 ءى جازا وتەۋ تالاپتارىن بۇزۋىنا بايلانىستى تۇزەۋ مەكەمەلەرىنە قايتا ورالدى.
بۇعان دەيىن ءبىز شىلدە ايىندا قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنىڭ قاۋىپسىزدىگى بارىنشا تومەن 37-مەكەمەسىنەن كونستيتۋتسيانىڭ وتىز جىلدىعىنا بايلانىستى راقىمشىلىققا ىلىككەندەر قاتارىندا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ 3 ادام بوستاندىققا شىققانىن جازعانبىز.