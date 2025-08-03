راقىمشىلىق: اباي وبلىسىنداعى ايەلدەر كولونياسىنان 8 ادام بوساپ شىقتى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي 130 عا جۋىق سوتتالعان ايەل راقىمشىلىققا ىلىكتى.
وڭىردەگى ايەلدەر كولونياسىندا 400 گە جۋىق ايەل جازاسىن وتەپ جاتىر. كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي جاريالانعان راقىمشىلىق اياسىندا 130 عا جۋىق سوتتالعان ايەلگە جەڭىلدىك قاراستىرىلعان.
اباي وبلىستىق قاج دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بۇگىنگى تاڭدا 8 ايەل بوستاندىققا شىقتى. ولاردىڭ كوبىسى ورتاشا اۋىر قىلمىس جاساعاندار.
- سونىمەن قاتار كامەلەتكە تولماعان بالالارى بار ەكى سوتتالعانعا جازا مەرزىمىنىڭ وتەلمەگەن بولىگى ۇشتەن ءبىر مولشەرگە قىسقارتىلدى. الداعى ۋاقىتتا مەكەمە اكىمشىلىگىنىڭ ۇسىنىستارى قاناعاتتاندىرىلعان جاعدايدا، باسقا دا سوتتالعان ايەلدەرگە قاتىستى نەگىزگى جازا مەرزىمىنىڭ وتەلمەگەن نەمەسە ورىندالماعان بولىگى قىسقارتىلۋى مۇمكىن، - دەيدى دەپارتامەنتتىڭ ارنايى ەسەپ ءبولىمىنىڭ باستىعى، ادىلەت پودپولكوۆنيگى سۆەتلانا گوليكوۆا.
بوستاندىققا شىققان ايەلدەردىڭ ءبىرى الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن 5 جىلعا سوتتالعان بولاتىن.
- بۇل ۋاقىت مەن ءۇشىن وتە اۋىر بولدى. وسىندا وتىرعان كەزدە ءۇش نەمەرەم دۇنيەگە كەلدى. ولاردىڭ ەشقايسىسىن ءالى كورگەن جوقپىن. ىستەگەن ىسىمە قاتتى وكىنەمىن. جازامدى وتەپ جاتقاندا جاقىندارىما قولداۋ كورسەتە المادىم. انام بيىل 93 جاسقا تولدى. ۇيگە، اناما، بالالارىم مەن نەمەرەلەرىمە ەرتە ورالاتىنىما وتە قۋانىشتىمىن، - دەيدى ول.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ش ق و-دا راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى زاڭ اياسىندا 44 ادام تۇرمەدەن بوساپ شىعاتىندىعى حابارلانعان.