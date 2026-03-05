ۇرپاقتىڭ التىن ءجىبى: استانادا فوتو ءتىلشى نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ كورمەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پ ءى ب پرەزيدەنتتىك ورتالىعىندا فوتو ءتىلشى نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ 100 جىلدىعىنا جانە حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان «ۇرپاقتىڭ التىن ءجىبى» كورمەسى اشىلدى.
شارا اياسىندا ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرى، كاسىبي فوتوشەجىرەشى نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ 70-كە جۋىق فوتوجۇمىسى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى. ەكسپوزيتسيادا قاراپايىم ەڭبەك ادامىنىڭ بەينەسى، جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ ءقادىر- قاسيەتى مەن ءوندىرىس ءومىرىنىڭ شىنايى كورىنىسى ايقىن كورىنىس تاپقان.
سونىمەن قاتار 1960-1980 -جىلدارى تسەلينوگراد قالاسىنداعى تىگىن فابريكالارى مەن ءوندىرىس ورىندارىندا تۇسىرىلگەن سيرەك فوتوسۋرەتتەر كورمەنىڭ مازمۇنىن تولىقتىرا ءتۇستى.
ق ر پ ءى ب پرەزيدەنتتىك ورتالىعىنىڭ جەتەكشى ساراپشىسى قانات بوستەكبايەۆ كورمەنىڭ تاريحي جانە مادەني ماڭىزىنا ەرەكشە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، فوتو ءتىلشىنىڭ ەڭبەكتەرى وتكەن ءداۋىردىڭ شىنايى بەينەسىن ساقتاپ قالعان قۇندى مۇرا.
نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ ەڭبەكتەرى - ۋاقىتپەن تىلدەسكەن تۋىندىلار. ونىڭ وبەكتيۆى ءبىزدى ونداعان جىل ارتقا جەتەلەپ، سول كەزەڭنىڭ اتموسفەراسىن سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار بۇل كورمە - ەڭبەك ادامدارىنا دەگەن قۇرمەتتىڭ كورىنىسى. ويتكەنى اۆتوردىڭ فوتوسۋرەتتەرى جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ ماڭىزىن ايقىن كورسەتەدى. كورمە ءبىر اي بويى جالعاسادى، ونى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كەلىپ تاماشالاي الادى، - دەدى ول.
فوتوحرونيكاشىنىڭ ۇلى رينات يماموۆ كورمەنى اكە رۋحىنا تاعزىم عانا ەمەس، قالانىڭ مادەني مۇراسىن تولىقتىراتىن ماڭىزدى جوبا دەپ باعالايدى.
- مۇندا اكەمنىڭ تاڭداۋلى تۋىندىلارىمەن قاتار، تۇتاس تاريح جاتىر. اسىرەسە تىگىن سەحتارىنان تۇسىرىلگەن فوتولار سول كەزەڭدەگى ەڭبەك ادامدارىنىڭ ءومىرى مەن جۇمىسىن ايقىن كورسەتەدى. وسىنداي يگى شارانىڭ مەرەيتوي قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلۋى - ءبىز ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت. پرەزيدەنتتىك ورتالىق ۇجىمىنا شىنايى العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى رينات يماموۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، فوتو ءتىلشىنىڭ جەكە ارحيۆى وتە اۋقىمدى. الداعى ۋاقىتتا مەرەيتوي اياسىندا جاڭا جوبالار ۇيىمداستىرىلىپ، نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ شىعارماشىلىق مۇراسىن كەڭىنەن تانىستىرۋ جالعاسادى.
اۆتور
ءمولدىر سنادين