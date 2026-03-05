ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    12:40, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ۇرپاقتىڭ التىن ءجىبى: استانادا فوتو ءتىلشى نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ كورمەسى اشىلدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر پ ءى ب پرەزيدەنتتىك ورتالىعىندا فوتو ءتىلشى نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ 100 جىلدىعىنا جانە حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان «ۇرپاقتىڭ التىن ءجىبى» كورمەسى اشىلدى.

    фотокөрме
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    شارا اياسىندا ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرى، كاسىبي فوتوشەجىرەشى نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ 70-كە جۋىق فوتوجۇمىسى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى. ەكسپوزيتسيادا قاراپايىم ەڭبەك ادامىنىڭ بەينەسى، جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ ءقادىر- قاسيەتى مەن ءوندىرىس ءومىرىنىڭ شىنايى كورىنىسى ايقىن كورىنىس تاپقان.

    тігін машинкасы
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    سونىمەن قاتار 1960-1980 -جىلدارى تسەلينوگراد قالاسىنداعى تىگىن فابريكالارى مەن ءوندىرىس ورىندارىندا تۇسىرىلگەن سيرەك فوتوسۋرەتتەر كورمەنىڭ مازمۇنىن تولىقتىرا ءتۇستى.

    фотокөрме
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    ق ر پ ءى ب پرەزيدەنتتىك ورتالىعىنىڭ جەتەكشى ساراپشىسى قانات بوستەكبايەۆ كورمەنىڭ تاريحي جانە مادەني ماڭىزىنا ەرەكشە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، فوتو ءتىلشىنىڭ ەڭبەكتەرى وتكەن ءداۋىردىڭ شىنايى بەينەسىن ساقتاپ قالعان قۇندى مۇرا.

    Астанада фототілші Нұрмұхаммат Имамовтың көрмесі ашылды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

     نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ ەڭبەكتەرى - ۋاقىتپەن تىلدەسكەن تۋىندىلار. ونىڭ وبەكتيۆى ءبىزدى ونداعان جىل ارتقا جەتەلەپ، سول كەزەڭنىڭ اتموسفەراسىن سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار بۇل كورمە - ەڭبەك ادامدارىنا دەگەن قۇرمەتتىڭ كورىنىسى. ويتكەنى اۆتوردىڭ فوتوسۋرەتتەرى جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ ماڭىزىن ايقىن كورسەتەدى. كورمە ءبىر اي بويى جالعاسادى، ونى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كەلىپ تاماشالاي الادى، - دەدى ول.

    فوتوحرونيكاشىنىڭ ۇلى رينات يماموۆ كورمەنى اكە رۋحىنا تاعزىم عانا ەمەس، قالانىڭ مادەني مۇراسىن تولىقتىراتىن ماڭىزدى جوبا دەپ باعالايدى.

    Астанада фототілші Нұрмұхаммат Имамовтың көрмесі ашылды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    - مۇندا اكەمنىڭ تاڭداۋلى تۋىندىلارىمەن قاتار، تۇتاس تاريح جاتىر. اسىرەسە تىگىن سەحتارىنان تۇسىرىلگەن فوتولار سول كەزەڭدەگى ەڭبەك ادامدارىنىڭ ءومىرى مەن جۇمىسىن ايقىن كورسەتەدى. وسىنداي يگى شارانىڭ مەرەيتوي قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلۋى - ءبىز ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت. پرەزيدەنتتىك ورتالىق ۇجىمىنا شىنايى العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى رينات يماموۆ.

    Астанада фототілші Нұрмұхаммат Имамовтың көрмесі ашылды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    ونىڭ ايتۋىنشا، فوتو ءتىلشىنىڭ جەكە ارحيۆى وتە اۋقىمدى. الداعى ۋاقىتتا مەرەيتوي اياسىندا جاڭا جوبالار ۇيىمداستىرىلىپ، نۇرمۇحاممات يماموۆتىڭ شىعارماشىلىق مۇراسىن كەڭىنەن تانىستىرۋ جالعاسادى.

    Астанада фототілші Нұрмұхаммат Имамовтың көрмесі ашылды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    اۆتور

    ءمولدىر سنادين

    تەگ:
    قازاق تاريحى مادەنيەت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
