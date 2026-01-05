ۇرپاققا ۇلاعات بولارلىق ءسوز قالدىرماعان كەي قايراتكەردىڭ مۇراسىنان اباي ءىلىمى الدەقايدا بيىك تۇر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - تاريح جۇرتتى داۋلاستىراتىن، جاۋلاستىراتىن تاقىرىپ ەمەس، كەرىسىنشە، قوعامدى ۇيىستىراتىن قۇندىلىق بولۋعا ءتيىس. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا تاريحتى تالقىلاۋ سانگە اينالدى. ءتۇرلى پودكاستتار، فيلمدەر، ماقالالار مەن كىتاپتار شىعىپ جاتىر. ارينە، حالىقتىڭ ءتول شەجىرەسىن تانۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن تۇسىنۋگە بولادى. جالپى، بۇل - قۇپتارلىق دۇنيە. الايدا، وكىنىشكە قاراي، مەملەكەتكە كەسىرى تيەتىنىن جەتە تۇسىنبەي، كوپشىلىكتىڭ كوڭىلىن تابۋ ءۇشىن ويدان شىعارىلعان دەرەكتەر مەن جالعان اقپاراتتار تاراتاتىن، حالقىمىزدىڭ باسىنان وتكەن قيىندىقتارعا وزگە جۇرتتى كىنالايتىن تاريحشىسىماقتار پايدا بولدى. جۇرت ولاردىڭ ساندىراعىنا سەنىپ، وتكەن ءداۋىردىڭ جالعان باتىرلارىن ۇلىقتاي باستادى. مۇنىڭ سوڭى جاقسىلىققا اپارمايدى. بۇل - اقيقات جولى ەمەس، كەرىسىنشە «جالعان تۇسىنىك تۋعىزاتىن تەرىس جول، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، ءبىز بولاشاققا ۇمتىلعان قوعام، ءبىرتۇتاس ۇلت رەتىندە ءتول تاريحىمىزدى تانىپ، ونى قاز- قالپىندا قابىلداي ءبىلۋىمىز كەرەك.
- بىزگە نەگىزسىز اڭىز- اڭگىمەلەردىڭ ەش قاجەتى جوق، ونىڭ ءبارى سانا-سەزىمىمىزگە كەسەلىن تيگىزەدى. تاريح جۇرتتى داۋلاستىراتىن، جاۋلاستىراتىن تاقىرىپ ەمەس، كەرىسىنشە، قوعامدى ۇيىستىراتىن قۇندىلىق بولۋعا ءتيىس. ويدان شىعارىلماعان، ياعني اقيقاتقا قۇرىلعان شەجىرە ءبىزدى تاريحتان تاعىلىم الىپ، كەمشىلىكتەرىمىزدى تۇزەتۋگە، سول ارقىلى بولاشاققا سەنىممەن قادام باسۋعا ۇيرەتەدى. سوندىقتان، ءبىز ابايدى جانە ونىڭ وي-تولعامدارىن كەڭىنەن دارىپتەپ كەلەمىز. ول قوعامداعى كەمشىلىكتەردى بۇكپەسىز ايتىپ، «تولىق ادام» بولۋعا باستايتىن دۇرىس جولدى نۇسقاپ كەتتى. ۇلى ويشىلدىڭ ۇرپاققا قالدىرعان باعا جەتپەس مۇراسى سانالاتىن «قارا سوزدەرى» ءالى كۇنگە دەيىن وزەكتى بولىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اباي حالقىمىزدىڭ ەڭبەكقور، ءبىلىمپاز جانە ادامگەرشىلىگى جوعارى بولعانىن قالاعانىنا نازار اۋدارتتى.
- ءمان-ماعىناسى جوق سانسىز پىكىرتالاستان باسقا ۇرپاققا ۇلاعات بولارلىق ءسوز قالدىرماعان ءبىرقاتار قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ مۇراسىنان اباي ءىلىمى الدەقايدا بيىك تۇرعانى انىق. بىردە-ءبىر داۋىردە، اسىرەسە، ساياسي الاساپىراندار كەزەڭىندە كوپىرمە ءسوزدىڭ ەش پايداسى بولماعان، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.