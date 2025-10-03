ەرەۆان باكۋمەن قاتىناستىڭ تەز ارادا قالپىنا كەلۋىنە ۇمىتتەنەدى - ارمەنيا س ءى م
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا بۇل پروتسەستىڭ نەگىزگى بەنەفيتسيارلارىنىڭ ءبىرى بولعاندىقتان، ازەربايجانمەن قاتىناستىڭ تەزىرەك سالىنۋى، اشىلۋى جانە قالپىنا كەلۋىنە وتە مۇددەلى.
بۇل تۋرالى پولشانىڭ TVP World تەلەارناسىنا ارمەنيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ارارات ميرزويان مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- تەمىرجول قاتىناسى تۋرالى ايتاتىن بولساق، ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، ونىڭ قۇرىلىسى كەم دەگەندە ەكى جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن. ءبىراق ءبىز، جۇكتەردى مىسالى ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ ينفراقۇرىلىمى مەن اۋماعىن پايدالانا وتىرىپ جونەلتە جانە قابىلداي الامىز، - دەدى ميرزويان.
سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ازەربايجانمەن بىتىمگەرشىلىك كەلىسىمىنىڭ ماتىنىنە قازىردىڭ وزىندە قول قويىلعانىن ەسكە سالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ارمەنيا تاراپى كەلىسىمگە تەزىرەك قول قويۋعا دايىن.
- ازەربايجان تاراپى بەلگىلى ءبىر العىشارتتار ۇسىنىپ وتىر، ءبىز بۇل كۇن تارتىبىنە كەلىسپەيمىز. الايدا بىتىمگەرشىلىك شارتقا قول قويۋدىڭ سوڭعى راسىمىنە دەيىن دە قازىردىڭ وزىندە ءجۇرىپ جاتقان نەمەسە قول قويىلعانعا دەيىن جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن پروتسەستەر بار. مىسالى، ءبىز ءبىر-بىرىمىزگە توزىمدىلىكتى ارتتىرۋ مۇمكىندىگىن جانە حالىقارالىق پلاتفورمالارداعى ىنتىماقتاستىق بولاشاعىن تالقىلادىق، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
ول سونداي-اق ونداعان جىلدار بويى سوزىلعان قاقتىعىستاردان كەيىن ارميان-ازەربايجان قارىم-قاتىناسىندا جينالىپ قالعان پروبلەمالاردى، ە ق ى ۇ- نىڭ مينسك توبىنىڭ جۇمىسىنىڭ توقتاتىلۋىن، ارمەنيا-ازەربايجان شەكاراسىنىڭ 12 شاقىرىمىن دەليميتاتسيالاۋ ۇدەرىسىن ەسكە سالدى.
- تاتۋلاسۋ پروتسەسى ۋاقىتتى الادى. بەيبىتشىلىك ورنادى، ءبىراق ول ەكى جاقتان دا تۇراقتى قامقورلىق پەن كۇندەلىكتى كۇش-جىگەردى قاجەت ەتەدى. وسى تۇرعىدا ەكى تاراپتىڭ اگرەسسيۆتى ريتوريكاسى بۇل پروتسەستى جەڭىلدەتۋ ءۇشىن ەشتەڭە جاسامايتىنىن اتاپ ءوتۋ كەرەك، - دەپ تۇيىندەدى ميرزويان.
ەسكە سالا كەتسەك، ازەربايجان مەن ارمەنيا دانياداعى كەزدەسۋدەن كەيىن ديالوگتى جالعاستىرۋعا كەلىستى.