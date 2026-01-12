ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:57, 12 - қаңтар 2026

    رامازان ايى: 2026-جىلعى ورازا قاشان باستالادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى بەكىتكەن 2026-جىلعى ءدىني كۇندەر كەستەسىنە سايكەس ورازا باستالۋىنا ءبىر ايدان اسا ۋاقىت قالدى.

    Фото: Massaget.kz

    2026-جىلى ورازا قاشان باستالادى؟

    2026-جىلى رامازان ايى 19-اقپاندا باستالادى. ءبىراق ءپاتۋا ماماندارى ءدىني مەرەكەلەردىڭ ناقتى كۇندەرى جاڭا اي كورىنۋىنە بايلانىستى كورسەتىلگەن ۋاقىتتان ءبىر كۇن شەگەرىلۋى نەمەسە العا جىلجۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن بولاتىن.

    ورازا تۋرالى

    ورازا - مۇسىلماندار ءۇشىن ماڭىزدى قۇلشىلىقتىڭ ءبىرى. ول - تەك اس-سۋدان تىيىلۋ ەمەس، رۋحاني كەمەلدەنىپ، سابىر ساقتاپ، ءوزىن-ءوزى تاربيەلەيتىن ەرەكشە عيبادات ءتۇرى.

    ورازانى العاش رەت ۇستاۋعا نيەتتەنگەن جان ءۇشىن وڭاي بولماسى انىق. بۇرىن ورازا ۇستاپ كورمەسەڭىز، بىردەن كىرىسۋ قيىن بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ءوزىڭىزدى بىرتىندەپ دايىنداۋ قاجەت.

