رامازان 2026: ورازادا سپورتپەن اينالىسۋعا بولا ما؟
استانا. قازاقپارات - ورازادا سپورتپەن اينالىسۋعا بولا ما؟ بۇل ساۋالعا دارىگەر جاۋاپ بەردى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
بۇعان دەيىن الماتى قالالىق 36-ەمحانانىڭ دارىگەرى ءمولدىر الىمبايەۆا رامازان ايىندا اۋىز بەكىتكەن ادامدار سپورتپەن قالاي دۇرىس اينالىسۋى كەرەك ەكەنىن ايتقان ەدى. دارىگەردىڭ سوزىنشە، ورازا كەزىندە ءبىرقالىپتى فيزيكالىق بەلسەندىلىك دەنساۋلىققا وڭ اسەر ەتەدى. دەگەنمەن ءار ادام ءارتۇرلى ەكەنىن ەستە ۇستاعان ءجون، سوندىقتان ورازا كەزىندە جاتتىعۋدى باستاماس بۇرىن دارىگەرمەن كەڭەسىپ العان ارتىق ەتپەيدى.
«ورازا كەزىندە ءبىرقالىپتى سپورت ءتۇرىن تاڭداۋدى ۇسىنامىن. قارقىندى جاتتىعۋلاردان اۋلاق بولعان دۇرىس. ونىڭ ورنىنا يوگا، پيلاتەس، ءجۇرۋ نەمەسە تازا اۋاداعى جاتتىعۋلارعا ارتىقشىلىق بەرۋ كەرەك. ءوزىڭىزدى شامادان تىس قيناماۋىڭىز قاجەت. جاتتىعۋ اراسىندا دەمالىس جاساپ وتىرۋ كەرەك. قاتتى تەرلەمەگەن دۇرىس. اۋىز اشقان سوڭ جەتكىلىكتى مولشەردە سۋ ءىشۋ ماڭىزدى. قانداي دا ءبىر ىڭعايسىزدىق نەمەسە السىزدىك سەزىنسەڭىز، جاتتىعۋدى دەرەۋ توقتاتىڭىز»، - دەدى دارىگەر.
سارەسىنە ارنالعان دۇعا
«اللانىڭ رازىلىعى ءۇشىن رامازان ايىنىڭ ورازاسىن تاڭ اتقاننان كۇن باتقانعا دەيىن ۇستاۋعا نيەت ەتتىم».
اۋىزاشار دۇعاسى
«سەنىڭ رازىلىعىڭ ءۇشىن ورازا ۇستادىم، ساعان يمان كەلتىردىم، ساعان تاۋەكەل ەتتىم. بەرگەن ريزىق-نەسىبەڭمەن اۋىز اشتىم. ۋا، كەشىرىمدى اللا! مەنىڭ الدىڭعى جانە سوڭعى كۇنامدى كەشىرە كور!»
قادىر ءتۇنى، ورازا ايت مەرەكەسى قاشان؟
ق م د ب مالىمەتىنشە، 17-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن - قاسيەتتى قادىر ءتۇنى، ال 20-ناۋرىز - ورازا ايت مەرەكەسى.