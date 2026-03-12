رامازان 2026: قادىر ءتۇنى قاي كۇنگە ءتۇسۋى مۇمكىن؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى قاسيەتتى قادىر ءتۇنى قاي كۇنگە ءتۇسۋى مۇمكىن ەكەنىن جاريالادى.
«قادىر ءتۇنىن رامازاننىڭ سوڭعى ون كۇنىنىڭ تاق تۇندەرىنەن ىزدەڭدەر» دەلىنگەن (بۇحاري ءمۇسلىم). ق م د ب مالىمەتىنشە، بۇل ءتۇن مىنا كەزگە ءتۇسۋى مۇمكىن:
13-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن؛
15-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن؛
17-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن؛
19-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن.
ورازا تۋرالى
ورازا - مۇسىلماندار ءۇشىن ماڭىزدى قۇلشىلىقتىڭ ءبىرى. ول - تەك اس-سۋدان تىيىلۋ ەمەس، رۋحاني كەمەلدەنىپ، سابىر ساقتاپ، ءوزىن-ءوزى تاربيەلەيتىن ەرەكشە عيبادات.
بۇرىن ورازا ۇستاپ كورمەسەڭىز، بىردەن كىرىسۋ قيىن بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ءوزىڭىزدى بىرتىندەپ دايىنداۋ قاجەت.
سارەسىنە ارنالعان دۇعا
«اللانىڭ رازىلىعى ءۇشىن رامازان ايىنىڭ ورازاسىن تاڭ اتقاننان كۇن باتقانعا دەيىن ۇستاۋعا نيەت ەتتىم».
اۋىزاشار دۇعاسى
«سەنىڭ رازىلىعىڭ ءۇشىن ورازا ۇستادىم، ساعان يمان كەلتىردىم، ساعان تاۋەكەل ەتتىم. بەرگەن ريزىق-نەسىبەڭمەن اۋىز اشتىم. ۋا، كەشىرىمدى اللا! مەنىڭ الدىڭعى جانە سوڭعى كۇنامدى كەشىرە كور!»
قادىر ءتۇنى، ورازا ايت مەرەكەسى قاشان؟
ق م د ب مالىمەتىنشە، 17-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن - قاسيەتتى قادىر ءتۇنى، ال 20-ناۋرىز - ورازا ايت مەرەكەسى.