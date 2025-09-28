«رەال مادريد» فۋتبولشىلارى الماتىعا كەلە جاتىر
الماتى. KAZINFORM - «رەال مادريد» قازاقستانعا ساپار الدىندا ويىنشىلاردىڭ سۋرەتتەرىن جاريالادى.
كلۋبتىڭ رەسمي Instagram پاراقشاسىندا جاريالانعان سۋرەتتەردەن فۋتبولشىلاردىڭ اۋەجايدا ەكەنىن جانە الماتىعا ۇشۋعا دايىندالىپ جاتقانىن بايقاۋعا بولادى. سۋرەتتەردە كيليان مباپپە، ۆينيسيۋس جۋنيور، دجۋد بەللينگەم، اردا گۇلەر، فرانكو ماستانتۋونو، رودريگو، تيبو كۋرتۋا، ەندريك فەليپە جانە داني سەبالوس كورىنەدى.
كوماندانى ۇزاق ساپار كۇتىپ تۇر - قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك استاناسىنا دەيىنگى جول شامامەن سەگىز ساعاتقا سوزىلادى.
ەسكە سالايىق، ماتچ الدىندا «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس باپكەرى رافاەل ۋرازباحتين كوماندانىڭ دايىندىعى تۋرالى ايتتى.
سونداي-اق Backstreet Boys كونسەرتىنەن كەيىن ورتالىق ستاديون كوگالى قانداي جاعدايدا ەكەنىن جازعانبىز.
بۇل ماتچ قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر اراسىندا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر. ويىن بيلەتتەرى ساتىلىمعا شىققاننان كەيىن ساناۋلى ساعاتتاردا ساتىلدى.
Ticketon كوممۋنيكاتسيالار ديرەكتورى ازامات اتاگەلدىنىڭ ايتۋىنشا، ساتىلىمنىڭ شارىقتاۋ شەگىندە پلاتفورمادا ءبىر مەزەتتە 1 ميلليون قولدانۋشى بولعان.