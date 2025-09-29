ق ز
    07:05, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    «رەال مادريد» الماتىعا كەلدى: جانكۇيەرلەر اۋەجايدا قالاي قارسى الدى

    استانا. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىنا ايگىلى يسپاندىق «رەال مادريد» فۋتبول كلۋبىنىڭ ويىنشىلارى، باپكەرلەر قۇرامى جانە پەرسونالى بار ۇشاق قوندى. Kazinform ءتىلشىسى جانكۇيەرلەرى جۇلدىزداردى قالاي قارسى العانىن كورىپ قايتتى.

    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    جانكۇيەرلەر 28- قىركۇيەك كۇنى تاڭەرتەڭنەن باستاپ-اق «رەالدىڭ» چارتەرلىك تىكەلەي رەيسپەن (IB 1401, Iberia اۋە كومپانياسى) مادريدتەن الماتىعا ۇشىپ كەلەتىنىن بىلگەن. اۋەجايدىڭ رەسمي تابلوسىندا دا قونۋ ۋاقىتى كورسەتىلىپ، ادامدار سۇيىكتى كلۋبىن كۇتىپ جينالدى.

    ساپار الدىندا «رەال مادريد» فۋتبولشىلارىنىڭ قارا كوك ءتۇستى كلۋبتىق سيمۆوليكاسى بار ءساندى كوستيۋم كيگەن سۋرەتتەرىن جاريالاعان ەدى.

    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    الماتى اۋەجايى ادەتتەگىدەي ادامعا لىق تولى بولدى. حالىقارالىق رەيستەر جولاۋشىلارىن قارسى الۋ ايماعىندا ارنايى كەلگەن جانكۇيەرلەر جينالدى. الايدا كوپشىلىكتى كۇتكەندەي بولمادى - «رەال مادريد» ويىنشىلارى ادەتتەگى ەسىكتەن ەمەس، وڭتۇستىك VIP ارقىلى شىقتى.

    мухлислар
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    دەگەنمەن، VIP ايماعىندا جانكۇيەر الدەقايدا كوپ بولدى. ولار قورشاۋدىڭ ار جاعىنان ۇشاقتى كورۋگە، كەيىن فۋتبولشىلاردى شىعابەرىستە قارسى الۋعا تىرىستى. ۇزاق كۇتكەن سوڭ VIP- تەرمينالدان شىققان فۋتبولشىلار اۆتوبۋستار مەن كولىكتەرگە وتىرىپ، قوناقۇيگە جول تارتتى.

    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    اۋەجايدان قالاعا قاراي باعىت العان كەزدە ادامدار جول بويىنا ءتىزىلىپ، «رەالدى» ىستىق ىقىلاسپەن قارسى الدى.

    Photo credit: Albert Akhmetov/ Kazinform

    پوليتسيا قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتتى.

     

