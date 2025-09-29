«رەال مادريد» الماتىعا كەلدى: جانكۇيەرلەر اۋەجايدا قالاي قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىنا ايگىلى يسپاندىق «رەال مادريد» فۋتبول كلۋبىنىڭ ويىنشىلارى، باپكەرلەر قۇرامى جانە پەرسونالى بار ۇشاق قوندى. Kazinform ءتىلشىسى جانكۇيەرلەرى جۇلدىزداردى قالاي قارسى العانىن كورىپ قايتتى.
جانكۇيەرلەر 28- قىركۇيەك كۇنى تاڭەرتەڭنەن باستاپ-اق «رەالدىڭ» چارتەرلىك تىكەلەي رەيسپەن (IB 1401, Iberia اۋە كومپانياسى) مادريدتەن الماتىعا ۇشىپ كەلەتىنىن بىلگەن. اۋەجايدىڭ رەسمي تابلوسىندا دا قونۋ ۋاقىتى كورسەتىلىپ، ادامدار سۇيىكتى كلۋبىن كۇتىپ جينالدى.
ساپار الدىندا «رەال مادريد» فۋتبولشىلارىنىڭ قارا كوك ءتۇستى كلۋبتىق سيمۆوليكاسى بار ءساندى كوستيۋم كيگەن سۋرەتتەرىن جاريالاعان ەدى.
الماتى اۋەجايى ادەتتەگىدەي ادامعا لىق تولى بولدى. حالىقارالىق رەيستەر جولاۋشىلارىن قارسى الۋ ايماعىندا ارنايى كەلگەن جانكۇيەرلەر جينالدى. الايدا كوپشىلىكتى كۇتكەندەي بولمادى - «رەال مادريد» ويىنشىلارى ادەتتەگى ەسىكتەن ەمەس، وڭتۇستىك VIP ارقىلى شىقتى.
دەگەنمەن، VIP ايماعىندا جانكۇيەر الدەقايدا كوپ بولدى. ولار قورشاۋدىڭ ار جاعىنان ۇشاقتى كورۋگە، كەيىن فۋتبولشىلاردى شىعابەرىستە قارسى الۋعا تىرىستى. ۇزاق كۇتكەن سوڭ VIP- تەرمينالدان شىققان فۋتبولشىلار اۆتوبۋستار مەن كولىكتەرگە وتىرىپ، قوناقۇيگە جول تارتتى.
اۋەجايدان قالاعا قاراي باعىت العان كەزدە ادامدار جول بويىنا ءتىزىلىپ، «رەالدى» ىستىق ىقىلاسپەن قارسى الدى.
پوليتسيا قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتتى.