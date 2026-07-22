رادجاستان شتاتىندا قابىلان شاراپ دۇكەنىنە كىرىپ كەتىپ، ادامدارعا شابۋىل جاسادى
استانا. ءkazinform - ۇندىستاننىڭ رادجاستان شتاتىندا قابىلان شاراپ دۇكەنىنە كىرىپ كەتىپ، بىرنەشە ادامعا شابۋىل جاسادى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
وقيعا تودارايسينگح قالاسىندا بولعان. اۋەلى قابىلان ورمان قىزمەتكەرىنە شابۋىل جاساپ، كەيىن ادام كوپ جۇرەتىن بازارعا كىرگەن. ودان سوڭ شاراپ دۇكەنىنە ءوتىپ، تاعى ەكى ادامدى جاراقاتتاعان. زارداپ شەككەندەردىڭ ەكەۋى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلسە، تاعى بىرىنە وقيعا ورنىندا مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەن.
قابىلان دۇكەن ىشىندە قالىپ قويعاندىقتان، جەرگىلىكتى تۇرعىندار سىرتىنان تەمىر ەسىكتى جاۋىپ، جانۋاردى ىشكە قاماپ قويعان. سونىڭ ارقاسىندا ونىڭ ادامدارعا قايتا شابۋىل جاساۋىنا جول بەرىلمەگەن.
وقيعا ورنىنا ورمان شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرى مەن حايۋاناتتار باعىنان شاقىرىلعان ارنايى ماماندار كەلگەن. شامامەن 5 ساعاتتان كەيىن قابىلانعا تىنىشتاندىراتىن ءدارى ەگىلىپ، قاۋىپسىز تۇردە ۇستالدى. كەيىن ول مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋ ءۇشىن ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەسىنە جەتكىزىلدى.