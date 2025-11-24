ق ز
    راحمونوۆ پەن ماحاچيەۆ UFC جەكپە-جەگىنە شىعۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - قاتارداعى UFC Fight Night 256 تۋرنيرىندە جارتىلاي ورتا سالماقتاعى رەسەيلىك جاڭا چەمپيون يسلام ماحاچيەۆ پەن رەيتينگ بويىنشا 4-ورىنداعى قازاقستاندىق شاۆكات راحمونوۆ اراسىندا كەزدەسۋ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    Фото: sports.kz

    شاۆكات قاتار تۋرنيرىندە جەرلەسى اسۋ المابايەۆتى، ال ماحاچيەۆ ءوز جەرلەستەرى سايگيد يزاگاحمايەۆ پەن تاگير ۇلانبەكوۆتى قولدادى.

    شاۆكات پەن يسلام شارشى الاڭنان تىس جەردە كەزدەستى. كەيىنىرەك سۇحباتتا ويلارىمەن كەڭىنەن ءبولىستى.

    - ءيا، جاڭا جۇلدىزدار جانىپ كەلەدى. ولار جاقسى ناتيجە كورسەتتى - پراتەس، مورالەس. ەكەۋى دە مىقتى. ءبىزدىڭ ديۆيزيون وتە قىزىقتى ءارى باسەكەگە قابىلەتتى، سوندىقتان ول ۇنەمى وزگەرىپ وتىرادى. يسلامدى بەلبەۋىمەن قۇتتىقتايمىز. ەگەر ءبارى جاقسى بولسا، جاقىن ارادا كەزدەسەمىز دەپ ويلايمىن، - دەدى شاۆكات راحمونوۆ.

    UFC چەمپيونى يسلام ماحاچيەۆ راحمونوۆتى قاتاردا قارسى العانىن، قازاقستاندىقتان قۇتتىقتاۋلار العانىن جانە قول الىسقانىن ايتتى.

    - ەگەر ول (شاۆكات - اۆت. ) ساۋىعىپ، UFC كەلەسى بوكسشى سول بولادى دەپ شەشسە، نەگە بولماسقا؟ ! بىرىنشىدەن، ول قايتىپ ورالۋى كەرەك. ول ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بويى جەكپە-جەك وتكىزگەن جوق، - دەدى يسلام ماحاچيەۆ.

    ايتا كەتۋ كەرەك، راحمونوۆتىڭ ءوزى 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىندا ورالامىن دەپ سانايدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، شاۆكات راحمونوۆ بۇعان دەيىن UFC دەن كەتۋ تۋرالى قاۋەسەتتى جوققا شىعارعان بولاتىن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
