راحمونوۆ پەن ماحاچيەۆ UFC جەكپە-جەگىنە شىعۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قاتارداعى UFC Fight Night 256 تۋرنيرىندە جارتىلاي ورتا سالماقتاعى رەسەيلىك جاڭا چەمپيون يسلام ماحاچيەۆ پەن رەيتينگ بويىنشا 4-ورىنداعى قازاقستاندىق شاۆكات راحمونوۆ اراسىندا كەزدەسۋ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
شاۆكات قاتار تۋرنيرىندە جەرلەسى اسۋ المابايەۆتى، ال ماحاچيەۆ ءوز جەرلەستەرى سايگيد يزاگاحمايەۆ پەن تاگير ۇلانبەكوۆتى قولدادى.
شاۆكات پەن يسلام شارشى الاڭنان تىس جەردە كەزدەستى. كەيىنىرەك سۇحباتتا ويلارىمەن كەڭىنەن ءبولىستى.
- ءيا، جاڭا جۇلدىزدار جانىپ كەلەدى. ولار جاقسى ناتيجە كورسەتتى - پراتەس، مورالەس. ەكەۋى دە مىقتى. ءبىزدىڭ ديۆيزيون وتە قىزىقتى ءارى باسەكەگە قابىلەتتى، سوندىقتان ول ۇنەمى وزگەرىپ وتىرادى. يسلامدى بەلبەۋىمەن قۇتتىقتايمىز. ەگەر ءبارى جاقسى بولسا، جاقىن ارادا كەزدەسەمىز دەپ ويلايمىن، - دەدى شاۆكات راحمونوۆ.
UFC چەمپيونى يسلام ماحاچيەۆ راحمونوۆتى قاتاردا قارسى العانىن، قازاقستاندىقتان قۇتتىقتاۋلار العانىن جانە قول الىسقانىن ايتتى.
- ەگەر ول (شاۆكات - اۆت. ) ساۋىعىپ، UFC كەلەسى بوكسشى سول بولادى دەپ شەشسە، نەگە بولماسقا؟ ! بىرىنشىدەن، ول قايتىپ ورالۋى كەرەك. ول ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بويى جەكپە-جەك وتكىزگەن جوق، - دەدى يسلام ماحاچيەۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، راحمونوۆتىڭ ءوزى 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىندا ورالامىن دەپ سانايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، شاۆكات راحمونوۆ بۇعان دەيىن UFC دەن كەتۋ تۋرالى قاۋەسەتتى جوققا شىعارعان بولاتىن.