راحمان قاينارىنا اپاراتىن جولداعى جوندەۋ جۇمىستارىنا كەدەرگى كەلتىرۋ جاعدايى جيىلەدى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن قازاقستاننىڭ باستى تۋريستىك ورىندارىنىڭ ءبىرى - راحمان قاينارىنا اپاراتىن جولدى سالىپ جاتقان مامانداردىڭ ەڭبەگىنە تۇسىنىستىكپەن جانە قۇرمەتپەن قاراۋعا شاقىردى.
قازىرگى ۋاقىتتا وسكەمەن - التاي -ۇلكەن نارىن-كاتونقاراعاي-راحمان قاينارى اۆتوموبيل جولىندا اۋقىمدى قۇرىلىس- جوندەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. جوبا اياقتالعاننان كەيىن تانىمال تۋريستىك باعىتقا قاتىناۋ قاۋىپسىز، جىلدام ءارى جايلى بولا تۇسەدى. اسفالتبەتون جابىنىن توسەۋ كەزىندە جول جۇمىسشىلارى مەن قوزعالىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا كۇن سايىن ساعات 06:00-دەن 18:00 گە دەيىن كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلگەن. تۋريستىك ماۋسىمنىڭ قىزعانىن جانە تۇرعىنداردىڭ وتىنىشتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، كولىك قۇرالدارىن وتكىزۋ ءۇشىن ساعات 12:00 دەن 13:00 گە دەيىن قوسىمشا ۋاقىت بەلگىلەندى.
بۇل شەكتەۋلەر قارقىندى جول جۇمىستارىنىڭ جۇرگىزىلۋىنە جانە تار تاۋلى ۋچاسكەدەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىنە بايلانىستى ەنگىزىلدى. وكىنىشكە قاراي، سوڭعى كۇندەرى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقان جەردە كەيبىر دەمالۋشىلار تاراپىنان اگرەسسيۆتى ارەكەتتەر جيىلەگەن. جول قىزمەتكەرلەرىن قورلاۋ، قوقان-لوقى كورسەتۋ، ارنايى تەحنيكانىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرۋ جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن قىزمەتكەرلەرگە كۇش قولدانۋ فاكتىلەرى تىركەلدى.
- مۇنداي ارەكەتتەرگە جول بەرۋگە بولمايدى. جولدا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ماماندار كۇردەلى جاعدايدا جۇمىس ىستەپ جاتىر. ولاردىڭ ماقساتى - مىڭداعان ءتۋريستىڭ راحمان قاينارىنا قاۋىپسىز ءارى جايلى جەتۋىنە جاعداي جاساۋ. جانجال شىعارۋ، تەحنيكانىڭ جولىن بوگەۋ جانە بەلگىلەنگەن قوزعالىس ءتارتىبىن ساقتاماۋ جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ مەرزىمىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. جول قىزمەتتەرىنىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كوبەيگەن سايىن ۋاقىتشا شەكتەۋلەر دە ۇزاق ساقتالادى. كومپانيا ءار ازاماتتىڭ تابيعات اياسىندا دەمالۋعا دەگەن نيەتىن تۇسىنەدى. جاز - تۋريستىك قوزعالىس ەڭ جوعارى بولاتىن كەزەڭ. وسىعان بايلانىستى جول قىزمەتتەرى دەمالۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن كۇندىزگى ۋاقىتتا قوسىمشا ءوتۋ مۇمكىندىگىن ۇيىمداستىردى. بارشا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردان بەلگىلەنگەن ءتارتىپتى ساقتاۋدى، جۇمىسشىلاردىڭ تالاپتارىنا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى جانە ءوزارا قۇرمەت تانىتۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، كۇش قولدانۋ، قورقىتۋ، قورلاۋ، قىزمەتكەرلەردىڭ زاڭدى جۇمىسىنا جانە جول قۇرىلىسىنا كەدەرگى كەلتىرۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى.
«قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق بارشانى سابىرلىلىق، ءوزارا قۇرمەت جانە ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋعا شاقىردى. بۇگىنگى ۋاقىتشا قولايسىزدىق - ەرتەڭ قازاقستاننىڭ ەڭ كورىكتى جەرلەرىنىڭ بىرىنە اپاراتىن زاماناۋي، قاۋىپسىز ءارى ساپالى جولدىڭ كەپىلى.