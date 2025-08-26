راشمور تاۋىندا ترامپتىڭ بەينەسىنە ورىن جوق
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ كەيبىر جاقتاستارى ونىڭ بەينەسىن ەلدەگى ەڭ كورنەكتى ەسكەرتكىشتەردىڭ ءبىرى - راشمور تاۋىنا قوسقىسى كەلەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
پرەزيدەنت ەكىنشى مەرزىمگە قىزمەتىنە كىرىسكەننەن كەيىن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ وكىلدەر پالاتاسىنداعى جاقتاستارىنىڭ ءبىرى، فلوريدا شتاتىنان رەسپۋبليكاشىل اننا پاۋلينا لۋنا راشمور تاۋىنا ترامپتىڭ بەينەسىن ويىپ جازۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ۇسىندى.
1936-جىلى باس ءمۇسىنشى گۋتزون بورگلۋم «تاس شەكتەۋلەرىنە» بايلانىستى وڭتۇستىك داكوتا شتاتىنداعى بلەك-حيللس تاۋىنا بەسىنشى فيگۋرانى قويۋعا بولمايتىنىن ايتتى.
الايدا بۇل ترامپ جاقتاستارىنا ونىڭ باسىن ەسكەرتكىشكە قويۋ يدەياسىن العا تارتۋعا كەدەرگى بولعان جوق.
ترامپتىڭ ءوزى بۇل ماسەلەگە قاتىستى 2020-جىلدىڭ تامىز ايىندا پىكىر ايتىپ، اق ءۇيدىڭ كومەكشىلەرى وڭتۇستىك داكوتانىڭ سول كەزدەگى گۋبەرناتورى كريستي نوەممەن پرەزيدەنتتى ەسكەرتكىشكە قوسۋ پروتسەسى تۋرالى حابارلاسقانى تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى. نوەم قازىر ترامپ اكىمشىلىگىندە ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارىپ ءجۇر.
- مەن مۇنى ەشقاشان ۇسىنعان ەمەسپىن، ءبىراق العاشقى 3,5 جىلدا قول جەتكىزىلگەن بارلىق نارسەنى ەسكەرسە، ماعان جاقسى يدەيا سياقتى كورىنەدى!، - دەپ جازدى دونالد ترامپ 2020-جىلى X پاراقشاسىندا.
ترامپ - جاقتاستارى دجوردج ۆاشينگتون، توماس دجەففەرسون، تەودور رۋزۆەلت جانە اۆراام لينكولنمەن بىرگە فيزيكالىق تۇردە ۇسىنىلۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيتىن العاشقى پرەزيدەنت ەمەس.
بۇعان دەيىن كامبودجا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى تايلاند ەلىمەن شەكارادا بەيبىتشىلىكتى قالپىنا كەلتىرگەنى ءۇشىن رەسمي تۇردە نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنعانىن جازعان بولاتىنبىز.