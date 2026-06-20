م ر ت-عا بالاما: عالىمدار ادام اعزاسىن 1 مينۋتتا تولىق سكانەرلەيتىن جاڭا تەحنولوگيا ۇسىندى
استانا. قازاقپارات - جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى Midjourney زەرتحاناسى ادام اعزاسىن نەبارى 60 سەكۋندتا تولىق سكانەرلەي الاتىن جاڭا تەحنولوگيانى ۇسىندى. كومپانيانىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل قۇرىلعى الداعى ۋاقىتتا ءداستۇرلى ماگنيتتىك- رەزونانستىق توموگرافيانىڭ (م ر ت) ءبىرقاتار فۋنكتسيالارىن الماستىرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى midjourney.com.
جوبا اياسىندا ادام ارنايى سۋ باسسەينىنە تۇسىرىلەدى. سۋ استىنداعى 100 مىڭنان استام ۋلترادىبىستىق داتچيك دەنە ارقىلى ءارتۇرلى باعىتتا دىبىس تولقىندارىن جىبەرىپ، ولاردىڭ شاعىلۋىن تىركەيدى. وسى دەرەكتەر نەگىزىندە اعزانىڭ جوعارى دالدىكتەگى ءۇش ولشەمدى كارتاسى جاسالادى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، سكانەرلەۋ بارىسىندا ادام پلاتفورمادا تۇرىپ، باياۋ تۇردە سۋعا تۇسەدى. جارتى ميلليونعا جۋىق ميكروسكوپيالىق سەنسور سەكۋندىنا ميلليونداعان ولشەۋ جۇرگىزىپ، وراسان زور كولەمدەگى اقپاراتتى وڭدەۋ ورتالىعىنا جىبەرەدى. ناتيجەسىندە اعزانىڭ ميلليمەتردەن دە كىشى بولشەكتەرىن كورسەتەتىن تولىق 3D- بەينە قالىپتاسادى.
Midjourney وكىلدەرى بۇل تەحنولوگيا قازىرگى م ر ت-عا ۇقساس اقپارات بەرە وتىرىپ، سكانەرلەۋ ۋاقىتىن شامامەن ءجۇز ەسەگە دەيىن قىسقارتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. ەگەر ءداستۇرلى م ر ت زەرتتەۋى كەيدە ءبىر جارىم ساعاتقا دەيىن سوزىلسا، جاڭا جۇيە بۇكىل پروتسەستى ءبىر مينۋت ىشىندە اياقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبانىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - قۇرىلعى مەديتسينالىق ورتالىقتا ەمەس، سپا-كەشەن فورماتىندا ورنالاستىرىلادى. كومپانيا العاشقى وسىنداي ورتالىقتى ساۋنالار مەن مۇزدى باسسەيندەرى بار ساۋىقتىرۋ كەشەنى رەتىندە 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ازىرلەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلەتىن جىلدام سكانەرلەۋ اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋعا، دەنساۋلىق كورسەتكىشتەرىن ۋاقىت وتە باقىلاۋعا جانە الدىن الۋ شارالارىن تيىمدىرەك قولدانۋعا جول اشادى.
سونىمەن بىرگە تەحنولوگيا ازىرگە تاجىريبەلىك جوبا بولىپ سانالادى. ونىڭ مەديتسينالىق دالدىگى، قاۋىپسىزدىگى جانە كلينيكالىق تيىمدىلىگى الداعى زەرتتەۋلەر مەن سىناقتار بارىسىندا باعالاناتىن بولادى.