ەگەر اتىڭىزعا الاياقتىق كرەديت رەسىمدەلسە، نە ىستەۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - ەگەر الاياقتار ءسىزدىڭ اتىڭىزعا نەسيە راسىمدەسە نە ىستەۋ كەرەك، كەلەسى قادام قانداي بولماق؟ بۇل تۋرالى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ءمالىم ەتتى.
اگەنتتىك قادام-قادامىمەن كەلەسىدەي نۇسقاۋلىق ۇسىندى:
1. دەرەۋ بانككە نەمەسە ميكروقارجى ۇيىمىنا حابارلاڭىز
كرەديتتىڭ الاياقتىق جولمەن رەسىمدەلگەنىن ايتىپ كرەديتورعا قوڭىراۋ شالىڭىز نەمەسە جازىڭىز. مىنالاردى:
كارتانى، شوتتى جانە قوسىمشانى بۇعاتتاۋدى؛
جۇگىنۋ فاكتىسىن تىركەۋدى تالاپ ەتىڭىز
2. پوليتسياعا حابارلاسىڭىز
پوليتسياعا ءوتىنىش بەرىڭىز (eGov, eOtinish نەمەسە جەكە بارىپ). بانكتىڭ/م ق ۇ-نىڭ كۇنىن، سوماسىن جانە اتاۋىن كورسەتىڭىز. بارلىق دالەلدەمەنى (SMS، الاياقتار قوڭىراۋ شالعان نومىرلەردىڭ سكرينشوتتارى، حات-حابارلار، ءۇزىندى-كوشىرمەلەر) قوسا بەرىڭىز.
3. پروتسەستىك قۇجاتتى الىڭىز
پوليتسيا:
جابىرلەنۋشى دەپ تانۋ تۋرالى قاۋلىنى (ق پ ك-نىڭ 71-بابى)، نەمەسە
قىلمىسقا ىقپال ەتكەن ءمان-جايلاردى جويۋ جونىندەگى شارالار قابىلداۋ تۋرالى ۇسىنۋدى (ق پ ك-نىڭ 200-بابى) بەرۋگە ءتيىس، قۇجات تىكەلەي كرەديتورعا جىبەرىلەدى.
بۇل قۇجات كرەديتوردىڭ پايىزدى (ايىپاقىنى) ەسەپتەۋىن جانە قارىزدى ءوندىرىپ الۋىن توقتاتا تۇرۋ ءۇشىن قاجەت.
4. ەسەپتەۋلەردىڭ توقتاتىلا تۇرعانىن تەكسەرىڭىز
كرەديتور پوليتسيا قۇجاتىن العاننان كەيىن كۇنتىزبەلىك 3 كۇن ىشىندە:
پايىزدى جانە ايىپاقىنى (ءوسىمپۇل، ايىپپۇل) ەسەپتەۋدى توقتاتۋعا؛
بەرەشەكتى ءوندىرىپ الۋدى جانە تالاپ- ارىز جۇمىسىن توقتاتا تۇرۋعا مىندەتتى.
5. ەگەر كرەديتور 4-تارماقتا كوزدەلگەن شارالاردى قابىلداۋدان باس تارتسا، ق ر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنە شاعىم قالدىرىڭىز.
بانكتىڭ/م ق ۇ-نىڭ باس تارتۋىن جانە پوليتسيانىڭ پروتسەستىك قۇجاتىن تىركەپ، شاعىمدى eOtinish پورتالى ارقىلى جىبەرىڭىز.
6. بەرەشەكتى نەگىزدەر بولعان جاعدايدا عانا ەسەپتەن شىعارۋعا بولادى
الاياقتىق كرەديتتى ەسەپتەن شىعارۋ اۆتوماتتى تۇردە بولمايدى.
بۇل بانك/م ق ۇ تاراپىنان بۇزۋشىلىقتاردىڭ راستالعان فاكتىلەرى، سونداي-اق پوليتسيا مەن سوتتىڭ قۇجاتتارى بولعان جاعدايدا عانا مۇمكىن بولادى.
سوتتان تىس (سوتسىز) ەسەپتەن شىعارۋعا نەگىزدەمە
ەگەر بانك نەمەسە م ق ۇ مىندەتتى تالاپتاردى بۇزسا جانە پوليتسيا الاياقتىق فاكتىسىن راستاسا:
قانداي بۇزۋشىلىقتار ماڭىزدى بولىپ سانالادى:
1) ونلاين-كرەديتتى رەسىمدەۋ كەزىندە بيومەتريالىق يدەنتيفيكاتتاۋ جوق؛
2) كرەديت كليەنتتىڭ قارىز الۋدان ەرىكتى تۇردە باس تارتقانى تۋرالى بەلگى قويىلعان كەزدە بەرىلەدى؛
كرەديت بەرۋدىڭ جاس شەكتەۋلەرى بۇزىلعان (كرەديتور بولىمشەسىندە جەكە ءوزى بولعان كەزدە رەسىمدەلگەن كرەديتتى الۋعا ولاردىڭ كەلىسىمىنسىز 21 جاسقا تولماعان نەمەسە 55 جاستان اسقان ادامعا كرەديت بەرىلگەن، نە ەGov پورتالى، كرەديتتىك بيۋرو نەمەسە ەلەكتروندىق ۇكىمەتپەن ىقپالداستىرىلعان كرەديتور جۇيەلەرى ارقىلى ونلاين رەجيمىندە)؛
بانكتە 150 يتەن جوعارى سوماعا جانە م ق ۇ- دا 75 ا ە ك-كە العاشقى تۇتىنۋشىلىق كەپىلسىز ونلاين كرەديت بەرۋ جۇزەگە اسىرىلدى؛
«شەشىم قابىلداۋ كەزەڭى» ساقتالماعان - اقشا بەلگىلەنگەن ۋاقىتتان بۇرىن بەرىلگەن:
- 150-دەن 255 ا ە ك-كە دەيىنگى سوماعا بانكتىك قارىز شارتى جاسالعاننان كەيىن جانە قارىز الۋشىنىڭ كەلىسىمىن الماي، 8 ساعات بۇرىن،
- 255 ا ە ك-تەن جوعارى سوماعا - 24 ساعات بۇرىن؛
- 75 ا ە ك-تەن استام سوماعا ميكروكرەديت 24 ساعات بۇرىن.
كورسەتىلگەن شەكتەۋلەر، ەگەر كليەنت ءبىر كۇن ىشىندە بىرنەشە ونلاين- كرەديت رەسىمدەسە دە قولدانىلادى.
ەرەكشەلىكتەر: كرەديت تاۋارعا، قىزمەتكە نەمەسە جۇمىسقا اقى تولەۋ ءۇشىن بەرىلەدى جانە تىكەلەي ساتۋشىعا تولەنەدى نەمەسە ەگەر كرەديت بويىنشا بەرەشەكتى سول بانكتە نەمەسە ميكروقارجى ۇيىمىندا، سونداي-اق تولەم كارتاسى بويىنشا بەلگىلەنگەن ليميت شەگىندە 150 ا ە ك دەيىن وتەۋ كوزدەلسە).
قانداي قۇجاتتار قاجەت:
1) ءسىزدى جابىرلەنۋشى دەپ تانۋ تۋرالى پوليتسيا قاۋلىسى (ق پ ك-نىڭ 71-بابى)، نەمەسە
2) الاياقتىق ءمان-جايلارىن جويۋ جونىندە شارالار قابىلداۋ تۋرالى پوليتسيانىڭ ۇسىنىسى (ق پ ك-نىڭ 200-بابى).
كرەديتور نە ىستەيدى:
كرەديتتىڭ كورسەتىلگەن بۇزۋشىلىقتارمەن بەرىلۋ فاكتىسى انىقتالعان كۇننەن باستاپ 3 جۇمىس كۇنى ىشىندە جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ پروتسەستىك قۇجاتتارى بولعان كەزدە بەرەشەكتى ەسەپتەن شىعارادى، كرەديتتىك تاريحقا وزگەرىستەر ەنگىزەدى جانە ۇستالعان سومانى قايتارادى.
سوت ارقىلى ەسەپتەن شىعارۋ (سوتتىڭ شەشىمى بويىنشا) نەگىزدەرى
ەگەر بانك/م ق ۇ تاراپىنان بۇزۋشىلىقتىڭ جاسالعانى ايقىن بولماسا، ءبىراق پوليتسيانىڭ تەرگەپ- تەكسەرۋى الاياقتىق فاكتىسىن راستاسا.
نە بولادى:
پوليتسيا دالەلدەر بازاسىن جينايدى جانە ماتەريالداردى سوتقا تاپسىرادى؛
سوت كرەديتتىڭ الاياقتىق جولمەن رەسىمدەلۋ فاكتىسىن بەلگىلەيدى جانە ونىڭ بانك/م ق ۇ جاساعان بۇزۋشىلىقتاردىڭ سالدارىنان بولعانىن راستايدى.
بانكتىڭ/م ق ۇ-نىڭ نەگىزگى بۇزۋشىلىقتارى:
ءۇشىنشى تۇلعانىڭ كليەنتتىڭ يدەنتيفيكاتتاۋ دەرەكتەرىن زاڭسىز الۋى جانە پايدالانۋى (قۇرىلعىلاردى قاشىقتان باسقارۋدى قوسا العاندا)؛
بيومەتريالىق يدەنتيفيكاتتاۋدىڭ بۇزىلۋى؛
الاياقتىق بەلگىلەرىن انىقتاۋ جانە تىركەۋ جونىندەگى تالاپتاردى ساقتاماۋ.
سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن نە بولادى؟
كرەديتور 10 جۇمىس كۇنىنەن كەشىكتىرمەي:
مۇنداي كرەديت بويىنشا بەرەشەكتى ەسەپتەن شىعارۋعا؛
كليەنتكە ۇستالعان نەمەسە تولەنگەن سومانى قايتارۋعا؛
كرەديتتىك تاريحى جاڭارتۋعا مىندەتتى.
ءبىلۋ ماڭىزدى:
پوليتسيانىڭ پروتسەستىك قۇجاتىنسىز نەمەسە سوت شەشىمىنسىز بانك/م ق ۇ كرەديتتى ەسەپتەن شىعارا المايدى.
ەسەپتەن شىعارۋ قولدانىستاعى زاڭناما شەگىندە بانكتىڭ/م ق ۇ-نىڭ بەلگىلەنگەن بۇزۋشىلىقتارى جاعدايىندا عانا جۇرگىزىلەدى.
بانك/م ق ۇ تالاپتى ورىنداۋدان باس تارتقان كەزدە ق ر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنە eOtinish پورتالى ارقىلى شاعىم بەرىڭىز.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلدە كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق قارىز بەرۋگە شەكتەۋ ەنگىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.