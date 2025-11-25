ەر ادامدار پسيحولوگيالىق كومەككە نەلىكتەن سيرەك جۇگىنەدى؟
استانا. قازاقپارات - بريتاندىق عالىمدار ەر ادامدار پسيحولوگيالىق كومەككە نەلىكتەن سيرەك جۇگىنەتىنىن زەرتتەدى. Personality and Individual Differences جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، toxic masculinity ياعني ۇستەمدىككە، قاتىگەزدىككە جانە سەزىمسىزدىككە بەيىم كوزقاراس ەرلەردىڭ ەموتسياسىن جاسىرۋ ادەتىن كۇشەيتەدى. ال بۇل، ءوز كەزەگىندە، پسيحولوگيالىق قولداۋعا جۇگىنبەۋ تەندەنسياسىن تۋدىرادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋ ۇلى بريتانياداعى ەسسەكس ۋنيۆەرسيتەتى مەن ەسسەكس پسيحيكالىق دەنساۋلىق سەرىكتەستىك ۇيىمىنىڭ عالىمدارى ەۆا حورتون، نەيتان شەرمەرحورن جانە پول حانەل تاراپىنان جۇرگىزىلگەن. ولار ەرلەر اراسىنداعى اگرەسسيا مەن ۇستەمدىككە قۇرىلعان ءداستۇرلى گەندەرلىك تۇسىنىكتەردىڭ ەموتسيانى تەجەپ، پسيحولوگيالىق كومەك الۋعا قالاي اسەر ەتەتىنىن تالدادى.
عالىمدار ەكى كەزەڭنەن تۇراتىن زەرتتەۋ جۇرگىزدى. ءبىرىنشى كەزەڭگە 220 ادام (ونىڭ ىشىندە 66 ەر ادام) قاتىسىپ، ولاردان اگرەسسيا، ۇستەمدىك جانە ەموتسيانى جاسىرۋ دەڭگەيىن انىقتايتىن ساۋالناما الىندى. ناتيجەسىندە اگرەسسيۆ جانە ۇستەم كوزقاراستى ەرلەر ءوز سەزىمىن السىزدىك دەپ قابىلدايتىنى، ال ەموتسياسىن كورسەتپەۋگە تىرىساتىنى انىقتالدى.
ەكىنشى زەرتتەۋدە 264 ەر ادامنان «ەموتسيالىق قيىندىقتار كەزىندە كومەك سۇراۋعا دايىن بولار ما ەدىڭ؟» دەگەن سۇراق قويىلدى. ەموتسياسىن تەجەيتىندەر پسيحولوگيالىق كومەككە، نە ماماندارعا، نە دوستارىنا، نە جاقىندارىنا جۇگىنۋگە قۇلىقسىز ەكەنىن كورسەتتى.
عالىمدار مۇنى «جاناما بايلانىس» دەپ سيپاتتايدى: توكسيكالىق ەركەكتىك مىنەز تىكەلەي ەمەس، ەموتسيانى شەكتەۋ ارقىلى كومەك سۇراۋ ىقتيمالدىعىن ازايتادى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى مۇنداي تۇسىنىكتىڭ قاۋىپتى ەكەنىن ايتادى. سەبەبى ەرلەر اراسىنداعى سۋيتسيد كورسەتكىشى ايەلدەردەن الدەقايدا جوعارى، ال پسيحولوگيالىق قىزمەتتەرگە جۇگىنۋ كورسەتكىشى تومەن.
ماماندار ەرلەرگە ارنالعان پسيحولوگيالىق باعدارلامالاردا ەموتسيانى كورسەتۋ السىزدىك ەمەس، باتىلدىق ەكەنىن ءتۇسىندىرۋ ماڭىزدى دەيدى. سەبەبى ەرلەر ءوز سەزىمىن باسىپ تاستاۋ ارقىلى تەك ءوز دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرەدى.