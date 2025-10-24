ەر ادام اۋزىنداعى ەلەكتروندى تەمەكىسى جارىلىپ كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - تايلاندتىڭ نونگبۋالامپحۋ پروۆينتسياسىندا ەلەكتروندى تەمەكى جارىلىپ، بالىقشى كوز جۇمدى.
بۇل تۋرالى The Thaiger باسىلىمىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
47 جاستاعى ەر ادامنىڭ ءمايىتى 18-قازان كۇنى كانال جاعاسىنان تابىلعان. كۋاگەرلەر ونىڭ اۋزى مەن بەتىن، كەۋدەسىن كۇيىك شالىپ، اۋىر جاراقات العانىن ايتادى.
العاشىندا پوليتسيا ەر ادامعا وق اتىلعان بولۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان. الايدا سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما ناتيجەسىندە مەتال سىنىقتارى تابىلىپ، ماماندار ەر ادامنىڭ اۋزىندا ەلەكتروندى تەمەكى جارىلعانىن انىقتادى.
وق ىزدەرى جوق، تەك ەلەكتروندى تەمەكىنىڭ ۇساق بولشەكتەرى عانا تابىلدى. جارىلىستان جۇرەك پەن وكپە زاقىمدانىپ، تولىقتاي جويىلعان، - دەدى پوليتسيا وكىلى.
The Thaiger مالىمەتىنشە، بۇل - تايلاندتا ەلەكتروندى تەمەكىنىڭ جارىلۋىنان بولعان العاشقى ءولىم جاعدايى. تەرگەۋشىلەر قۇرىلعىدا ساپاسىز نەمەسە قولدان جاسالعان اككۋمۋلياتور ورناتىلعان بولۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى.
بۇل قايعىلى وقيعا بارشاعا ەسكەرتۋ بولۋى ءتيىس. ەلەكتروندى تەمەكى باتارەيالارى كىشكەنتاي بولعانىمەن، وتە قاۋىپتى جانە ولىمگە اكەلۋى مۇمكىن، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيا.