ەر ادام اسكەردە زورلىق كورگەنىن ايتىپ، جەلىدە قارجىلاي كومەك سۇراعان
استانا. KAZINFORM - ازاماتتار اسكەردەگى زورلىق-زومبىلىق تۋرالى جالعان وقيعاعا سەنىپ قالدى. دەگەنمەن الاياقتىق پەن جالعان اقپارات تاراتتى دەپ كۇدىككە ىلىنگەن 23 جاستاعى استانالىق تۇرعىن ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
23-اقپاندا Threads الەۋمەتتىك جەلىسىندە بەلگىسىز اككاۋنت ارقىلى ءبىر جەلى قولدانۋشىسى اسكەردە جۇرگەنىندە زورلىق-زومبىلىققا ۇشىراعانىن جانە قازىرگى ۋاقىتتا قۋدالاۋدان قورقاتىنىن مالىمدەگەن. ول ءبىر جىل بۇرىن اسكەردەن ورالعانىن، ءبىراق بولعان سۇمدىق وقيعانى ءالى دە ۇمىتا الماي جۇرگەنىن جازعان.
پوست اۆتورىنىڭ سوزىنشە، كومانديرى ونى قورقىتىپ، جىنىستىق سيپاتتاعى ارەكەتتەرگە ماجبۇرلەگەن. جازبادا جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ نازارىن اۋداراتىنداي ەگجەي-تەگجەيلى مالىمەتتەر كەلتىرىلگەن. وقيعانىڭ «قورقىنىشتى» تۇستارىن بايانداي وتىرىپ، ول وزىنە قارجىلاي كومەك سۇراعان، قاۋىپ بارىن العا تارتىپ، شەتەلگە كەتۋ قاجەتتىگىن جەتكىزگەن. جاريالانىمدا بانك رەكۆيزيتتەرى قوسا كورسەتىلگەن.
جينالعان قاراجاتتى شەتەلگە شىعۋ ءۇشىن جۇمسايتىنىن مالىمدەگەن. سونىمەن قاتار ول وسى جاعدايدان كەيىن دەپرەسسياعا تۇسكەنىن جانە بۇرىنعىداي قىزىمەن قارىم-قاتىناسىن جالعاستىرا المايتىنىن جازعان. الايدا شوتتى تەكسەرۋ ءۇشىن پوليتسياعا جۇگىنگەن ءبىر جەلى قولدانۋشىسىنىڭ قىراعىلىعىنىڭ ارقاسىندا جازبا اۆتورىنىڭ جالعان ارەكەتتەرى اشكەرەلەندى.
جەدەل قىزمەتكەرلەرگە تەك رەكۆيزيتتەر عانا ەمەس، وقيعانىڭ ءوزى دە كۇماندى كورىنگەن. بارلىق كۇدىك ەسەپشوت يەسى - 17 جاستاعى جاس ءوسپىرىم ەكەنى انىقتالعاننان كەيىن راستالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، حوستەلدە تانىسقان بۇرىنعى تانىسى وعان قارىزىن اۋدارۋ ءۇشىن رەكۆيزيتتەرىن سۇراعان. سونداي-اق ءوز ەسەپشوتتارى بۇعاتتالعانىن ايتىپ، باسقا اۋدارىمداردى قابىلداۋىن وتىنگەن. بۇل زاڭسىز ارەكەتكە سەنگەن جاس ءوسپىرىم جەكە دەرەكتەرىن بەرۋگە كەلىسكەن. ەكى كۇننىڭ ىشىندە ونىڭ ەسەپشوتىنا 100 دەن استام اۋدارىم تۇسكەن. جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا پوست اۆتورى ۇستالدى.
- جاريالانعان اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى. سونىمەن قاتار ونىڭ اسكەري قىزمەتكە ەش قاتىسى جوق ەكەندىگى جانە اسكەردە ەشقاشان بولماعانى بەلگىلى بولدى. ءوزىنىڭ وسى ارەكەتىمەن ول اسكەري قىزمەتتىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىردى، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
23 جاستاعى كۇدىكتىنىڭ ايتۋىنشا، جالعان اقپاراتتى ول اقشا جيناۋ ماقساتىندا جاريالاعان.
- كورىنەۋ جالعان اقپاراتتى تاراتۋ جانە الاياقتىق فاكتىلەرى بويىنشا قىلمىستىق ىستەر قوزعالدى. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلۋدە، كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. سوت سانكتسياسىمەن ول قاماۋعا الىندى. وسىنداي ايلاسى ءۇشىن جىگىتكە بىرنەشە جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلادى، - دەيدى ءى ءى م حابارلاماسىندا.
پوليتسيا ازاماتتارعا جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك بارىن ەسكە سالىپ، تەك رەسمي دەرەككوزدەرگە عانا سەنۋگە شاقىرادى.
- كەيدە مۇنداي وقيعالاردىڭ ارتىندا جاي عانا ەسەپ جاتۋى مۇمكىن. ءاردايىم تەكسەرگەن ابزال. بەيتانىس ادامدارعا اقشا اۋدارماڭىزدار! - دەپ ەسكەرتتى پوليتسەيلەر.