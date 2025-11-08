قىزىلوردالىق وقۋشى قازاق حاندىعى جايلى ۇستەل ويىنىن جاسادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى گاۋحار مارات قازاق حاندىعى ءداۋىرىن جاڭاشا سيپاتتا تانىتاتىن «التىن تاق» تانىمدىق ۇستەل ويىنىن قۇراستىردى.
كەيىپكەرىمىز ونى تاريح ءپانىنىڭ مۇعالىمى ايگۇل زەينۋللانىڭ جەتەكشىلىگىمەن دايىنداعان.
ۇستاز ساباق پروتسەسىنە وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىگىنە سايكەس ويىن ەلەمەنتتەرىن قوسۋ بالانىڭ تاريحي ويلاۋ داعدىسىن دامىتادى دەپ ەسەپتەيدى.
- بۇل ويىندى ءبىزدىڭ مەكتەپتە 7-سىنىپتا، ال وزگە مەكتەپتەردە 6-سىنىپتا قولدانۋعا بولادى. قازىرگى كۇنى بالالار ساندىق مالىمەتتى جاتتاۋعا قينالادى. تاريحي وقيعالارعا، تۇلعالارعا قاتىستى دەرەكتەردى شاتاستىرادى. ال ساباقتى تانىمدىق ويىنعا ۇشتاستىرۋ وسى ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋعا، ياعني ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى. بۇل ويىندى قازاق حاندىعى تاقىرىبىن وتكەن كەزدە قولداندىق. الدە دە ديزاينىن وزگەرتىپ، حانداردى عانا ەمەس، باتىرلار، جىراۋلار، الاش قايراتكەرلەرى مەن تاعى باسقالاردى قامتىپ، باسقا مەكتەپتەرگە تاراتۋ ويدا بار، - دەدى ايگۇل زەينۋللا.
جوبا اۆتورى تاريحي تۇلعالاردىڭ ءرولىن باعالاۋ ارقىلى وقۋشىلاردىڭ تانىمدىق قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا بولاتىنىنا سەنىمدى.
- ويىندا ەكى تاقتا بولادى، ءارقايسىسىندا 24 كارتوچكا بار. ءبىر جاق بەتىندە حاننىڭ سۋرەتى، ەكىنشى بەتىندە ول تۋرالى اقپارات جازىلعان. كوماندالار كەزەكپەن قۇپيا حاندى تاڭدايدى. ونى قارسىلاس كومانداعا جاسىرىپ، ەكى اقپارات ۇسىنادى، ياعني جاسىرعان حاندى تابۋعا ەكى مۇمكىندىك بەرىلەدى. ويىن بۇكىل حاننىڭ كىم ەكەنى تابىلعانشا جالعاسادى، - دەدى گاۋحار مارات.
گاۋحاردىڭ جۇمىسى NIS Ustaz قازاقستان تاريحى جانە قۇقىق نەگىزدەرى قاۋىمداستىعىنىڭ وليمپيادا جانە كونكۋرستار كوميتەتى قازاق حاندىعىنىڭ 560 جىلدىعىنا ارناپ ۇيىمداستىرعان «تاريحي تاعىلىم» رەسپۋبليكالىق جەلىلىك بايقاۋىندا ءى ورىنعا يە بولعان.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن وسى مەكتەپتىڭ تاعى ءبىر وقۋشىسى سىرسۇڭقار بازارباي ۇلى «جىر- دومبىرا» اتتى ينتەراكتيۆتى قۇرال جاساپ شىعارعان ەدى.