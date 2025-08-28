قىزىلوردالىق ستۋدەنت ۇيىندە جىلان اسىرايدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قازانعاپ اتىنداعى قىزىلوردا مۋزىكالىق جوعارى كوللەدجىنىڭ 4-كۋرس ستۋدەنتى نۇرسۇلتان يكراموۆ ءۇش جىلدان بەرى ۇيىندە جىلان اسىرايدى.
ول Kazinform تىلشىسىنە بالا كۇنگى ارمانىنا قالاي قول جەتكىزگەنىن، جىلان اسىراۋدىڭ قيىندىعىن ايتىپ بەردى.
كەيىپكەرىمىز باۋىرىمەن جورعالاۋشىنىڭ بويىنداعى ميفولوگيالىق اڭىزداردا سۋرەتتەلەتىن قاسيەتتەر، ەڭ باستىسى، سۇلۋلىعى مەن قيمىل-قوزعالىسى ەلىكتىرگەنىن جەتكىزدى.
- قىزىعۋشىلىعىمدى اتا-انام بىردەن قۇپتاعان جوق. «ادام سوعان دا قىزىعا ما، شاعىپ الادى» دەپ مەنى قورعاعانداي بولدى، جولاتقىسى كەلمەدى. جاقسى ما، جامان با، بىلمەيمىن، ءبىراق مەنىڭ نەنى ماقسات ەتسەم، سوعان جەتپەي تىنبايتىن قاسيەتىم بار. سودان ءۇش جىل بۇرىن تۋعان كۇنىمە ارناپ وزىمە ءوزىم جىلان سىيلادىم. مۇنى ەستىگەن اكەم ماعان رەنجىپ، ءۇش كۇن بويى ءبىر- بىرىمىزبەن سويلەسپەي جۇردىك. كەيىن اكەم دە، انام دا ءجىبي باستادى. ولار دا جىلاندى جاقسى كورىپ كەتتى، - دەدى نۇرسۇلتان يكراموۆ.
قازىر ونىڭ قولىندا جىلاننىڭ ءۇش ءتۇرى بار. ءبىرىنىڭ ۇزىندىعى 2 مەتر بولسا، قالعان ەكەۋىنىكى 1 مەتردەن اسادى. بارلىعى سەرتيفيكاتتالعان، زاڭدى. ۋى جوق، دەمەك، ادامعا ەش زيانسىز.
ءتىپتى قوجايىنىمەن بىرگە انيماتور ورتالىعىندا قويىلىمدارعا قاتىسادى. ادامدارعا ابدەن ۇيرەنگەن.
- اسىراندى جىلان ادامداردان قورىقپايدى، قولعا العاندا اگرەسسيا تانىتپايدى. ءۇي جىلانى 20-25 جىلعا دەيىن ءومىر سۇرەدى. ال جابايى جىلاندار 10-15 جىل عانا. ويتكەنى قورەگى بىردە بار، بىردە جوق دەگەندەي. ءۇي جىلانىنىڭ جاعدايىن جاساعاسىن ۇزاقتاۋ ءومىر سۇرەدى. جابايى جاندىكتە ينفەكتسيا بولۋى مۇمكىن. جابايى تابيعاتتا نە جەپ جاتقانىن بىلمەيمىز. مەن ءوز جىلانىما لابوراتوريالىق جاعدايدا وسىرىلگەن تىشقان، ياعني تازا تاماق بەرەمىن، - دەدى كەيىپكەرىمىز.
ەڭ العاشقى جىلاندى 130 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ العان. ءوزىنىڭ كوزى قىپ-قىزىل، شاعىن عانا ەكەن. نۇرسۇلتان يكراموۆ ونى قولىنا العان، دەنەنى اينالدىرا وراعان كەزدەگى اسەر ەستەن كەتپەيتىنىن ايتتى. جىلاندى اپتاسىنا ءبىر رەت ەگەۋقۇيرىقپەن قورەكتەندىرەدى. ءبىر ەگەۋقۇيرىقتىڭ باعاسى 2,5-3 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا.
سيركتە ونەر كورسەتۋ تۋرالى ويى بار- جوعىن سۇراعانىمىزدا بىردەن قارسىلىق تانىتتى.
- ءبىز ادەتتە جىلان ۇستاعان ادامدى سيركتە عانا كورىپ ۇيرەنگەنبىز. ءبىراق ماعان سيركتە جۇمىس ىستەۋ مۇلدەم ۇنامايدى. ولاردى ەركىنەن تىس قاماۋعا، تريۋكتەر ءۇشىن تاماق بەرمەي جۇرۋگە، كۇشپەن كوندىرۋگە قارسىمىن. مەنىڭ جىلانىم دومبىرانىڭ ءۇنىن جاقسى كورەدى. اراسىندا تەرراريۋمنان بوساتىپ، ەركىندىككە شىعارامىن. ءۇيدىڭ ءىشىن اينالىپ جۇرەدى. دومبىرا تارتسام، سوعان ورالادى. جىلاننىڭ قۇلاعى ەستىمەگەنمەن بۇل قاسيەت ونىڭ تىلىنە بەرىلگەن. ءتىلىن ۇنەمى سۋماڭداتىپ سىرتقا شىعارىپ ءجۇرۋىنىڭ سەبەبى تىلىمەن سەزىپ بىلە الاتىنىندا، - دەدى ول.
نازەركە سانيازوۆا