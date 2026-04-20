قىزىلوردالىق ۇستاز ەكى مىڭداي جادىگەردى 50 چەمودانعا جيناعان
قىزىلوردا. KAZINFORM - ەكى مىڭداي جادىگەر جينالعان ەرەكشە مۋزەي قىزىلوردا قالاسىنداعى ك. قاراكوزوۆ اتىنداعى №235-مەكتەپتە ورنالاسقان. ەرەكشە دەيتىنىمىز، ىبىراي التىنسارين توسبەلگىسىنىڭ يەگەرى، ارداگەر ۇستاز كۇلاش الماتشايەۆا ولاردى 50 چەمودانعا جيناعان.
مۋزەيدەن تاريحى 200 جىلدان اساتىن اربا، قامىستان جاسالعان ساندىق، سيالى قالام، مايشام، مەكتەپتىڭ العاشقى قوڭىراۋى، كەڭەس وداعى كەزىندەگى وقۋشى پارتاسى مەن پورتفەلى، وبلىستىڭ ەڭ العاشقى تەلەفون انىقتامالىعى، ۇلتتىق بۇيىمدار، مۋزىكالىق اسپاپتار، ىدىس-اياق سياقتى كوپتەگەن كونەنىڭ كوزىن تاباسىز. «مۋزەي اپا» اتانىپ كەتكەن 75 جاستاعى ۇستاز مۇنىڭ بارلىعىن جيناۋعا جارتى عاسىردان اسا ۋاقىتى مەن جالاقىسىنىڭ تەڭ جارتىسىن جۇمساعان.
- اربانى اتقا دا، تۇيەگە دە، وگىزگە دە جەككەن. كەمىندە 200 جىل بولعان. كيىزدەن باسىلعان جايناماز بار، ونى ۇلكەن مۋزەيلەردەن تاپپايسىز. الاش ارىستارى مۇستافا شوقاي، ساكەن سەيفۋللين ۇستاعان پورتفەلدەرمەن تانىسۋعا بولادى. قازاقستاننىڭ حالىق ءارتيسى، كينو جانە تەاتر قايراتكەرى ءامينا ءومىرزاقوۆانىڭ «تاقيالى پەرىشتە» فيلمىندە تارتقان ءشالىسى توقىلعان اپپاراتتى ورىنبوردان الىپ كەلدىم. قاي جەرگە بارسام دا قۇر قول قايتپايمىن. ەرەكشە، ەسكى دۇنيەنى كورسەم، ساتىپ الامىن. بۇلاردىڭ ىشىندەگى ەڭ قىمباتى - اربا. ۇلىم ساتىپ اپەردى. ونى مۇندا جەتكىزۋدىڭ ءوزى مۇڭ بولدى، - دەدى كۇلاش الماتشايەۆا.
مۋزەي مەڭگەرۋشىسى قوعام جانە مەملەكەت قايراتكەرى تۇرار رىسقۇلوۆتىڭ سۋرەتى كەستەلەنگەن كىلەمشەنى قالاي تاپقانىن ايتىپ بەردى.
- وقۋشىلارىمىزدىڭ ءبىرىنىڭ اناسى تۋىسىنىڭ ۇيىنە قىدىرىپ بارعان. ەدەنگە وسى كىلەمشەنى توسەپ تاستاپتى. ءۇي يەلەرى وندا كىم بەينەلەنگەنىن بىلمەيدى ەكەن. ول تاريحي تۇلعانى اياقاستى ەتۋگە بولمايتىنىن ايتىپ، ماعان جەتكىزىپ بەردى. جۋىپ، ارەڭ تازارتتىم، - دەدى ول.
جادىگەرلەر سالىنعان 50 چەموداننىڭ ەڭ ەسكىسى 1941 -جىلى الماتىدا جاسالعان. كەيىپكەرىمىز «چەمودانداعى مۋزەيمەن» تالاي كورمەگە قاتىسىپ، ولجالى قايتقان.
- اقىن مۇقاعالي ماقاتايەۆقا ارنالعان كورمەدە ەلىمىزدىڭ 19 قالاسىنان كەلگەن كوللەكتسيونەرلەر اراسىنان وزىپ شىقتىم. قاراسازداعى كورمەگە جادىگەرلەردى قاپقا سالىپ اپارعانمىن. EXPO-عا دا سولاي جەتكىزۋگە تۋرا كەلدى. ءبىراق بۇدان بۇيىم زاقىمدالۋى مۇمكىن. ءسويتىپ جۇرگەندە ەنەمنىڭ چەمودانىن پايدالانۋ تۋرالى وي كەلدى. ول كەيىن مەنىڭ ۆيزيتتى كارتوچكاما اينالدى. «چەمودانداعى مۋزەيمەن» قالانىڭ بۇكىل مەكتەبىن ارالاپ، وقۋشىلارعا تانىستىرعانمىن. 2018 -جىلى الەۋمەتتىك يدەيالار جانە جوبالار جارمەڭكەسىنە قاتىسىپ، وسى جوبانىڭ ارقاسىندا جەڭىمپاز بولىپ، 10 ميلليون تەڭگە سىياقى ۇتىپ الدىم، - دەدى كەيىپكەرىمىز.
كوللەكتسيونەر ۇستاز ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى بولىپ ەڭبەك ەتكەن. ودان بولەك، قوعامدىق جۇمىستارعا بەلسەنە ارالاسىپ، كاسىپوداق، مەكتەپتەگى پارتيا ۇيىمىنىڭ باسشىسى، قالالىق كوميتەت بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، مەكتەپ ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن ابىرويمەن اتقارعان. وبلىستىق جانە رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى ءبىرقاتار ماراپاتتىڭ يەگەرى. مەكتەپتە جارتى عاسىردان بەرى تابان اۋدارماي ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. ءالى كۇنگە جانىنىڭ قالاۋى بولعان جۇمىسىنان قول ۇزگەن جوق.
