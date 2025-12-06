قىزىلوردالىق «ماگنيت ادامدار» ەرەكشە قاسيەتى تۋرالى ايتىپ بەردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - بويىنا كىسى تاڭعالارلىق قاسيەت دارىعان ادامدار بولادى. دەنەسىنە كەز كەلگەن تەمىر-تەرسەك وڭاي جابىسا كەتەتىن جاندارمەن Kazinform ءتىلشىسى تىلدەستى.
قىزىلوردا قالاسىنىڭ تۇرعىنى نارتاي تۇرسانوۆتى جۇرت «ماگنيت ادام» اتاپ كەتكەن. ول كەۋدەسىمەن 165 كەلىلىك تەمىردى كوتەرە الادى. كەيىپكەرىمىزدىڭ نەگىزگى ماماندىعى - زووتەحنيك. ءبىراق ماماندىعى بويىنشا جۇمىس ىستەپ كورمەپتى.
- الىس جولعا قاتىنايتىن كولىك ايدادىم. اۋىر جۇمىس ىستەۋ ارقىلى ەنەرگيامدى شىعاراتىنمىن. «كراز»، «ۋرال» سياقتىلاردىڭ دوڭگەلەگىن بورتقا جالعىز ءوزىم لاقتىراتىنمىن، - دەدى ول.
نارتاي تۇرسانوۆتىڭ بويىنداعى فەنومەندىك قۇبىلىس بۇگىن عانا پايدا بولعان جوق. تەك ءوزى جاستىق جالىنمەن ەلەي قويماعان ءارى جارياعا جار سالۋدى ءجون ساناماعان.
- 13 جاسىمدا ءبىر اياعىم ىستەمەي قالىپ، قاتتى اۋىردىم. دارىگەرلەر دياگنوزىن تاپقان جوق. سودان شيەلىدە تۇراتىن ەمشىگە جۇگىنىپ، بەتىم بەرى قارادى. ول كىسى بويىمدا ەرەكشە قاسيەت بارىن ايتىپ، جامان ادەتتەردەن اۋلاق بولۋدى ەسكەرتتى. بۇعان اسا ءمان بەرمەدىم. ءبىراق ءار مۇشەلىمدە ايتەۋىر ءبىر قيىن جاعدايعا تاپ بولاتىنمىن. اعانىڭ ءسوزىنىڭ استارىن كەيىن ءتۇسىندىم. جات ادەتتەردەن باس تارتىپ، پسيحولوگيا مەن مەديتسينا تاسىلدەرىن ۇيرەنۋگە كىرىستىم. وسىلايشا ەمشىلىك قىرىم بارىنا كوزىم جەتتى، - دەدى ول.
كەيىپكەرىمىز بۇگىندە بۇل قاسيەتىن ادام ەمدەۋگە قولدانىپ كەلەدى. نارتاي تۇرسانوۆتىڭ الدىنا كەلىپ، اۋرۋىنان جازىلعانداردىڭ ءبىرى - بەلگىلى زىلتەمىرشى نيجات راحيموۆ. ەمشى ونى كوپتەگەن اۋىر اتلەتكە ورتاق پروترۋزيا دەرتىنەن ايىقتىرعان. سپورتشى ەمشىنىڭ دەنەسىنە تەمىر- تەرسەك تە، اعاش، شىنى بۇيىمدار دا جابىساتىنىن كورىپ قاتتى تاڭدانىپتى.
تاعى ءبىر كەيىپكەرىمىز ءنازىرحان وتەپبەرگەنوۆ جاڭاقورعان اۋدانىنىڭ قوسۇيەڭكى تۇرادى. ءومىر بويى تەمىر- تەرسەكتىڭ ورتاسىندا جۇرسە دە ۇستىنە تەمىر جابىساتىنىن جەتى-سەگىز جىل بۇرىن عانا بىلگەن. وندا دا كەزدەيسوق.
- ءۇي ىشىمىزبەن تەلەديدار كورىپ وتىرعانبىز. تەلەحابارلاردىڭ بىرىندە كەيىپكەر دەنەسىنە قاسىق، شانىشقى، ۇتىك، تاعى باسقا بۇيىمداردى جاپسىرىپ جاتىر ەكەن. ونى كورگەن نەمەرەم تاڭعالدى. جۇگىرىپ بارىپ اسۇيدەن قاسىق، شانىشقى اكەپ تۇر. وزىنە بايقاپ كورگەن، جابىسقان جوق. قوياردا-قويماي مەنى كوندىردى. قىزىق بولعاندا جالاڭاش دەنەمە ماگنيتكە جابىسقانداي تۇرا قالدى. ءوزىم دە اڭ-تاڭمىن، - دەدى «ماگنيت- ادام».
ءنازىرحان وتەپبەرگەنوۆتى «تەمىر-!تەرسەكتىڭ ورتاسىندا جۇرگەن» دەيتىنىمىز، جاستايىنان كولىك تىزگىنىندە.
- ماشىنەنىڭ اساي-مۇسەيى، ءتىپتى ۇتىككە دەيىن توسىمە، كوكىرەگىم، جاۋىرىنىما تۇرا قالادى. ۇجىمداستارىم ەڭ اۋىر كىلتتەردى قاز-قاتار ءتىزىپ قويىپ، قىزىق كورىپ، ۆيدەوعا ءتۇسىردى. سەنبەگەندەرگە سونى كورسەتەم. مۇنداي قاسيەت ازىرگە نەمەرەلەرىمنىڭ بىرەۋىنەن عانا بايقالدى، - دەدى كەيىپكەرىمىز.
جالاڭاش دەنەسىنە تەمىر- تەرسەك جابىسقانىمەن ول كىسىنىڭ بويىندا نارتاي تۇرسانوۆقا ءتان ەمشىلىك قاسيەت جوق ەكەن.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا