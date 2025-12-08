قىزىلوردالىق كيكبوكسشى ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى
قىزىلوردا. قازاقپارات - 21-30-قاراشا ارالىعىندا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ استاناسى ابۋ-دابي قالاسىندا ەرەسەكتەر اراسىندا الەم چەمپيوناتى ءوتتى.
دۇنيەجۇزىلىك دودادا كيكبوكسينگتەن قازاقستان قۇراماسىنىڭ مۇشەسى، قىزىلوردالىق نۇراسىل تىلەكتەسوۆ 51 كيلوگرام سالماق دارەجەسىندە ءتورت كەزدەسۋ وتكىزىپ، بارلىعىندا قارسىلاستارىن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭدى. ءسويتىپ، ەكى جىلدا ءبىر رەت ۇيىمداستىرىلاتىن كيكبوكسينگ سپورتىنان تۇڭعىش رەت ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى. بۇل - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تاريحىندا جەرلەسىمىز قول جەتكىزگەن تۇڭعىش تاريحي جەتىستىك.
- جارىسقا 85 ەلدەن مىڭعا جۋىق وكىل قاتىستى. مەن تۇركىمەنستان، ۋكراينا، ۆەنگريا جانە ءازىربايجاننان كەلگەن قارسىلاستارمەن سىنعا ءتۇستىم. قاي-قايسىسى دا وتە مىقتى بولدى. دەگەنمەن، ءبارىن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭدىم، - دەدى نۇراسىل تىلەكتەسوۆ.
21 جاستاعى چەمپيون قورقىت اتا اتىنداعى قىزىلوردا ۋنيۆەرسيتەتىندە وقىپ ءجۇر. ول بۇعان دەيىن ازيا جانە الەم كۋبوكتارىنىڭ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بىرنەشە دۇركىن چەمپيونى جانە حالىقارالىق تۋرنيرلەردىڭ جۇلدەگەرى اتانعان. تالانتتى سپورتشى وسىلايشا ەل مەرەيىن تالاي مارتە اسقاقتاتىپ ۇلگەردى.
بۇل جولعى جاھاندىق جارىسقا ونىمەن بىرگە قىزىلوردا وبلىسىنان تاعى ءبىر كيكبوكسشى دياس قارمانوۆ قاتىسىپ، 2-ورىندى ەنشىلەدى.
ايتا كەتەيىك، نۇراسىلدىڭ العاشقى جاتتىقتىرۋشىسى نۇربەك جارماحانوۆ بولسا، قازىرگى جەكە باپكەرى - قايرات بايقۋاتوۆ.
ال جۋىردا جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى كاراتەدەن الەم چەمپيوناتىندا وتانداسىمىز ارۋجان شاكەي ەل قورجىنىنا التىن سالدى.