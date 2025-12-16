قىزىلوردالىق دارىگەرلەر ءبىر كۇندە ءۇش ادامنىڭ بۇيرەگىن اۋىستىردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىندا ءبىر كۇندە ءۇش ناۋقاسقا بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى ءساتتى جاسالدى. بۇل تۋرالى اۋرۋحانانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
العاشقى ترانسپلانتاتسيا 41 جاستاعى ايەل ادامعا جاسالدى.
- رەتسيپيەنتتىڭ اعاسى دونور بولىپ، باۋىرىنا بۇيرەگىن بەردى. ەكىنشى ترانسپلانتاتسيا 20 جاستاعى جىگىتكە جاسالدى. بۇل جاعدايدا دونور رەتىندە ناۋقاستىڭ 54 جاستاعى اناسى قاتىستى. ال ءۇشىنشى وتا 43 جاستاعى ايەل ادامعا جاسالدى. ناۋقاستىڭ جۇبايى دونور بولىپ، بۇيرەگىن بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ترانسپلانتاتسيانى اۋرۋحانانىڭ باس دارىگەرى، ترانسپلانتولوگ، PhD جاسۇلان بايماحانوۆ، باس دارىگەردىڭ حيرۋرگيا جونىندەگى ورىنباسارى، PhD ەربول سەرىك ۇلى جانە ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي حيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ ترانسپلانتولوگتارى ەرنۇر بەلگىبايەۆ، ەلشات نابيەۆتىڭ كومانداسى جاسادى.
- وتا ءساتتى ءوتتى. قازىرگى تاڭدا ناۋقاستاردىڭ جاعدايى ورتاشا اۋىر، ءتيىستى ەم قابىلداپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇعان دەيىن اۋرۋحانادا 8 رەت بۇيرەك، 1 باۋىر الماستىرۋ وتاسى ءساتتى جاسالدى.
ەسكە سالساق، بۇگىندە قازاقستاندا اعزا اۋىستىرۋعا مۇقتاج 4 مىڭنان استام ادام بار.