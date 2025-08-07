قىزىلوردالىق دارىگەرلەر پاتسيەنتتىڭ جۇرەگىنەن سيرەك كەزدەسەتىن ىسىكتى الدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىندا اشىق جۇرەككە سيرەك كەزدەسەتىن وتا جاسالدى. دارىگەرلەر ميكسوما دەپ اتالاتىن قاتەرسىز ىسىكتى الىپ تاستادى.
بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ وبلىستىق فيليالى حابارلادى.
پاتسيەنت زاۋرە اسانوۆانىڭ ءىش قۋىسىنداعى نەگىزگى ارتەريالاردىڭ ءبىرى بىتەلىپ قالىپ، حيرۋرگتەر قان ۇيىعىشتارىن الىپ تاستاۋعا ءماجبۇر بولدى.
- قوسىمشا تەكسەرۋدەن سوڭ پاتسيەنتتە كولەمى 6×5 سانتيمەتر بولاتىن سول جاق جۇرەكشە ميكسوماسى انىقتالدى. سوندىقتان جاساندى قان اينالىمىن قولدانۋ ارقىلى اشىق جۇرەككە جوعارى تەحنولوگيالى وتا جاسالدى. دارىگەرلەر ىسىكتى سول كۇيى الىپ تاستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وتا ءساتتى ءوتتى. 49 جاستاعى پاتسيەنت قازىر مەديتسينالىق وڭالتۋ ساتىسىندا.
- تىنىسىم تارىلىپ، باسىم اينالا بەرەتىن، اياقتارىم ۇيىپ قالاتىن. ءمامس اياسىندا تەگىن وتا جاسالىپ، جاعدايىم جاقساردى، - دەدى زاۋرە اسانوۆا.
اۋرۋحانانىڭ كارديوحيرۋرگيا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بەرىك داۋىتبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ميكسوما - سيرەك كەزدەسەتىن پاتولوگيا، مۇنداي وتا وبلىستا جىلىنا 1-2 رەت قانا جاسالادى.
- قۇنى - شامامەن 3,5 ميلليون تەڭگە. بارلىق شىعىن الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ ەسەبىنەن وتەلەدى. جىل باسىنان بەرى اشىق جۇرەككە شامامەن 70 وتا جاسادىق. ونىڭ كوبى - اورتوكورونارلىق شۋنتتاۋ مەن جۇرەك قاقپاقشالارىن اۋىستىرۋ، - دەدى بەرىك داۋىتبايەۆ.